Streit um Routerzwang, Verhalten bei Preiserhöhungen

der Routerzwang wurde bereits vor knapp drei Jahren abgeschafft. 1&1 wollte seinen Kunden dennoch weiterhin bestimmte Hardware vorschreiben. Dagegen haben Verbraucherschützer geklagt und jetzt Recht bekommen. Im Internet-Teil unseres Newsletters lesen Sie, wie die Richter ihre Entscheidung begründet haben.

Ein Brief kündigt die Preiserhöhung an: Der Festnetz-, Internet- oder Mobilfunk-Anbieter will mehr Geld als bisher für den Vertrag. Ist das überhaupt rechtens und wie können sich betroffene Kunden schützen? Dazu haben wir im Mobilfunk-Teil einen Ratgeber veröffentlicht.

Der niedersächsische Landtag will das Aus für die Förderung des terrestrischen Digitalradios DAB+. Doch kurz vorher haben alle 16 Ministerpräsidenten dafür gestimmt, dass der bundesweite Multiplex bis 2035 weitersenden kann. Im Broadcast-Teil erfahren Sie, von welcher Seite die niedersächsischen Politiker ebenfalls Gegenwind bekommen.

Internet



Mobiles Bezahlen im Ausland

Bezahlen mit Apple Pay und Google Pay ist praktisch. Die Dienste werden von immer mehr Banken unterstützt. Einige Kreditinstitute machen sogar aktiv Werbung für die kontaktlosen Zahlungen mit Smartphone oder Smartwatch. Dazu haben immer mehr Supermärkte, Tankstellen, Hotels und Restaurants Terminals, die für die mobilen Bezahlsysteme ausgestattet sind.

Was liegt näher, als auch im Urlaub auf Apple Pay und Google Pay zurückzugreifen, anstatt das Portemonnaie mitzunehmen und die physische Kreditkarte oder gar Bargeld zu verwenden? Wir haben den Test gemacht. In unserem Erfahrungsbericht zu Apple Pay und Google Pay im Ausland lesen Sie, was im praktischen Einsatz zu beachten ist.

Gericht untersagt Routerzwang

Der Routerzwang ist eigentlich schon seit fast drei Jahren Geschichte. Manch ein Telekommunikationsdienstleister wollte das offenbar nicht akzeptieren. So drängte 1&1 Kunden Hardware auf, die der Anbieter auswählte. Das missfiel dem Verbraucherzentrale Bundesverband, der vor dem Landgericht Koblenz gegen dieses Vorgehen klagte.

Das Gericht folgte der Argumentation der Verbraucherschützer. Laut Meinung des Gerichts beinhaltet das Angebot von 1&1 irreführende Informationen und gewährt den Kunden keine Wahlfreiheit bei der Hardware. In unserer News zum Urteil gegen 1&1 erfahren Sie, welche Auswirkungen der Entscheid für die Verbraucher hat.

Amazon Prime Day im Juli

Amazon hat den Termin für seinen diesjährigen Prime Day offiziell bestätigt. Die Aktion startet am 15. Juli und läuft dieses Mal über einen längeren Zeitraum als gewohnt. Dabei wird es exklusive Deals für Amazon-Prime-Mitglieder geben. Die Angebote ziehen sich quer durch das Amazon-Sortiment.

Bereits ab sofort läuft der Online-Händler einen Preisnachlass auf einige Produkte ein und verspricht für den eigentlichen Prime Day "einige Überraschungen" hinsichtlich der im Preis reduzierten Produkte. Bei welchen Angeboten Sie schon jetzt sparen können, wie lange der Prime Day läuft und wie Prime-Nicht-Mitglieder profitieren können, erfahren Sie in unserer Meldung zum Amazon Prime Day 2019.

Mobilfunk



Vodafone-Netz im Test

Im Frühjahr waren wir wieder in verschiedenen Regionen Deutschlands unterwegs, um die Qualität des Internet-Zugangs in den Mobilfunknetzen zu testen. Mit zwei Smartphones bewaffnet haben wir im Netz gesurft, gechattet, gestreamt und auch Speedtests durchgeführt.

Vodafone hat in den vergangenen Monaten gerne auf seine Maßnahmen zum LTE-Ausbau verwiesen. Doch wie sieht die Netzqualität in der Praxis aus? In unserem Test zum mobilen Internet-Zugang im Vodafone-Netz lesen Sie, wo wir die höchsten Datenübertragungsraten erzielt haben, wie gut der Netzausbau in die Fläche ist und wo es noch "Luft nach oben" gibt.

Warnung vor Handy-Nutzung im Flugzeug

Früher war die Handy-Nutzung im Flugzeug generell verboten. Lediglich der Betrieb im Flugzeugmodus, der die Mobilfunk-, WLAN- und Bluetooth-Schnittstelle lahmlegte, war möglich. So konnten die Nutzer aber wenigstens auf dem Telefon gespeicherte Musik oder Videos konsumieren.

Mittlerweile gibt es nicht nur WLAN-Hotspots, sondern oft auch klassische Mobilfunknetze an Bord von Flugzeugen. Deren Nutzung ist allerdings ähnlich teuer wie das Telefonieren über Schiffsnetze. In unserem Beitrag zur teuren Handy-Nutzung im Flugzeug lesen Sie, wie ein Kunde sogar in die Kostenfalle getappt ist, obwohl er sein Telefon gar nicht verwendet hat.

Richtiges Verhalten bei Preiserhöhungen

Der Anbieter des Festnetz- oder Mobilfunkanschlusses will plötzlich mehr Geld für den Vertrag. Doch darf er vom Kunden einfach so höhere Gebühren einfordern? "Grundsätzlich muss ein Vertragspartner Verabredungen einhalten - also ein Produkt zu einem vereinbarten Preis liefern", so Michèle Scherer von der Verbraucherzentrale Brandenburg.

Wenn der Provider dennoch Vertragsänderungen durchführen will, muss der Kunde zustimmen. Anbieter können das bei langfristigen Verträgen umgehen, indem sie eine Preisänderungsklausel in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) aufnehmen. In unserem Ratgeber zu Preiserhöhungen durch den Provider erfahren Sie, wie Sie sich als Kunde im Zweifelsfall verhalten sollten.

Broadcast



Diskussionen um die Zukunft von DAB+

Der niedersächsische Landtag hat sich einstimmig gegen das terrestrische Digitalradio DAB+ ausgesprochen und die Landesregierung aufgefordert, sich für eine Beendigung des Projekts einzusetzen. Die Initiative hatte die niedersächsische FDP ergriffen. In unserer Meldung zur Landtagsentscheidung gegen DAB+ lesen Sie die eigentlichen Hintergründe, die offenbar hinter diesem Schritt stehen.

Unter dem Strich ist die Landtagsentscheidung allerdings wertlos. So haben sich die Ministerpräsidenten aller Bundesländer schon Anfang Juni darauf verständigt, dass der bundesweite DAB+-Multiplex bis 2035 auf Sendung bleiben kann. Das gilt natürlich auch für Niedersachsen.

Der Norddeutsche Rundfunk baut sein Sendernetz nach aktuellem Stand ebenfalls weiter aus - nicht zuletzt, weil er auch zusätzliche Programme über DAB+ anbietet, für deren Verbreitung auf UKW gar keine Kapazitäten mehr zur Verfügung stehen würden. Welche Vorteile Radiohörer auch in Niedersachsen durch das terrestrische Digitalradio haben, lesen Sie in einer weiteren Meldung.

Der Privatradioverband APR hat den Beschluss des niedersächsischen Landtags zur Abschaltung des Digitalradios DAB+ kritisiert. Die Politik dürfe den Sendern nicht Vertriebswege vorschreiben oder diese einfach abschalten. In unserer Meldung zur Stellungnahme des APR erfahren Sie, für welche Regelung sich der Verband ausspricht.

Hardware



Notruf-App kommt 2020

Den Notruf soll es künftig auch per App geben. Diese soll im kommenden Jahr für Android und iOS gleichermaßen veröffentlicht werden und Vorteile für die Leitstellen und auch für die Nutzer mit sich bringen - etwa mehr Barrierefreiheit und eine unauffällige Verständigung.

Polizei und Feuerwehr sollen anders als bei einem herkömmlichen Anruf metergenau sehen können, wo sich die meldende Person befindet. Die App soll zudem auch eine Chat-Funktion bekommen. So können auch Nutzer mit Hör- und Sprachbehinderungen Notrufe absetzen. In unserer News zur offiziellen Notruf-App erfahren Sie, welche Erfahrungen im Testlauf gemacht wurden und welche weiteren Features möglich sind.

Updates für Huawei-Handys

Nach wie vor gibt es keine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Dieser hat auch Auswirkungen auf den Smartphone-Hersteller Huawei. Selbst bei bereits ausgelieferten Smartphones ist es unklar, ob ein Update auf Android 10 (Q) bereitgestellt werden kann. Jetzt gibt es dazu neue Erkenntnisse. In unserem Bericht zu Android Q für Huawei-Handys lesen Sie, welche Geräte das nächste große Update bekommen sollen.

Das Huawei P30 Pro bietet ein Software-Feature, das es ermöglicht, den Mond heranzuzoomen, sodass sich sehr gute Aufnahmen vom Erdtrabanten anfertigen lassen. Diese Funktion sollen nun auch weitere Geräte bekommen. In unserer News zum Mond-Modus für weitere Huawei-Smartphones erfahren Sie, welche Handys mit dem Update ausgestattet werden und wie das Feature funktioniert.

Samsung Galaxy Tab S5e im Test

Seit einigen Wochen ist das Samsung Galaxy Tab S5e auf dem Markt. Das neue Tablet zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es extrem dünn und leicht ist. Der Handheld eignet sich daher auch für den mobilen Einsatz ganz hervorragend.

Doch was leistet das Android-Tablet in der Praxis eigentlich? Wie ist das Gerät verarbeitet und wo liegen seine Stärken? Muss der Nutzer aufgrund der extrem kompakten Bauform vielleicht auch Kompromisse bei der Ausstattung eingehen? Welchen Eindruck das Tablet in der Praxis hinterlassen hat, lesen Sie in unserem Testbericht zum Samsung Galaxy Tab S5e.

iOS 13 im Hands-On

iOS 13 ist da - zumindest als Beta-Version. Entwickler konnten das neue iPhone-Betriebssystem schon Anfang Juni ausprobieren. Jetzt stehen die zweite Entwickler-Beta und die erste öffentliche Vorab-Version der neuen Firmware zur Verfügung. Auf die finale Version von iOS 13 müssen wir indes noch bis zum Herbst warten.

Wir haben die Vorschau-Version von iOS 13 auf einem iPhone XS Max installiert und konnten so erste Eindrücke vom neuen Betriebssystem gewinnen. Auf welche Features sich iPhone-Nutzer schon einmal freuen können und warum sie die Beta-Version noch nicht installieren sollten, lesen Sie in unserem Hands-On zur iOS 13 Beta auf dem iPhone XS Max.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 27.06.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern von einem solchen Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, sollten Sie wieder die seit langem preisstabile 01085 vorwählen. Derzeit kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute. Eine Preisgarantie für einen Maximalpreis von 3,9 Cent besteht noch bis zum 30. September 2019.

Ferngespräche zur Haupt- und Nebenzeit sowie am Wochenende werden weiterhin für nur 0,7 Cent über die 01094 ermöglicht. Dieser Anbieter garantiert einen Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. September 2019.

Für Ortsgespräche empfehlen wir ebenfalls weiterhin die 01038. Diese Vorwahl bietet für die Haupt- und Nebenzeit momentan einen Preis von 1,69 Cent, der am Wochenende auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

