Roaming außerhalb der EU, Sonos streicht Features, Samsung-Aktion

die Galaxy-S10-Modelle von Samsung sind nicht gerade billig und kommen daher für viele Interessenten mit schmalerem Geldbeutel nicht in Frage. Samsung hat sich nun eine Aktion einfallen lassen, bei der man sein altes Smartphone abgeben und dafür einen Rabatt auf das neu gekaufte Galaxy S10 erhält. Solche Aktionen gibt es anderswo auch - aber dieses Mal sind die Rabatte unter Umständen wirklich hoch, wie wir im Hardware-Teil des teltarif.de-Newsletters aufzeigen.

Sonos gilt trotz zahlreicher Konkurrenten für viele Musikfans nach wie vor als eines der besten vernetzten Lautsprecher-Systeme für mehrere Räume. Dazu tragen nicht nur die Soundqualität und die einfache Handhabung bei, sondern auch die Apps des Herstellers. iPhone-Nutzer müssen sich aber nun davon verabschieden, Musik vom internen Speicher ihres Smartphones auf die Sonos-Lautsprecher zu übertragen - mehr dazu lesen Sie im Abschnitt Broadcast.

Dass die Einführung des EU-Roamings uns vor überraschend hohen Handy-Rechnungen bewahren würde, war ein Wunschtraum. Selbst innerhalb der EU verlangen Schiffsreedereien und Airlines für die Nutzung ihrer Mobilfunknetze an Bord noch Mondpreise. Und auch Telefonieren und Surfen außerhalb der EU bleibt eine Kostenfalle. Immerhin bieten einige Provider auch Optionen für Reisen außerhalb der EU - diese stellen wir im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters vor.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Roaming-Optionen für außerhalb der EU

Das Handy im Ausland für Telefonieren und Surfen zu benutzen, kann teuer werden - trotz des regulierten EU-Roamings. Obwohl die Gefahr einer Kostenfalle dadurch deutlich vermindert wurde, gibt es selbst innerhalb der EU Ausnahmen wie Mobilfunknetze auf Kreuzfahrt-Schiffen und in Flugzeugen. Und außerhalb der EU kann es richtig teuer werden. Immerhin bieten Netzbetreiber und Discounter auch Roaming-Optionen für außerhalb der EU - wir stellen sie vor.

Mehr Datenvolumen bei Allnet-Flats

1&1 erhöht das Highspeed-Datenvolumen in den All-Net-Flat-LTE-Tarifen M und L. Die Aktion für die All-Net-Flat LTE XL wird verlängert. Die Konditionen gelten für Neukunden, diese können dauerhaft das zusätzliche Datenvolumen nutzen. Die Telefonie-Flat, SMS-Flat und das Inklusiv-Datenvolumen des jeweiligen Tarifs können ohne Aufpreis auch im EU-Ausland sowie in Island, Norwegen und Liechtenstein genutzt werden. Darüber hinaus gibt es einen Austausch-Service für defekte Smartphones.

Seit einigen Jahren führt teltarif.de regelmäßig im Frühjahr einen Netztest durch. Dabei untersuchen wir in erster Linie die Qualität des mobilen Internet-Zugangs in den Netzen der Deutschen Telekom, von Vodafone und Telefónica. Anders als bei den meisten anderen Netztests fahren wir nicht systematisch quer durch Deutschland, um die Performance des Internet-Zugangs zu untersuchen. Stattdessen testen wir immer dann, wenn wir ohnehin gerade das mobile Daten-Netz benötigen. Es handelt sich demnach eher um einen Praxistest aus Nutzersicht. Los geht es mit dem mobilen Internet im Netz der Telekom.

Auf dem Land: 25 Prozent der Zeit nur GSM und UMTS

LTE-Nutzer: Fallback auf langsamere Netze mehr..

Haas: Aus Fehlern lernen - 20 Jahre Auktion sind genug

Entscheidung über Lieferanten im dritten Quartal mehr..

100 Euro im Monat: A1 startet ersten 5G-ready-Tarif

Angebot in Österreich jetzt verfügbar mehr..

5G-Auktion: Nach der Auktion ist vor dem Netzausbau

Alle sehen sich als Gewinner, Kritiker melden sich zu Wort mehr..

Koalition plant Bußgelder für schlechte Mobilfunk-Netze

Damit der Netzausbau endlich in Schwung kommt mehr..

Vodafone-Chef plädiert für 5G-Bündnis zum Netzausbau

Reinvestition der Auktionsgelder mehr..

Lebara: Komplett-Optionen mit bis zu 500 Min. in 50 Länder

Daten-Pakete mit bis zu 10 GB mehr..

Kreise: CDU und SPD einig bei Mobilfunk-Infrastruktur

Bis Ende 2020 99 Prozent der Haushalte versorgen mehr..

Tiefpreis-Wochen bei Blau: Allnet-Flats jetzt günstiger

Das Angebot gilt für die ersten 12 Monate mehr..

Prepaid-Abschaltung droht und die Zwangsaufladung nervt bei einem Notfall-Handy in der Schublade? Im Tarifvergleich finden Sie die günstigsten Handy-Tarife mit langer Laufzeit.

Internet



Tacho-Funktion in Google Maps

Ein Software-Update für Google Maps ist neuerdings auf einem von uns genutzten Samsung Galaxy S10+ verfügbar. Damit kommt die Tachofunktion nach den USA nun auch zu uns. Die neue Option "Tachometer" bezieht sich allerdings nicht auf die Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Sinne der Verkehrsregulierung, sondern auf die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit, die per Tracking ermittelt wird. Wir erläutern, wo die Tachofunktion eingeschaltet wird.

Die automatische Parkplatz-Speicherung in Google Maps gab es zwar schon zu Zeiten von Google Now, dann verschwand sie aber wieder aus der Karten- und Navigations-App. Alternativ gab es die manuelle Parkplatz-Speicherung über das Antippen des blauen Punktes und Auswahl der Option "Als Parkplatz speichern". Google Maps macht das nun wieder automatisch - doch wie exakt ist der Speicherort wirklich?

AVM-Updates für weitere Geräte

Vor wenigen Tagen hat AVM ein weiteres Router-Modell auf den aktuellen Software-Stand gebracht. Wie das Unternehmen mitteilte, steht die FRITZ!OS-Version 7.11 ab sofort auch für die FRITZ!Box 7430 zur Installation bereit. Die neueste Firmware des Berliner Herstellers kann damit auf insgesamt vier Router-Modellen installiert werden. Wir erläutern, welche Neuerungen das Update bringt.

Neue StreamOn-Option im Test

Die Telekom hat ein Angebot gestartet, mit dem die Kunden auch bei der Nutzung von Messaging-Diensten und sozialen Netzwerken das anfallende Datenvolumen nicht auf die Inklusivleistung ihres Tarifs angerechnet bekommen. StreamOn Social & Chat und schlägt regulär mit einer Grundgebühr von 4,95 Euro zu Buche. Kunden, die sich noch bis 5. September für die neue Zero-Rating-Option entscheiden, erhalten diese für 24 Monate kostenlos. Danach wird StreamOn Social & Chat im Rahmen der Aktion automatisch deaktiviert. Welche Dienste sind dabei?

Das wollten wir natürlich sofort testen: Wir haben einen Magenta Mobil L und riefen die kostenlose Telekom-Hotline an. Nach der Identifizierung per Spracherkennung und zur Sicherheit nochmal per Passwort meldete sich das "Experten-Team in Ludwigshafen am Rhein". Die freundliche Expertin prüfte nochmals die Konditionen im Hintergrund. Dann war die Option binnen Minuten eingerichtet. Doch die Zukunft von StreamOn ist weiter ungewiss - und der Basis-Tarif darf nicht zu alt sein.

Sicherheit an Hotspots per VPN

Öffentliche WLAN-Zugänge sind in den meisten Cafés, Hotels und Zügen, an Bahnhöfen, Flughäfen und in Innenstädten vorhanden. Wir erklären die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen, um an Hotspots unbesorgt surfen zu können, was bei der Übertragung persönlicher Daten und Online-Banking unerlässlich ist. Außerdem gehen wir darauf ein, wie man sich selbst ein kostenloses privates VPN über den heimischen Breitband-Anschluss und einen Router wie die AVM FRITZ!Box aufbauen kann. Darüber hinaus nennen wir wichtige VPN-Anbieter.

SMS: 2-Faktor-Authentifizierung kann ausgetrickst werden

Kriminelle wollen Einmalpasswörter erbeuten mehr..

Amazon Prime: Kunden in Österreich erhalten Geld zurück

Erstattung der Preiserhöhung für 2017 und 2018 mehr..

Teures Ticket, aber kein Zutritt: Abzocke im Internet

Besonders oft kommt es bei Konzertkarten zu Betrug mehr..

AVM bringt FRITZ!OS 7.10 auf weite­res FRITZ!Box-Modell

Neues Betriebssystem verfügbar mehr..

Autozulassung im Netz: Online gehen statt Nummer ziehen

Bringt das Verfahren eine echte Zeitersparnis? mehr..

EuGH-Urteil: BNetzA verliert Gmail-Streit mit Google

Kein elektronischer Telekommunikationsdienst mehr..

Apple Pay: Jetzt offiziell bei der DKB verfügbar

Mit der DKB-VISA-Card mehr..

Mit dem Handy bezahlen im Ausland - so funktioniert es

Auslandslimit, Internetverbindung und Akzeptanz mehr..

Bericht: Bundesregierung verfehlt Breitbandziel deutlich

Nur 88 Prozent der Haushalte können 50 MBit/s nutzen mehr..

WhatsApp: Direkte Kommunikation statt Massen-Newsletter

Kommunikation über Dienstleister weiter möglich mehr..

Fax per All-IP-Anschluss: Wenn das alte Faxgerät am All-IP-Anschluss nicht mehr geht, verwenden Sie eine modernere Möglichkeit für Fax-Empfang und -Versand.

Hardware



Tauschaktion bei Samsung

Samsung ist im Rahmen einer Aktion eine Zusammenarbeit mit dem Ankauf-Unternehmen Teqcycle eingegangen. Die Münchner Firma hat sich darauf spezialisiert, gebrauchte Mobilgeräte anzukaufen. Neu ist jetzt die Möglichkeit, sich ein Galaxy S10e, Galaxy S10 oder Galaxy S10+ vergünstigt durch den Eintausch eines Altgerätes zu sichern. Die Inzahlungnahme findet in einem mehrstufigen Verfahren statt. Bis zu 500 Euro Preisnachlass werden gewährt.

Zum Inhaltsverzeichnis



Update fürs Huawei Mate 20

Huawei nutzt die Gelegenheit seiner Schonfrist, um weiterhin Updates auszuliefern - jetzt wird das Mate 20 mit einer Aktualisierung bedacht. Das Oberklasse-Smartphone erhält nicht nur den Mai-Sicherheitspatch, sondern mit VoLTE und WLAN-Call (VoWiFi) essenzielle Telefoniefunktionen. Von einem weiteren - bislang nicht veröffentlichten - High-End-Modell gibt es ebenfalls Neuigkeiten.

Huawei: Sailfish-Fork Aurora als Alternative zu Android?

Die Chinesen könnten in Russland Hilfe bekommen. mehr..

iPhone 11: Termin für Verkaufsstart durchgesickert

Amerikanischer Netzbetreiber verrät Verkaufspläne mehr..

"Huawei antwortet": Gerüchte werden aus dem Weg geräumt

Offizieller Blog des Herstellers kommentiert mehr..

iPhone XR 2 / iPhone XR (2019) soll größeren Akku haben

Außerdem neue Renderbilder von Designer kreiert mehr..

Standhaft: OnePlus 7 (Pro) und Asus Zenfone 6 in den Top 10

Drei neue Modelle aufgenommen mehr..

Samsung Galaxy S10: 5G-Version jetzt offiziell erhältlich

Überraschend "günstig" trotz besserer Ausstattung mehr..

Sicherheit: Tool soll alle iPhones knacken können

Cellbrite bietet Behörden neues Hacking-Tool an mehr..

NFC-Lockerung bei iOS 13: iPhone wird zum Personalausweis

AusweisApp2 kommt im Herbst für das iPhone mehr..

OnePlus 7 im Test: Solider Purismus ohne Pop-up-Kamera (mit Video)

Bodenständiges Upgrade des OnePlus 6T mehr..

Test: Gigaset Smart Speaker L800HX mit Amazon Alexa

Lautsprecher mit integrierter Sprachassistenz mehr..

Alles rund um Windows 10: Hintergründe, Tipps und Ratgeber zum System finden Sie auf unserer speziellen Windows-10-Seite.

Broadcast



Günstiger Echo Show

Es gibt Einsatzbereiche, wo ein Smart Speaker mit Display durchaus hilfreich sein kann. Die Geräte sind allerdings nicht unbedingt günstig, wie schon die aktuelle Generation des Echo Show gezeigt hat. Doch dieses große Manko will Amazon nun offenbar angehen und senkt den Preis des Nachfolgers auf rund 90 Euro. Ist er damit Schnäppchen - oder ein virtueller Ladenhüter? Unser Test gibt Antworten.

Zum Inhaltsverzeichnis



Treueprogramm bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky hat ein neues Treueprogramm gestartet, um Kunden langfristig an ein Abo zu binden. In Zukunft werden Abonnenten mit exklusiven Leistungen belohnt, abhängig davon, wie lange sie schon Sky-Dienste abonniert haben. Vorläufiger Höhepunkt der Pilotphase war eine Reise zum Champion- League-Finale nach Madrid nebst prominenter Stadtführung durch Ex-Fußballer und Sky-Experte Christoph Metzelder. Wie können Sky-Kunden teilnehmen?

Zum Inhaltsverzeichnis



Sonos streicht Funktion

Sonos gehört zu den beliebtesten Multiroom-Lautsprecher-Systemen. Dabei wird der Dienst sukzessive weiterentwickelt. In manchen Fällen streicht der Anbieter allerdings auch Funktionen, die viele Nutzer möglicherweise tagtäglich verwendet haben. Denn Sonos-Nutzer können künftig keine Multimedia-Inhalte mehr direkt vom internen Speicher bei iPhone und iPad wiedergeben.

UEFA startet kostenlosen Fußball-Streamingdienst

Angebot im Web und per App verfügbar mehr..

Joyn im Test: Neuer Streaming-Dienst mit Luft nach oben

Unser Fazit nach dem Test der Vorab-Version mehr..

WorldDAB: Plus von 10 Mio. Geräten im vergangenen Jahr

In Deutschland sind fast 12 Mio. Geräte auf Empfang mehr..

Urteil: Vodafone-Pass ist nicht EU-konform

Angebot muss in ganz Europa gelten mehr..

Bund soll beim Ausbau von DAB+ auf Landesebene helfen

Ruf nach Fördermitteln und Umstiegszenario mehr..

teltarif.de-Talk: Telekom StreamOn im ausführlichen Test

Mobiles Streaming über LTE und UMTS mehr..

Amazon bringt kostenlosen Streaming-Dienst nach Europa

IMDb TV tritt in Konkurrenz zur Plattform Joyn mehr..

Filme und Serien online schauen statt DVDs und Blu-rays zu kaufen: In unserem Vergleich finden Sie die wichtigsten Video-Streaming-Dienste.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 20.06.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern von einem solchen Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, sollten Sie wieder die seit langem preisstabile 01085 vorwählen. Derzeit kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute. Dieser Anbieter garantiert bis 30. September einen maximalen Minutenpreis von 3,9 Cent.

Ferngespräche zur Haupt- und Nebenzeit sowie am Wochenende werden weiterhin für nur 0,7 Cent über die 01094 ermöglicht. Dieser Anbieter garantiert einen Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. September.

Für Ortsgespräche empfehlen wir ebenfalls weiterhin die 01038. Diese Vorwahl bietet für die Haupt- und Nebenzeit momentan einen Preis von 1,69 Cent, der am Wochenende auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Sonderrufnummern: Welcher Dienst hat welche Vorwahl? 0700, 0800, 0900, 0137 oder 0180 - alles über Arten und Kosten deutscher Sonderrufnummern.

