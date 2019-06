Teure Ping-Anrufe, Fallstricke beim Roaming, SD-Abschaltung

Liebe Leserinnen und Leser,

der Satellit ist einer der meistgenutzten Empfangswege für das Fernsehen. Nun könnten zahlreiche Empfangsgeräte schon im kommenden Jahr zu Elektronikschrott werden - zumindest, wenn die Zuschauer auf den Empfang der Programme von ARD und ZDF Wert legen. Im Broadcast-Teil unseres Newsletters berichten wir darüber, mit welcher Änderung vor allem ältere Geräte vom Empfang ausgeschlossen werden.

Mit Ping-Anrufen wollen Betrüger die Verbraucher zum Rückruf locken. Wer das macht, zahlt oft hohe Gebühren. Tatsächlich kann man die Telefonnummern, die bei solchen Ping-Anrufen genutzt werden, aber gut enttarnen - und sich entstandene Kosten oft zurückholen, wie wir im Mobilfunk-Teil aufzeigen.

Seit mehr als zwei Jahren gibt es nun den Roam-like-at-home-Tarif innerhalb der Europäischen Union. Dieser deckt auch die EWR-Staaten ab. Aber schon in einem Nachbarland wie der Schweiz kann die Handynutzung wiederum teuer werden. Im Mobilfunk-Teil berichten wir darüber, wo es beim International Roaming auch innerhalb Europas noch Fallstricke gibt.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Broadcast



SD-Abschaltung auf Astra

ARD und ZDF werden ihre Sendungen in Standard-Qualität über Satellit in absehbarer Zeit einstellen. Darauf einstellen müssen sich vor allem Zuschauer, die ihre Fernsehprogramme direkt über Astra empfangen und noch einen älteren Receiver besitzen, der den Empfang in hochauflösender Qualität nicht ermöglicht.

Auf der ANGA Com in Köln wurde auch schon ein ungefährer Termin für die Abschaltung der Signale in SD-Auflösung genannt. Dieser soll demnach zwischen Mitte und Ende kommenden Jahres liegen. Im Umfeld der Fußball-Europameisterschaft werde die Umstellung aber nicht erfolgen.

Von der Abschaltung der SD-Signale sind viele Haushalte betroffen. Zwar liegt der Anteil der Kunden, die Fernsehen über Satellit empfangen und "HD ready" sind, bei mittlerweile 78 Prozent. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass 22 Prozent der Zuschauer die hochauflösenden Sendungen noch nicht sehen können.

ARD, ZDF, die Dritten Programme und die öffentlich-rechtlichen Spartenkanäle sind auch in HD frei empfangbar. Das ist bei den privaten Veranstaltern wie der Mediengruppe RTL und ProSiebenSat.1 anders. In unserer Meldung zur geplanten SD-Abschaltung über Satellit erfahren Sie, wie es mit den Privatsendern auf Astra weitergeht.

Joyn: Neuer Free-TV-Streaming-Dienst startet am 18. Juni

Niedersachsen will rote Laterne bei DAB+ abgeben

Vier neue DAB+-Programme für Bayern

Media Broadcast: Tunnelfunk und Notfall-Warnung über DAB+

Mobilfunk



Gefahren beim Roaming

Die Mobilfunk-Nutzung im EU-Ausland ist dank Regulierung mittlerweile sehr günstig geworden. Mit wenigen Ausnahmen fallen dafür die gleichen Kosten wie innerhalb Deutschlands an. Auch die EWR-Länder Norwegen, Island und Liechtenstein haben sich der Roam-like-at-home-Regelung angeschlossen.

Aber schon in einem Nachbarland wie der Schweiz kann die Handynutzung je nach Tarif sehr teuer werden. Weitere Kostenfallen lauern etwa in Andorra, Serbien oder der Isle of Man, um nur einige Beispiele zu nennen. In unserem Ratgeber zu Roaming-Fallen in Europa lesen Sie, mit welchen Kosten Sie mit welcher SIM-Karte wo rechnen müssen.

Günstige LTE-Flatrate

Aldi heißt in Österreich Hofer und so nennt sich auch das Aldi-Talk-Pendant in der Alpenrepublik Hofer Telekom, oder kurz HoT. Nun bietet der Mobilfunk-Discounter eine echte LTE-Flatrate für den mobilen Internet-Zugang an, die noch günstiger ist als beispielsweise freenet Funk in Deutschland.

Knapp 20 Euro monatlich kostet der Pauschaltarif, der auch für Deutsche interessant sein könnte, die in Österreich Urlaub machen oder studieren. Zur SIM-Karte muss allerdings auch ein Router gekauft werden. In unserer Meldung zur günstigen LTE-Flat in Österreich erfahren Sie, was das Paket aus Router und Tarif kostet und welche Details sonst noch zu beachten sind.

Kostenfalle Ping-Anrufe

Das Telefon klingelt für den Bruchteil einer Sekunde. So schnell schafft man es nicht, den Anruf entgegenzunehmen. Kein Problem, denkt sich in diesem Moment so mancher Angerufene. Schließlich kann man den Anrufer auf Knopfdruck zurückrufen. Doch hinter dem kurzen Klingeln kann auch eine Falle stecken.

Betrüger wollen mit diesen Lockanrufen nämlich vor allem den Rückruf provozieren - und auf diese Weise Geld verdienen. Dabei bemerken viele Verbraucher erst im Nachhinein, dass sie abgezockt werden. In unserem Ratgeber zum richtigen Verhalten bei Ping-Anrufen lesen Sie, wie schwarze Schafe zu erkennen sind und was Sie im Betrugsfall tun können.

5G-Frequenz-Auktion endet bei 6,55 Milliarden Euro

So viel muss jeder Bieter bezahlen mehr..

BNetzA will alle Handy-Netze sicherer machen

Anhörung zum Katalog von Sicherheitsanforderungen mehr..

PremiumSIM LTE S mit 3 GB statt 2 GB

Tarifänderungen der Marken im Überblick mehr..

1&1 Allnet-Flat: Preisvorteil oder Extra-Hardware

Neue Konditionen ab sofort verfügbar mehr..

Telekom NB-IoT: Das Netz mit 90 Prozent Flächendeckung

Höhere Reichweite als beim Telefonieren mehr..

Hardware



Weitere Details zu iOS 13

Apple hat einen ersten Ausblick auf iOS 13 gegeben. Viele Funktionen, die der Hersteller iPhone und iPad ab Herbst mit auf den Weg gibt, werden erst jetzt im Nachhinein bekannt. Zu den spannenden Neuerungen gehören beispielsweise Verbesserungen für die WLAN-Hotspot-Funktion. In unserem Bericht zum verbesserten iPhone-Hotspot erfahren Sie unter anderem, wie sich der drahtlose Internet-Zugang auch ohne Passwort-Eingabe nutzen lässt.

iOS 13 soll darüber hinaus einen Akku-Schonmodus bekommen. Konkret geht es darum, den Akku bei einem Ladevorgang nicht sofort auf 100 Prozent aufzuladen. Doch wie "weiß" das iPhone, wann der Nutzer die volle Kapazität benötigt und inwiefern wird so die Lebensdauer des Akkus benötigt? In unserem Beitrag zum Akku-Schonmodus bei iOS 13 lesen Sie, wie Apple den Akku vor vorschneller Alterung schützen will.

TomTom im Test

TomTom Go gibt es für das iPhone ab sofort auch mit Unterstützung für Apple CarPlay. Der Hersteller hatte bereits im Januar einen Beta-Test für das neue Feature gestartet. Jetzt ist die App in der neuen Version 2.0 offiziell verfügbar. Gleichzeitig hat TomTom ein neues Abo-Modell für die Nutzung der App eingeführt.

Interessenten können TomTom Go 2.0 bis zu einen Monat lang kostenlos testen, bevor wirklich Kosten anfallen. Wir haben die Navi-App mit dem iPhone XS Max und Apple CarPlay ausprobiert. In unserem Testbericht zu TomTom Go mit iPhone und CarPlay erfahren Sie mehr zu den Features und dazu, welche Kosten für die Nutzung der Anwendung anfallen.

Update zur Situation bei Huawei

Huawei darf laut Medienberichten jetzt auch keine Apps von Facebook mehr vorinstallieren. Davon betroffen sind beispielsweise auch Instagram und WhatsApp. Manuell können Interessenten die Anwendungen aber nach wie vor installieren. In unserer News zum Huawei-Bann von Facebook lesen Sie, was diese Entscheidung für die Kunden bedeutet.

Google will wiederum auch in Zukunft mit Huawei zusammenarbeiten. Der Konzern erwartet Sicherheitsprobleme für die Nutzer, wenn Huawei auf ein eigenes Betriebssystem umsteigen müsste. In unserer Meldung zur aktuellen Situation bei Huawei erfahren Sie, wie der Hersteller Android-Updates derzeit sogar früher als eigentlich geplant veröffentlicht.

Smartphones gegenübergestellt

Samsung und OnePlus konkurrieren derzeit um den Titel des besten Android-Smartphones in diesem Jahr. Dabei treten das Samsung Galaxy S10+ und das OnePlus 7 Pro gegeneinander an. Wir haben uns beide Spitzenmodelle einmal näher angesehen und die Features miteinander verglichen.

Wie sind die beiden Geräte ausgestattet und was leistet die jeweilige Kamera? Wie stark ist der jeweils verbaute Akku und wie sind die Handys gegen Wasser und Staub geschützt? Was müssen Interessenten für die beiden Smartphones ausgeben? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in unserer Gegenüberstellung von Samsung Galaxy S10+ und OnePlus 7 Pro.

Updates: Nachtmodus für Galaxy S9(+), Pie für J7 (2017)

Mehr Komfort für Samsung-User mehr..

Revolut startet offiziell mit Apple Pay

Kunden von DKB und ING warten weiter mehr..

Samsung Galaxy M40: Mittelklasse in neuem Design

Triple-Kamera und Display als Hörmuschel mehr..

Nokia, Motorola & Co.: Alternativen zu Huawei-Smartphones

Hier gibt es ein gutes Preis-Leistungsverhältnis mehr..

Nur für ein iPhone-Modell: iOS 12.3.2 ab sofort verfügbar

Update behebt Kamera-Problem mehr..

Internet



FRITZ!Box 6660 im Hands-On

AVM hat zur Fachmesse ANGA Com nach Köln das neue FRITZ!Box-Modell 6660 mitgebracht. Es handelt sich dabei um einen für Kabelnetze gedachten Router, der im Design der FRITZ!Box 7590 daherkommt. Das Gerät unterstützt DOCSIS 3.0 und 3.1 und soll im zweiten Halbjahr 2019 auf den Markt kommen.

Wir haben die Möglichkeit genutzt, um das neue FRITZ!Box-Modell auf der ANGA Com einem ersten Hands-On zu unterziehen. Zudem haben wir die Features des Routers, der auch für den neuen WiFi-6-Standard geeignet ist, genauer beleuchtet. In unserem Hands-On zur FRITZ!Box 6660 lesen Sie, welchen Eindruck der Bolide dabei hinterlassen hat.

Vodafone mit 2,5 Millionen Hotspots

Vodafone baut sein Netz mit WLAN-Hotspots weiter aus. Mittlerweile stehen 2,5 Millionen Hotspots zur Verfügung, an denen die Kunden im Internet surfen können, ohne sich über den Datenverbrauch Gedanken machen zu müssen.

Doch zu welchen Konditionen können Interessenten die WLAN-Hotspots von Vodafone nutzen? In einigen Fällen ist der Internet-Zugang sogar kostenfrei. Zudem bekommen Vodafone-Festnetz- und TV-Kunden Sonderkonditionen. In unserem Bericht zu den Vodafone-Hotspots erfahren Sie neben den Preisen auch, wie Sie das jeweils nächstliegende Vodafone-WLAN finden.

Kabel-Internet soll noch schneller werden

Während viele Kabelnetzbetreiber gerade erst mit der Einführung von DOCSIS 3.1 beschäftigt sind, befasst sich CableLabs bereits mit dem Nachfolger dieses Standards. Damit soll der Internet-Zugang im Kabel nochmals schneller werden.

Mit DOCSIS 10G, wie besagter Nachfolger genannt wird, sollen nicht nur Geschwindigkeiten bis 10 GBit/s erreicht werden, sondern auch möglichst geringe Latenzzeiten für Anwendungen wie Gaming oder den Datentransport von und zu 5G-Mobilfunkstationen. Unsere News zu 10 MBit/s im TV-Kabelnetz informiert darüber, was 10G heute schon kann und welche weiteren Pläne es gibt.

Telekom forciert Breitband-Ausbau

Die Deutsche Telekom informiert regelmäßig über den aktuellen Stand beim Breitbandausbau in ihren Netzen. So sollen mittlerweile rund 22 Millionen Festnetzanschlüsse fit für VDSL Super Vectoring sein. Mit bis zu 250 MBit/s im Downstream können die Kunden im Internet surfen.

Wie die Telekom weiter berichtete, wurden allein in den vergangenen vier Wochen 975 000 Anschlüsse neu mit dem Datenturbo versorgt. In unserem Artikel zum Breitband-Ausbau im Telekom-Festnetz lesen Sie, wo der Ausbau erfolgt ist und was Kunden, die vom schnelleren Internetanschluss profitieren wollen, zusätzlich beachten müssen.

Behörde warnt erneut vor Lücke in Windows XP & Windows 7

BSI: Bluekeep-Lücke immer noch gefährlich mehr..

Dropbox: Von der Chaos-Cloud zum kompletten Büro

Neuanfang des Dienstes mit Teamlösung mehr..

Starlink: Elon Musk will die Welt online bringen

Vor- und Nachteile des globalen Satellitennetzes mehr..

Deutschland: Glasfaser-Ausbau im 2-Sekunden-Takt?

Zukünftig mehr Kooperationen beim Ausbau mehr..

WLAN taugt nichts - Ablösung durch 5G?

ANGA Com: Diskussion über Glasfaser und 5G mehr..

Bildrechte: Wann darf ich posten, ohne Ärger zu kriegen?

Regeln für Facebook, Instagram, Twitter und Co. mehr..

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 010058 010058 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 13.06.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern von einem solchen Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, können Sie diese Woche die 010058 vorwählen. Derzeit kostet ein Anruf 1,37 Cent pro Minute. Eine Preisgarantie bietet dieser Anbieter nicht an.

Ferngespräche zur Haupt- und Nebenzeit sowie am Wochenende werden weiterhin für nur 0,7 Cent über die 01094 ermöglicht. Dieser Anbieter garantiert einen Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni.

Für Ortsgespräche empfehlen wir wieder die 01038. Diese Vorwahl bietet für die Haupt- und Nebenzeit momentan einen Preis von 1,69 Cent, der am Wochenende auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

