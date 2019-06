Doch Updates für Mate 20 Pro, Ende von DAB+, Zukunft von CB-Funk

Liebe Leserinnen und Leser,



der Handelsstreit zwischen den USA und China erschüttert die Position von Huawei nachhaltig. So gerne hätte der chinesische Hersteller nicht nur Apple bei den Smartphone-Verkaufszahlen überrundet, sondern in Zukunft auch noch den jetzigen Platzhirsch Samsung. Daraus wird wohl nichts, denn aufgrund der Unsicherheiten liegen Huawei-Geräte nun wie Blei in den Regalen. Ob es Software-Updates für bestehende Geräte gibt, ist ebenfalls unsicher - gute Neuigkeiten gibts nun aber zum Huawei Mate 20 Pro, wie wir im Hardware-Teil des teltarif.de-Newsletters berichten.

DAB+ sollte so nach und nach UKW ablösen - doch die technologische Entwicklung ist inzwischen weiter gegangen. Zahlreiche Radiofans hören ihre Lieblingssender mittlerweile übers Internet, und zwar nicht über stationäre Radios, sondern per Smartphone oder smarte Lautsprecher. Politiker des niedersächsischen Landtags fordern darum nun eiskalt das Aus von DAB+ - lesen Sie dazu mehr im Broadcast-Teil.

Seit Mitte der 1970er Jahre ist der CB-Funk eine kostengünstige Möglichkeit der Kommunikation, die beispielsweise immer noch von LKW-Fahrern genutzt wird: Nach der Anschaffung eines Funkgeräts fallen keine weiteren Kosten an. Doch ist der CB-Funk im Zeitalter unlimitierter Allnet-Flats überhaupt noch zeitgemäß? Hören Sie rein in unsere Diskussion hierzu im Abschnitt Mobilfunk dieses Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Mehr Volumen bei der Telekom

Die Telekom hat ihre MagentaMobil-Tarife nochmals nachgebessert. Nachdem der Netzbetreiber schon im April eine Aktion gestartet hatte, bei der Neukunden monatlich 6 GB zusätzliches Datenvolumen bekommen konnten, erhalten Interessenten jetzt noch mehr Highspeed-Volumen. Wie bei der bisherigen Aktion gilt das zusätzliche monatliche Datenvolumen aber nur für die Dauer der zweijährigen Mindestvertragslaufzeit.

Tipps für Auslandsreisen

Wer ins Ausland fährt, nimmt oft das Handy mit, um erreichbar zu sein, nach Hause zu telefonieren und im Reiseland mobil zu surfen. Aktuelle Mobilfunk-Module in Smartphones und Tablets unterstützen eine Vielzahl von Frequenzbändern. Unsere Tipps zum Telefonieren, Messaging und Internet im Ausland helfen Ihnen, Kostenfallen zu vermeiden - denn diese gibt es weiterhin, sogar innerhalb der EU.

Mehr Daten bei Lidl Connect

Aldi Talk hatte Anfang Mai seinen Kunden mehr Datenvolumen spendiert. Mit knapp einem Monat Verspätung zieht Hauptkonkurrent Lidl Connect nun nach. Am Prepaid-Basistarif sowie am Abrechnungsrhythmus von 28 Tagen soll sich nichts ändern, auch die Preise bleiben trotz höherem Datenvolumen gleich. Die Kunden beschäftigt aber eine ganz andere Frage: Wann bekommt Lidl Connect endlich LTE?

Podcast zu CB-Funk

In der aktuellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de sprechen wir über eine Art von "Mobilfunk", die es schon lange vor dem D-Netz oder gar dem C-Netz gab. In den 70er Jahren wurde der CB-Funk populär. Schließlich können die Nutzer damit kostenlos miteinander kommunizieren. Von LKW-Fahrern wird CB-Funk beispielsweise noch für Staumeldungen genutzt. Was aber macht man im Zeitalter von Mobilfunk-Flatrates mit CB-Funk?

Internet



Streaming im Ausland

Wer im Urlaub oder einem längeren Auslandsaufenthalt deutschsprachige Serien, Filme, Fernsehsender und Mediatheken konsumieren möchte, kann auf Probleme durch Geoblocking stoßen. Auf die gewünschten Inhalte wird dann kein Zugriff gewährt, weil die jeweilige Region dafür keine Berechtigung hat. Um dennoch abseits des Heimatlands nicht auf die Lieblingssendungen verzichten zu müssen, gibt es diverse Tricks - wir verraten sie Ihnen.

N26 unfallfrei nutzen

Der kometenhafte Aufstieg der Online-Bank N26 wird in der Finanz-Branche mit gemischten Gefühlen gesehen. Einerseits ist die Beantragung und Verwaltung des Kontos per App denkbar einfach und N26 darum vor allem bei jungen Menschen beliebt. Andererseits gab es schlechten Kundenservice, verschwundenes Geld und sogar ein Einschreiten der Bafin wegen Geldwäsche. Wir geben praktische Tipps für den Online-Banking-Alltag mit N26.

Nur lahmes DSL-Light verfügbar? Surfen Sie bei guter Netzabdeckung lieber über LTE mit viel Datenvolumen ohne harte Drossel: Das bieten LTE-Zuhause-Tarife.

Hardware



Doch Updates für Mate 20 Pro

Der Bann Huaweis durch die USA zwang Google nicht nur dazu, die Möglichkeiten des Herstellers bei finalen Android-Betriebssystemen stark einzuschränken, sondern wirkte sich auch auf die Android-Q-Beta aus: Das Mate 20 Pro wurde aus der Liste der unterstützten Smartphones gestrichen – jetzt rudert Google zurück. Das Huawei-Phablet kann wieder Vorschauversionen der neuesten Android-Version erhalten. In Deutschland wächst hingegen die Skepsis gegenüber Huawei.

Runde 1 im Handelskrieg geht also an Donald Trump. Doch wie geht es zwischen den USA und China weiter? Welche Alternativen hat der Mobilfunk-Ausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei? Das erörtern wir in unserem aktuellen Editorial Huawei wurde getroffen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Samsung: Rabatt-Aktion und Updates

Der weltweit führende Smartphone- und Fernsehgeräte-Hersteller Samsung feiert 50-jähriges Jubiläum und gibt daher bis zum 16. Juni das aktuelle Top-Smartphone Galaxy S10+ allen Käufern ohne Aufpreis dazu, wenn sie einen QLED-8K-Fernseher im Onlineshop von Samsung bestellen oder bei einem der teilnehmenden Händler erwerben.

Besitzer eines Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ bzw. Galaxy S10e hatten nach einem im Mai veröffentlichten Firmware-Update erhebliche Probleme bei der Nutzung ihres Smartphones. Verschiedene Apps und Launcher liefen nicht mehr stabil, teilweise stürzte die Firmware der Geräte komplett ab. Jetzt hat Samsung ein neues Update bereitgestellt - doch der Bugfix gelingt damit nur teilweise.

Mit einer dritten Software-Aktualisierung innerhalb der letzten drei Wochen werden schließlich Qualität und Stabilität des WLANs, der Kamera und der Bluetooth-Verbindung bei der S10-Reihe verbessert, außerdem ist nun auch die Weitwinkel-Funktion direkt in WhatsApp nutzbar.

Zum Inhaltsverzeichnis



iOS 13 mit Dark Mode

In dieser Woche fand die Entwicklerkonferenz WWDC von Apple statt. Als wichtigste Neuigkeit zeigte der iPhone-Hersteller die neue Betriebssystem-Version OS 13 mit Dark Mode. Im Vorfeld gab es Spekulationen darüber, welchen älteren iPhones das Update möglicherweise versagt bleibt - wir erläutern daher, welche iPhone-Modelle das Update sicher erhalten. Mit dem Update auf iOS 13 verbessert Apple übrigens auch die Dual-SIM-Features für die aktuellen iPhone-Modelle.

Das iPad wird nicht nur zum Anschauen von Videos und Surfen im Internet verwendet, bei vielen Anwendern ist es für die berufliche Arbeit im Einsatz. Darum erhält es nun ein eigenes Betriebssystem namens iPadOS. Dabei bricht Apple auch mit bisherigen Tabus. Unter anderem werden iPad-Nutzer die Möglichkeit bekommen, in mehreren Fenstern zu arbeiten und schnell zwischen diesen zu wechseln. Zudem können Anwendungen auch gesplittet werden. Außerdem können Anwender in Zukunft USB-Speichermedien an das iPad anschließen und das Tablet sogar mit einer Maus bedienen.

Die Apple Watch soll mit watchOS 6 noch unabhängiger vom iPhone werden und erhält auch einen eigenen AppStore. Beim Apple TV kommt eine komplett neue Benutzeroberfläche. Alle Familienmitglieder können auf der TV-Box damit ihre individuelle Benutzeroberfläche einrichten.

Broadcast



Ersetzen Smart Speaker DAB+?

Niedersachsen will das Aus für den digital-terrestrischen Hörfunk DAB+ und den Ersatz durch "marktgerechte" Technologien. Im Unterausschuss "Medien" des niedersächsischen Landtags wurde Ende Mai einstimmig ein Änderungsvorschlag der Regierungsfraktionen zu einem Antrag der FDP-Fraktion beschlossen. Doch was verstehen die Politiker unter einer digitalen Radiozukunft?

Zum Inhaltsverzeichnis



TV-Dongles oft unzuverlässig

Digital-terrestrischer Fernsehempfang über DVB-T2 HD ist in keinem einzigen Smartphone oder Tablet integriert. Die Geräteindustrie hat zu diesem Zweck ansteckbare Dongles als Zubehör auf den Markt gebracht. Was in den Werbeaussagen der Hersteller gut klingt, sorgt bei Nutzern jedoch in der Praxis überwiegend für Frust-Erlebnisse. Viele Zuschauer sehen nur Ruckelbilder oder haben nur schlechten oder gar keinen Empfang.

DAB+ boykottiert

Ende Mai ist der bundesweite DAB+-Multiplex in Österreich gestartet. Ähnlich wie in Deutschland gibt es jedoch auch in der Alpenrepublik Widerstände gegen das digital-terrestrische Radio. Die vorgeschobene Begründung ist gleich, die wahre Ursache auch. Wir erklären, warum die erfolgreichsten Sender in Österreich dem Digitalradio zunächst fernbleiben.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 06.06.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 2 Cent pro Minute.

Ferngespräche zur Haupt- und Nebenzeit sowie am Wochenende werden weiterhin für nur 0,7 Cent über die 01094 ermöglicht. Der Maximalpreis liegt bei 1,9 Cent pro Minute und wird bis zum 30. Juni garantiert.

Für Ortsgespräche empfehlen wir die 01038. Diese Vorwahl bietet für die Haupt- und Nebenzeit momentan einen Preis von 1,69 Cent, der am Wochenende auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

