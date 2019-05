Android-Entzug für Huawei, neue Vodafone-Tarife, Streaming-Probleme bei Sky

Liebe Leserinnen und Leser,

Huawei und Honor könnten bald ohne Google-Dienste auf ihren Smartphones dastehen. Google hat Huawei die Android-Lizenz entzogen und damit einer Anordnung der US-Regierung Folge geleistet. Später wurde das Handelsembargo wieder gelockert - allerdings nur für 90 Tage. Was Besitzer von Huawei- und Honor-Smartphones jetzt wissen müssen, lesen Sie im Hardware-Teil unseres Newsletters.

Sky Ticket ist eine beliebte Alternative zu einem Laufzeitvertrag beim Pay-TV-Sender. Anstelle von Satellit, Kabel und IPTV kommen die Programme dann aber per klassischem Streaming ins Wohnzimmer - und genau dabei kommt es immer wieder zu Qualitätsproblemen. Im Broadcast-Teil lesen Sie, welchen zusätzlichen Ärger Zuschauer haben, die Sky Ticket mit einer Sony Playstation nutzen möchten.

Mit "LTE max" bezeichnen die Mobilfunk-Provider die Möglichkeit, immer den schnellsten LTE-Zugang zu nutzen, der gerade verfügbar ist. Dabei geben die Netzbetreiber auch die vorgesehenen Maximalwerte an. Im Mobilfunk-Teil erfahren Sie, wo wir mit welchem Smartphone in welchem Netz noch schneller surfen konnten, als vom Provider angekündigt.

Hardware



Huawei-Smartphones bald ohne Google-Dienste?

Zu Wochenbeginn hat Google dem Smartphone-Hersteller Huawei die Lizenz zur Nutzung des Android-Betriebssystems inklusive aller Google-Dienste entzogen. Damit folgte der Internet-Konzern einer Entscheidung der amerikanischen Regierung, die Huawei auf eine Handels-Blacklist gesetzt hat. Doch was bedeutet diese Maßnahme für die Besitzer von Huawei- und Honor-Smartphones? Darüber berichten wir in der Meldung zum Android-Lizenzentzug für Huawei durch Google.

Wenige Stunden nach der Bestätigung der Maßnahmen durch Google hat sich Huawei selbst zu Wort gemeldet. Dabei wurden zunächst einmal Bestandskunden beruhigt. So kündigte der Hersteller an, weiterhin Sicherheitsupdates und Services für alle bestehenden Huawei- und Honor-Smartphones sowie Tablets zur Verfügung zu stellen. In unserer News zur Stellungnahme von Huawei erfahren Sie, welche Einschränkung aber wohl auch bereits im Markt befindliche Geräte betrifft.

Kaum erlassen, haben die USA die Maßnahmen gegen Huawei zum Teil wieder gelockert - im eigenen Interesse, denn auch in amerikanischen Mobilfunknetzen kommt Technik des chinesischen Konzerns zum Einsatz. Google kann dadurch aber auch die Smartphones des Herstellers für zumindest 90 Tage weiter mit allen Updates versorgen.

Doch wie könnte es für Huawei und Honor längerfristig weitergehen? Die nächste Smartphone-Generation der Hersteller könnte nach aktuellem Stand zwar die Open-Source-Version von Android nutzen, müsste aber ohne Google-Dienste auskommen. Anstelle des Google Play Store müsste beispielsweise ein alternativer App-Marktplatz installiert werden. In unserem Editorial zum US-Killswitch für Huawei gehen wir der Frage nach, ob das gutgehen kann.

Honor 20 (Pro) ausprobiert

Honor hat am Dienstag in London mit dem Honor 20 und dem Honor 20 Pro zwei neue Premium-Smartphones vorgestellt. Besonderheit gegenüber vielen Konkurrenzprodukten: Beide Geräte verfügen über eine Quad-Kamera. Doch was bieten die neuen Smartphones des Huawei-Ablegers und zu welchen Preisen werden sie in Deutschland erhältlich sein? Darüber berichten wir in unserer Meldung zur Präsentation von Honor 20 und Honor 20 Pro.

Im Rahmen der Veranstaltung hatten wir die Möglichkeit, die neuen Honor-Smartphones einem ersten Hands-On-Test zu unterziehen. Wie sind die Handhelds verarbeitet? Welche Unterschiede gibt es bei den Kameras der beiden Modelle? Im Hands-On zum Honor 20 (Pro) erfahren Sie, welchen ersten Eindruck wir von den Android-Smartphones gewonnen haben.

Kommt die Akku-Revolution?

Eine der Schwachstellen bei Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder auch Elektrofahrzeugen sind die Akkus. Die bisher gebräuchlichen Lithium-Ionen-Akkus gelten als technisch ausgereizt, die Gewinnung des Materials ist aufwendig und schmutzig, die Vorräte sind beschränkt. So verwundert es nicht, dass Forscher auf der Suche nach einer neuen und besseren Lösung sind.

Ansätze für eine neue Akku-Technologie gibt es genug, doch keiner der bisher verkündeten "Durchbrüche" hat zu einer wirklich brauchbaren neuen Technik geführt. Eher zufällig wurden jetzt zweidimensionale Phosphor-Bänder gefunden. Diese könnten auch die Akku-Technologie revolutionieren.

Apple tauscht weitere Macbook-Tastaturen aus

Huawei: ARM kündigt Zusammen­arbeit bei Prozessoren auf

OnePlus 7 Pro: Beschwerden über Kamera - Update folgt

WhatsApp: Werbung kommt im kommenden Jahr

Bringt Huawei im Herbst sein Betriebssystem HongMeng OS?

Samsung Galaxy Home Mini bei der FCC: Baldiges Release?

Blaues Licht: Augenerkrankungen durch Displays?

Broadcast



M7 plant Ultra-HD-Paket

M7 gehört zu den wichtigsten Plattformbetreibern für Fernseh- und IP-Netze. Vom 4. bis 6. Juni wird sich das Unternehmen auf der Fachmesse ANGA Com in Köln präsentieren. Schon jetzt wurden einige Neuigkeiten angekündigt, die im Rahmen des Events, von dem wir live berichten werden, vorgestellt werden.

Geplant ist unter anderem der Start eines UHD-Programmpakets für die Netze in den deutschsprachigen Märkten. Es handelt sich dabei um das erste größere Paket, das ultrahochauflösende Inhalte zusammenfassen soll. In unserer Meldung zu den ANGA-Com-Neuheiten von M7 lesen Sie unter anderem, mit welchen Programmen Nutzer hier rechnen können.

Stream-Aussetzer bei Sky Ticket

Wer sich für die Pay-TV-Programme von Sky interessiert, aber keinen Laufzeitvertrag abschließen möchte, kann auf das Streaming-Angebot Sky Ticket zurückgreifen. Hier sind die meisten Sky-Inhalte verfügbar und der Zugang kann monateweise gebucht werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich der Zuschauer für Filme, Serien oder die Fußball-Bundesliga interessiert.

Allerdings klagen Kunden immer wieder über technische Probleme. Vor allem bei Übertragungen von Großereignissen komme es immer wieder zu Aussetzern bei Bild und Ton - ein Umstand, den auch Nutzer von Sky Go nur zu gut kennen. In unserer Meldung über Stream-Probleme bei Sky Ticket berichten wir über ein Problem, das seit Monaten reproduzierbar ist, vom Anbieter aber offenbar nicht behoben wird.

WLAN-Radios: Hinzufügen eigener Streams bald wieder möglich

DAB/DAB+: Steigende Hörerzahlen in GB und Ausbau bei der ARD

Übernahme: Zattoo gehört jetzt zum Imperium von Tamedia

teltarif.de-Talk: Das ist neu bei vielen WLAN-Radios

Ab 2021 wieder alle Bundesliga-Spiele bei Sky denkbar

Mobilfunk



So funktioniert ein Handynetz

Mobilfunkkunden kennen oft nur ihr eigenes Smartphone, vielleicht noch ihren Provider und Tarif und vielleicht noch den Masten in der Nähe, über den am eigenen Standort das Signal des Netzbetreibers kommt. Die wenigsten Anwender wissen, wie komplex es ist, ein Handygespräch oder eine SMS zu vermitteln oder den mobilen Internet-Zugang zu ermöglichen.

Technik und Aufbau der Mobilfunknetze sind ziemlich komplex. Was passiert bei einem Telefonat von A nach B, wie wird eine SMS übertragen? Wie realisieren die Netzbetreiber den mobilen Internet-Zugang, der in vielen Fällen sogar schneller ist als der heimische DSL-Anschluss im Festnetz. In unserem Hintergrundbericht zur Technik eines Mobilfunknetzes erfahren Sie, wie Telefonie, SMS und Daten vermittelt werden.

Neue Vodafone-Tarife

Vodafone bietet ab sofort neue Smartphone-Tarife an. Diese werden weiterhin unter dem Markennamen "Red" verkauft und bieten gegenüber der bisherigen Tarif-Generation deutlich mehr Datenvolumen. So sind schon im "kleinsten" Red-Vertrag, der das Kürzel XS trägt, ganze 4 GB Highspeedvolumen enthalten. Dazu kommt eine Allnet-Flat für Telefonate und den SMS-Versand.

Getreu dem Motto "mehr für mehr" hat Vodafone allerdings auch die Preise angehoben. So schlägt das kleinste Preismodell im Red-Portfolio nun mit stolzen 29,99 Euro monatlicher Grundgebühr zu Buche. In unserer Meldung zu den neuen Red-Tarifen von Vodafone finden Sie einen Überblick zum neuen Portfolio des Düsseldorfer Netzbetreibers für Smartphone-Besitzer.

Highspeed von der Telekom

Die Mobilfunk-Netzbetreiber werben bei vielen Tarifen mit "LTE max". Das bedeutet, die Kunden bekommen stets die maximal im Netz und mit dem verwendeten Endgerät mögliche Datenübertragungsrate. In der Praxis liegen die Werte oft deutlich unter dem Maximalwert. Das gilt für alle Netze gleichermaßen.

Das was wir in Berlin im LTE-Netz der Deutschen Telekom erlebt haben, stellt die sonstigen Erfahrungen ein bisschen auf den Kopf. So war der Internet-Zugang je nach Standort sogar schneller als vom Netzbetreiber mit "LTE max" beworben. Wie schnell waren die Datenraten im Up- und Downstream? Welches Endgerät und welche SIM-Karte hatten wir im Test zur Verfügung. In unserem Beitrag zu den Erfahrungen im Telekom-Netz in Berlin erfahren sie, wie schnell wir surfen konnten.

MagentaEINS für Prepaidkunden

Die Deutsche Telekom baut ihr Vorteilsprogramm MagentaEINS weiter aus. Damit bekommen Kunden, die sowohl ihren Festnetz- als auch den Mobilfunkanschluss bei der Telekom haben, Sonderkonditionen. Wie der jeweilige Bonus aussieht, ist abhängig davon, welche Tarife genutzt werden.

Neu ist bei MagentaEINS, dass auch Kunden einen Vorteil bekommen, die im Mobilfunkbereich gar keinen Laufzeitvertrag, sondern eine Prepaidkarte von der Telekom nutzen. Dabei winken monatlich 500 MB zusätzliches Datenvolumen. Doch welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um von diesem Vorteil zu profitieren? Details erfahren Sie in unserer News zu MagentaEINS von der Telekom für Prepaidkunden.

o2-Probleme in Senftenberg

Seit etwas mehr als einem Monat gibt es Berichte, nach denen sich der Empfang des Telefónica-Mobilfunknetzes in Senftenberg drastisch verschlechtert habe. Maximal außerhalb von Gebäuden haben die Kunden nach eigenen Angaben noch Empfang - und auch dann steht nur das GSM-Netz zur Verfügung. An schnelles mobiles Internet ist nicht zu denken.

Hintergrund: Die o2-Basisstation am Senftenberger Güterbahnhof ist abgebaut worden, nachdem der Mietvertrag ausgelaufen war. Besonders brisant ist, dass von diesem Standort aus per Richtfunk auch andere Basisstationen versorgt wurden, die zwar weiterhin funktionstüchtig sind, aber aktuell nicht angebunden werden können. In unserer Meldung zum o2-Funkloch Senftenberg lesen Sie, wie es für die Kunden jetzt weitergehen könnte.

o2-Kundenbetreuung jetzt auch per WhatsApp erreichbar

Telefónica: Mehr als 800 neue LTE-Sender im April

freenet Mobile: LTE-Tarife im Voda­fone-Netz mit Rabatt

Editorial: Der Preishammer

Vodafone will LTE-Ausbau erneut beschleunigen

iPhone: Truphone startet neuen Prepaid-EU-Roaming-Tarif

sim.de LTE All mit 5 GB statt 4 GB

Internet



Updates von AVM

FRITZ!OS 7.10 ist das aktuelle Betriebssystem von AVM. Sukzessive stellt der Hersteller das Update für weitere Endgeräte zur Verfügung. Das sind neben den FRITZ!Boxen auch WLAN-Repeater und Powerline-Adapter. In unserem Bericht zum FRITZ!OS-Update für weitere Geräte erfahren Sie, was die neue Firmware kann und für welche Heimnetz-Komponenten AVM das Update jetzt bereitgestellt hat.

Besitzer einer FRITZ!Box 7490 müssen sich indes noch gedulden. Das neue Betriebssystem ist für den weit verbreiteten Router derzeit noch nicht erhältlich. Dafür hat AVM das Gerät mit einer neuen Labor-Version versorgt. Unsere Meldung zum Labor-Update für die FRITZ!Box 7490 verrät, ob es sich lohnt, schon jetzt auf die neue Software umzusteigen.

Alle Kreditkarten in einer App

Wer kennt das nicht: Das Portemonnaie, das durch den Einsatz einer Kreditkarte eigentlich schmaler und handlicher werden soll, wird immer dicker. Grund ist, dass es oft nicht bei einer Karte bleibt, sondern gleich mehrere wechselweise zum Einsatz kommen. Curve nennt sich ein Anbieter, der mit diesem Wirrwarr aufräumen will, indem er alle Karten bündelt. Der Kunde kann dann bestehende Karten hinterlegen und über Curve verwenden.

Die Steuerung, welche Karten verwendet werden soll, und bei Bedarf auch Kartensperrungen sind per App möglich, die für Android und iOS gleichermaßen verfügbar ist. Wie Curve im Detail funktioniert, welche Preismodelle es gibt und was Kunden sonst noch beachten sollten, haben wir im Artikel zu allen Kreditkarten in einer Smartphone-App zusammengefasst.

Mehr Glasfaser, mehr Wettbewerb - sinkende Preise

Apple Pay bei der DKB offenbar unmittelbar vor dem Start

Telekom: Mehr Tempo an weiteren Festnetz-Anschlüssen

Interview: Deutsche Bahn über Maßnahmen fürs WLAN

Erwischt: Werkzeug zum "Schnäpp­chen­-Preis" im Fake-Shop

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 23.05.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 2 Cent pro Minute. Derzeit bietet dieser Anbieter leider keine Preisgarantie an.

Ferngespräche zur Haupt- und Nebenzeit sowie am Wochenende werden weiterhin für nur 0,7 Cent über die 01094 ermöglicht. Dieser Anbieter garantiert einen Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni.

Für Ortsgespräche empfehlen wir ebenfalls weiterhin die 01038. Diese Vorwahl bietet für die Haupt- und Nebenzeit momentan einen Preis von 1,69 Cent, der am Wochenende auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

