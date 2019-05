Regulierung für Auslandsgespräche, teure 5G-Auktion

Liebe Leserinnen und Leser,

Telekom-Chef Tim Höttges hat offen Kritik an der Mainzer Frequenzauktion geübt. Im Rahmen der Präsentation der Quartalszahlen des Konzerns zeigte Höttges auf, dass die in Mainz ausgegebenen Milliarden schlussendlich für den Ausbau der Mobilfunknetze fehlen. Bleibt Deutschland demnach auch im 5G-Zeitalter ein Land mit großen Lücken bei der Funkversorgung? Im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters erfahren Sie alle Details.

Seit gestern gelten neue Obergrenzen für Auslandstarife innerhalb der Europäischen Union. Die Telefongesellschaften sind darauf offenbar nur schlecht vorbereitet. Selbst nach Inkrafttreten der Verordnung geben zumindest einige Anbieter noch Preise an, die sie gar nicht mehr berechnen dürfen. Im Mobilfunk-Teil lesen Sie auch, was Sie als Kunde beachten müssen und wo es noch Ausnahmen von den regulierten Preisen geben darf.

Bei zahlreichen WLAN-Radios hat sich über Nacht die Menüstruktur verändert. Die Kunden haben nun eine neue Senderdatenbank zur Verfügung. Dafür fehlen einige wichtige Funktionen. Zum Teil ist Abhilfe möglich, die gar nicht das WLAN-Radio selbst, sondern die heimische FRITZ!Box ermöglicht. In unserem Broadcast-Teil lesen Sie, wie Sie das meiste aus Ihrem Internetradio-Empfänger herausholen können.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Neuer o2-Tarif

Telefónica bietet mit o2 Now ab sofort einen neuen Smartphone-Tarif an, der sich vor allem an preissensible Kunden richten soll. Mit einer monatlichen Grundgebühr von 19,99 Euro ist das Angebot allerdings nicht billiger als der bereits verfügbare Tarif o2 Free S.

o2 Now bietet mehr monatliches Highspeed-Datenvolumen als o2 Free S. Dafür fehlt die Möglichkeit, mit 1 MBit/s "endlos weiterzusurfen". In unserer Meldung zur neuen Allnet-Flat von o2 erfahren Sie weitere Details zum Now-Tarif.

Zum Inhaltsverzeichnis



Telekom-Chef Tim Höttges

Die Frequenzauktion in Mainz war auch Thema bei der Vorstellung der aktuellen Quartalszahlen der Deutschen Telekom. Dabei nahm Tim Höttges, Vorstandvorsitzender des Bonner Konzerns, kein Blatt vor den Mund: "Das Geld fehlt in Deutschland und auch in den USA für den Netzausbau."

Bis zu 50.000 neue Mobilfunkmasten hätten nach Angaben von Höttges für die Auktions-Milliarden gebaut werden können. Das Unternehmen hat aber nun auch eine Liste von Sendestationen veröffentlicht, die - aus welchen Gründen auch immer - verhindert wurden. Details zu 5G-Auktion, Telekom-Netzausbau und LTE-Verfügbarkeit haben wir in einer Meldung zusammengefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis



EU-Regulierung für Auslandstelefonate

Zum 15 Mai trat die Regulierung der Kosten für Auslandsgespräche innerhalb der Europäischen Union in Kraft. Dabei hat man als Kunde den Eindruck, dass dieser Stichtag plötzlich und völlig unerwartet kam. Anders als bei vergleichbaren Regulierungen in der Vergangenheit haben es die Telefongesellschaften dieses Mal nämlich versäumt, ihre Kunden frühzeitig über die bevorstehenden Änderungen zu informieren.

Welche Preise gelten denn nun für Anrufe ins Ausland? Was passiert, wenn ich eine Tarif-Option nutze, die sich nicht mit dem regulierten Tarif verträgt? Wann muss ich als Kunde tätig werden, wenn ich entweder meinen bestehenden Tarif behalten oder aber eine neue Option haben möchte. Details zur EU-Regelung für Auslandstelefonate mit allen Preisen und Fristen, die beachtet werden müssen, haben wir zusammengefasst.

Wir haben bei den Telefongesellschaften nachgefragt, wie sie mit der Regulierung umgehen: o2 hat die Kunden nach eigenen Angaben bereits informiert. Vodafone hat neben der fristgerechten Umsetzung der Regulierung auch neue Minutenpakete angekündigt, die speziell für Telefonate von Deutschland ins Ausland genutzt werden können. Dabei berücksichtigt der Düsseldorfer Netzbetreiber unter anderem auch Anrufe in die USA und nach Kanada. In einer eigenen Meldung lesen Sie Details zu Auslandsgesprächen bei Vodafone und o2.

Auch am gestrigen Mittwoch zeigte sich noch, dass nicht alle Telefongesellschaften auf die EU-Regulierung vorbereitet waren. Wir haben die Preislisten einiger Anbieter überprüft und dabei noch zahlreiche Fälle entdeckt, bei denen die Obergrenze für Auslandstarife noch nicht umgesetzt war. In einer Meldung zu Pannen beim Start der neuen Auslandspreise haben wir den Erfahrungsbericht zusammengefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast



DAB+-Radio von Polytron

Polytron ist bislang vor allem als Hersteller von Produkten für Rundfunk-Verteilanlagen bekannt. Jetzt steigt die Firma auch in das Endkunden-Geschäft ein. Unter dem Markennamen Forst will der Hersteller Unterhaltungselektronik verkaufen. Als erstes Produkt wurde jetzt ein DAB+-Digitalradio, vorgestellt. In unserer Meldung zum Forst DABIO 5 lesen Sie, was das Gerät bietet, was es kostet und wie es im Vergleich zu Mitbewerber-Produkten aufgestellt ist.

Sangean ist wiederum schon ein alter Hase unter den Radio-Herstellern. Dabei ist das Unternehmen für solide und in der Regel hochwertige Empfangsgeräte bekannt. Jetzt hat Sangean neue Outdoor-Digitalradios vorgestellt. In unserer News zu den neuen Sangean-Digitalradios lesen Sie, wofür sich die Geräte eignen, was sie leisten und was Interessenten für die Radios investieren müssen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Probleme für WLAN-Radio-Besitzer

Vor wenigen Tagen wurden die WLAN-Radios zahlreicher Hersteller über Nacht umprogrammiert. Die Internetradio-Datenbank kommt nun von einem neuen Anbieter, da sich der bisherige Dienstleister als unzuverlässig erwiesen hat. In einem Erfahrungsbericht zu den Änderungen bei zahlreichen WLAN-Radios zeigen wir auf, was sich genau geändert hat und welche Einschränkungen dadurch bestehen.

Eine der weggefallenen Funktionen ist die Möglichkeit, eigene Streams ins WLAN-Radio aufzunehmen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ein gewünschtes Programm nicht in der offiziellen Datenbank enthalten ist. In einem Ratgeber zu eigenen Streams fürs WLAN-Radio berichten wir darüber, wie zumindest FRITZ!Box-Nutzer für Abhilfe sorgen können.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neuigkeiten von Unitymedia

Zum 28. Mai stellt Unitymedia die Programmbelegung seiner Kabelfernsehnetze in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen um. Kunden sollen mit Home & Garden TV dann auch einen neuen Free-TV-Kanal zu sehen bekommen.

Im Gegenzug wird die Kabelverbreitung von drei anderen Programmen eingestellt. Doch wie bekommen die Kabelkunden die neuen Senderlisten? In unserer Meldung zur neuen Programmbelegung bei Unitymedia erfahren Sie, wie Sie beispielsweise den neu eingespeisten Kanal empfangen können.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hardware



OnePlus 7 Pro im Test

OnePlus hat neue Smartphones vorgestellt. Erstmals bringt das Unternehmen zwei neue Modelle gleichzeitig heraus. Ein Grund dafür ist dem Hersteller zufolge das Community-Feedback: Nutzer seien dazu bereit, für bessere Technik auch einen Aufpreis zu zahlen. Dem trage OnePlus mit dem Pro-Modell des OnePlus 7 Rechnung.

Das OnePlus 7 Pro verfügt über eine Pop-up-Kamera und ein nahezu randloses Display. Das Smartphone wurde jetzt vorgestellt und ist vorbestellbar. Wir hatten die Möglichkeit, eines der Smartphones vorab zu bekommen. Was leistet das OnePlus 7 Pro? Wie ist die Performance und welchen Eindruck haben Display und Kamera hinterlassen? Diese Fragen beantworten wir im Testbericht zum OnePlus 7 Plus.

Zum Inhaltsverzeichnis



Kein iOS-13-Update für das iPhone SE

Apple hat die finale Version von iOS 12.3 für iPhone, iPad und iPod touch veröffentlicht. Die neue Apple-TV-App ist mit dabei. Zudem gibt es Neuerungen für AirPlay 2. Aber auch für anderen Geräte hat Apple neue Firmware-Versionen zum Download freigegeben. Details erfahren Sie in unserer News zu iOS 12.3 für iPhone und iPad.

Mit iOS 13 steht bereits das nächste große Update für die mobilen Apple-Geräte in den Startlöchern. Zur Entwicklerkonferenz WWDC Anfang Juni wird Apple einen ersten Ausblick auf das im Herbst zu erwartende Update geben. Dabei ist das iPhone SE nur eines der Smartphones, die wohl keine Aktualisierung auf iOS 13 mehr bekommen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Internet



Gratis-Tools für Selbstständige

Wer selbstständig ist, muss rechnen. Das gilt insbesondere für den Fall, dass das Geschäft gerade erst aufgebaut wird. Ein Punkt, bei dem es sich kräftig sparen lässt, ist die für den Job eingesetzte Software. Am einfachsten geht das, wenn man auf Linux umsteigt. Hier gibt es praktisch für jedes Problem eine kostenlose Lösung.

Nun ist Linux nicht jedermanns Sache. Für die meisten Interessenten dürfte Windows die erste Wahl bleiben. Aber viele der kostenlosen Linux-Tools lassen sich auch in der Windows-Welt nutzen und auch Mac-Nutzer bleiben nicht außen vor. Wir haben in einem Ratgeber die besten Tools für Selbstständige zusammengestellt.

Zum Inhaltsverzeichnis



Details zu Smartphone-Messengern

Messenger erfreuen sich seit vielen Jahren einer großen Beliebtheit. Wer kennt nicht noch Dienste wie ICQ, MSN oder den AOL Messenger, die vornehmlich auf dem Computer genutzt wurden, zumal Smartphones noch wenig verbreitet waren. Am Handy dominierte noch die SMS.

Heutzutage werden die Chat-Dienste hauptsächlich auf dem Smartphone genutzt. Obwohl WhatsApp und Facebook Messenger die beliebtesten Chat-Tools sind, gibt es sicherere Alternativen. In einem Ratgeber zu WhatsApp und Messenger-Alternativen stellen wir die wichtigsten Dienste vor.

Zum Inhaltsverzeichnis



Kritik an Vodafone-Kabel-Deal

Die geplante Übernahme des Kabelnetzbetreibers Unitymedia durch den Telekommunikationskonzern Vodafone stößt bei Mitbewerbern auf Kritik. Dass Mitbewerber wie die Telekom davon "nicht begeistert" sind, ist noch leicht verständlich, aber auch Unternehmen, die Netze aufbauen und ausbauen (wollen) wie der BREKO-Verband sehen große Probleme.

Was oft übersehen wird, sind die zahlreichen kleineren, oft mittelständisch organisierten Unternehmen, die in ihrer Region Fernsehprogramme, Internet oder sogar Telefon verteilen und im Fachverband Rundfunk- und Breitband-Kommunikation (FRK) organisiert sind. In unserem Bericht zum Kritik am Vodafone-Kabel-Deal erfahren Sie, warum sich die mittelständischen Anbieter aus dem Markt gedrängt sehen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neue FRITZ!Box-Updates

AVM hat auch in dieser Woche wieder einige Software-Updates für FRITZ!Box-Besitzer verteilt. Die FRITZ!Box 7430 kann auf die aktuelle FRITZ!OS-Version 7.10 aktualisiert werden, die mehr als 50 neue Funktionen mit sich bringt. In unserer Meldung zu den AVM-Updates lesen Sie, welche weiteren FRITZ!Box-Modelle ein Bugfix-Update erhalten.

Besitzer der FRITZ!Box 7490 warten immer noch auf das offizielle Update auf FRITZ!OS 7.10. Immerhin versorgt AVM diesen weit verbreiteten Router regelmäßig mit neuen Laborversionen, mit denen Interessenten schon einmal die neuen Funktionen testen können, die das nächste große Update mit sich bringt. In unserer News zum Labor-Update für die FRITZ!Box 7490 erfahren Sie, warum Sie als Teilnehmer am Beta-Test die neue Version einspielen sollten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 16.05.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 2 Cent pro Minute. Derzeit bietet dieser Anbieter leider keine Preisgarantie an.

Ferngespräche zur Haupt- und Nebenzeit sowie am Wochenende werden derzeit für nur 0,7 Cent über die 01094 ermöglicht. Dieser Anbieter garantiert einen Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni.

Für Ortsgespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl bietet für die Haupt- und Nebenzeit momentan einen Preis von 1,69 Cent, der am Wochenende auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht. Seit dem 15. Mai gilt übrigens ein von der EU regulierter maximaler Minutenpreis von 22,61 Cent für Gespräche ins EU-Ausland, an den sich bislang noch nicht alle Call-by-Call-Anbieter halten.

Zum Inhaltsverzeichnis

