Neue Vodafone-Tarife, o2-LTE-Ausbau, Telekom-Router-Test

Vodafone führt in diesem Monat neue Mobilfunk-Tarife ein. Der Einstieg bei den Red-Verträgen wird teurer als bisher. Dafür ist deutlich mehr Inklusivleistung erhalten. Besonders lukrative Angebote in Form echter LTE-Flatrates bekommen Bestandskunden, die ein weiteres Vodafone-Produkt buchen. Details haben wir im Mobilfunk-Teil dieses Newsletters zusammengefasst.

Die Telekom hatte auf der IFA mit dem Speedport Pro ihr neues Router-Spitzenmodell gezeigt. Jetzt ist das Gerät verfügbar und wir hatten die Möglichkeit zu einem Test. Im Internet-Teil lesen Sie, welchen Eindruck der Speedport Pro dabei hinterlassen hat.

Das Nokia 9 PureView wurde seit langem erwartet, ist es doch das erste echte Flaggschiff seit dem Neustart von Nokia als Smartphone-Marke. Dabei gab es für die bislang einzigartige Kamera viele Vorschusslorbeeren. Doch was taugen das Handy und speziell die Kamera in der Praxis? Antworten finden Sie in unserem Hardware-Teil.

Mobilfunk



Neue Vodafone-Tarife

Vodafone hat seine Red-Tarife überarbeitet. Diese sind nun zu monatlichen Grundgebühren zwischen 29,99 und 79,99 Euro erhältlich und bieten deutlich mehr Inklusiv-Datenvolumen als bisher. In unserer Meldung zu Vodafone Red haben wir alle Preise, Optionen und sonstigen Details zusammengefasst.

Zum 8. Mai startet Vodafone zudem eine Aktion für Bestandskunden. Wer zu seinem bestehenden Vertrag ein weiteres Produkt hinzubucht, kann von unbegrenzten Datenvolumen auf der Mobilfunk-SIM-Karte profitieren. Details zur Vodafone-Bestandskunden-Aktion haben wir in einem weiteren Beitrag berichtet.

Verschlechterungen bei congstar

congstar hat zum 30. April seinen Tarif "Prepaid wie ich will" neu aufgestellt. Die Kunden können aus mehr Datenoptionen als bisher wählen, dafür wird der Tarif für Anrufe und SMS unflexibler. In unserer Meldung zum neuen congstar-Angebot lesen Sie, welche kostenlose Datenoption im neuen Preismodell nicht mehr zur Verfügung steht.

Die Einstellung besagter Option betrifft zunächst die Kernmarke congstar. Der Discounter ist allerdings auch für weitere Prepaidmarken im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom verantwortlich. Dort ist die begehrte Gratis-Datenoption weiterhin zu bekommen.

Neue LTE-Station von Telefónica in Biebergemünd

Telefónica will sein LTE-Netz in diesem Jahr abermals deutlich ausbauen. In 2019 will das Unternehmen insgesamt rund 10 000 LTE-Aufrüstungen vornehmen, um sowohl in der Fläche erstmals für 4G-Empfang zu sorgen als auch in bereits ausgebauten Regionen bessere Performance zu gewährleisten.

Nun hat der Münchner Mobilfunk-Netzbetreiber eine Zwischenbilanz zum Ausbau in den vergangenen Wochen gezogen. Im Schnitt gehe in jeder Stunde ein neuer LTE-Sender in Betrieb. Details zum Ausbau des Telefónica-Netzes haben wir in einer News zusammengefasst.

Überblick zu VoLTE und WiFi Calling

VoLTE und WiFi Calling sind zwei neue Betriebsarten für die Handy-Telefonie. In vielen Tarifen und mit vielen Smartphones sind beide Wege für Telefongespräche nutzbar. Aber was genau verbirgt sich hinter den beiden Begriffen und welche Vor- oder auch Nachteile bringen die Dienste mit sich?

Wer kann VoLTE und WiFi Calling nutzen und warum klappt es nicht für alle Smartphone-Nutzer? Gibt es unter Umständen auch Nachteile oder gar Kostenfallen? Details zu VoLTE und WiFi Calling haben wir in einem Ratgeber zusammengetragen.

Internet



Speedport Pro in der Vorderansicht

Der Speedport Pro ist das neue Spitzenmodell unter den Internet-Routern der Deutschen Telekom. Auf der IFA im September erstmals vorgestellt, ist das Gerät seit einigen Wochen tatsächlich erhältlich.

Alle Internet-Zugangstechnologien, die die Telekom derzeit anbietet, sind auch mit dem Speedport Pro nutzbar - von ADSL bis zur Glasfaser, von EDGE bis LTE. Im Testbericht zum Speedport Pro erfahren Sie, was das Gerät in der Praxis zu leisten vermag.

Microsoft Chef Satya Nadella

Zweimal jährlich veröffentlicht Microsoft für sein Betriebssystem Windows 10 größere Updates, die auch neue Funktionen mit sich bringen. Voraussichtlich Ende Mai steht die nächste größere Aktualisierung an. Interessenten sollten etwas Zeit mitbringen, denn je nach Rechner kann der Vorgang auch mehrere Stunden dauern.

Neu beim nächsten Update ist, dass 32 GB an freiem Speicherplatz benötigt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die 32- oder 64-Bit-Version des Betriebssystems genutzt wird. In unserem Beitrag zum Windows-10-Update erfahren Sie, was Nutzer unbedingt beachten sollten.

Hardware



iPhone XI geleakt

Es ist noch einige Monate hin bis zur nächsten iPhone-Generation. Schon jetzt gibt es immer wieder Gerüchte und Hinweise zu den Funktionen, die die Apple-Smartphones in diesem Jahr mit sich bringen. Jetzt gibt es auch Fotos, die das finale Design zeigen sollen.

Auf den Bildern zu sehen ist die vermeintliche Version des iPhone XI mit 5,8 Zoll großem Touchscreen. Wichtigste Änderung ist dabei die Hauptkamera auf der Rückseite des Boliden, die jetzt über drei Linsen verfügt. In unserem Bericht zum iPhone XI haben wir alle Details zum neuen Apple-Handy zusammengefasst.

Der französische Smartphone-Hersteller Wiko wurde 2011 in Marseille gegründet. Zusammen mit einem kleinen Personenkreis durften wir einen Blick hinter die Kulissen der Firmenzentrale werfen.

Insgesamt arbeiten in der Wiko-Zentrale rund 200 Mitarbeiter. Der globale Expansionswille des Unternehmens liegt in der Luft. So will Wiko Ende Mai in Deutschland seinen ersten offiziellen E-Shop starten. In unserem Feature über Wiko gewähren wir Ihnen einen Einblick in die Firmenzentrale des Unternehmens.

Zum Inhaltsverzeichnis



Das Nokia 9 PureView hinterlässt einen guten ersten Eindruck

Das Nokia 9 PureView wurde lange erwartet, ist es doch das neue Smartphone-Flaggschiff von HMD. Es zeichnet sich softwareseitig durch ein quasi "unverbasteltes" Android-Betriebssystem und hardwareseitig durch die verbaute Mehrfeldkamera aus.

Das Kamerasystem ist derzeit einzigartig. Aber ist es auch wirklich gut? Und was leistet das Handy darüber hinaus? In unserem Testbericht zum Nokia 9 PureView lesen Sie, welchen Eindruck das Gerät hinterlassen hat.

Broadcast



Die neuen TechniSat Digitradios

TechniSat hat neue Empfangsgeräte für das terrestrische Digitalradio DAB+ vorgestellt. Dabei geht das Unternehmen bewusst einen anderen Weg als seine Mitbewerber. Die Radios werden in Deutschland sowohl entwickelt als auch hergestellt.

Bei den neuen Modellen handelt es sich um die mobilen Radios Digitradio 2, 2 S sowie das stationäre High-End-Gerät Digitradio 3 mit CD-Player. Welche Features die Geräte bieten und was sie kosten, erfahren Sie in unserer Meldung zu den neuen TechniSat-Radios Made in Germany.

Telekom baut Magenta TV aus

IPTV-Kunden der Deutschen Telekom bekommen ab sofort weitere Inhalte von ARD und ZDF. So sollen ab sofort 350 überwiegend deutsche Produktionen neu in der Megathek zur Verfügung stehen. Insgesamt seien dort nun mehr als 8500 Inhalte von ARD Plus, ZDF Select sowie ARD Plus Kids und ZDFtivi Select verfügbar.

Zudem soll ein Update der Magenta-TV-App dafür sorgen, dass die Nutzer die Möglichkeit zum zeitversetzten Fernsehen mit Restart und Timeshift auf Smartphones und Tablets erhalten. Diese Features standen bis jetzt nur mit dem Media Receiver am Fernseher zur Verfügung. Welche Inhalte bei Magenta TV neu verfügbar sind, lesen Sie in unserer News zum IPTV der Telekom.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 02.05.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 2 Cent pro Minute. Derzeit bietet dieser Anbieter leider keine Preisgarantie an.

Ferngespräche zur Haupt- und Nebenzeit sowie am Wochenende werden derzeit für nur 0,7 Cent über die 01094 ermöglicht. Dieser Anbieter garantiert einen Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute bis zum 30. Juni.

Für Ortsgespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl bietet für die Haupt- und Nebenzeit momentan einen Preis von 1,69 Cent, der am Wochenende auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Die günstigsten Call-by-Call-Vorwahlen für Telefonate in deutsche Mobilfunknetze finden Sie in unserer Tarifabfrage für Tarife in deutsche Handy-Netze.

