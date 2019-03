Tarife bis 20 Euro, neue Huawei-Smartphones, VoLTE für Telekom Prepaid später

Liebe Leserinnen und Leser,

wer die Programme des Pay-TV-Senders Sky sehen, aber kein langfristiges Abonnement abschließen möchte, kann auf den Prepaid-Service Sky Ticket zurückgreifen. Hier hat Sky nun allerdings die Laufzeit-Modalitäten geändert - zum Unmut vieler Kunden. Im Broadcast-Teil unseres Newsletters lesen Sie, was sich genau ändert und was Sie als Sky-Kunde jetzt beachten müssen.

Mit dem Smartphone über LTE zu telefonieren ist für viele Prepaidkunden bis heute nicht möglich. Für betroffene Kunden ist das vor allem mit höheren Rufaufbauzeiten verbunden, weil das Handy zum Herstellen der Verbindung ins GSM- und UMTS-Netz wechseln muss. Im Mobilfunk-Teil lesen Sie, dass zumindest Nutzer mit Prepaidkarte von der Deutschen Telekom auch noch eine ganze Weile warten müssen, bis die LTE-Telefonie (VoLTE) zur Verfügung steht.

Apple hat am vergangenen Montag sein erstes Special Event in diesem Jahr abgehalten und dabei unter anderem den seit langem erwarteten Video-Streamingdienste Apple TV+ vorgestellt. Bis dieses Angebot verfügbar sein wird, dauert es noch eine Weile, doch iOS 12.2 für iPhone, iPad und iPod touch ist bereits ab sofort verfügbar. Im Hardware-Teil sagen wir Ihnen, welche Verbesserungen das Update mit sich bringt.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Anzeige:

Broadcast



Änderungen bei Sky Ticket

Der Pay-TV-Veranstalter Sky hat die Laufzeit-Modalitäten beim Prepaid-Angebot Sky Ticket geändert. Ab sofort entfällt bei Monatstickets die kostenlose Nutzung im Bestellmonat, sehr zum Unmut der Kundschaft. In unserer Meldung zu den neuen Laufzeit-Modalitäten bei Sky Ticket berichten wir auch über die neuen Kündigungsfristen für den Service.

In Österreich ist Sky Ticket mittlerweile Geschichte und durch den neuen Dienst Sky X ersetzt worden. Doch was bekommen die Kunden von Sky X, das vermutlich künftig auch in Deutschland angeboten wird, für ihr Geld? Auf welchen Geräten lässt sich das Angebot nutzen? Wie gut lässt sich das Menü bedienen? Antworten auf diese Fragen liefert unser Testbericht zu Sky X.

Zum Inhaltsverzeichnis



App-basiertes HbbTV

Die HbbTV Association begrüßt den weltweit ersten kommerziellen Einsatz der neuen HbbTV Operator App (HbbTV OpApp) durch Panasonic. Der Smart-TV-Hersteller nutzt die App zur Verbreitung der Satellitenplattform HD+ von Astra.

Die App verhält sich wie eine virtuelle Set-Top-Box innerhalb des Smart-TVs. Doch auf welche Smart-TVs bringt Panasonic das neue Angebot und welche Programme und Dienste bekommen die Kunden damit? Dazu erfahren Sie mehr in unserem Bericht zum Pay-TV-Empfang ohne Zusatz-Hardware.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vorbei: Pyur und Sky beenden Zusammenarbeit

Kunden benötigen künftig neue Hardware von Sky mehr..

Disney+: Das kann der neue Streaming-Dienst

Das Angebot startet noch in diesem Jahr mehr..

Vodafone schaltet letzte analoge TV-Sender ab

Letzte Analogabschaltungen in Sachsen-Anhalt mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Filme und Serien online schauen statt DVDs und Blu-rays zu kaufen: In unserem Vergleich finden Sie die wichtigsten Video-Streaming-Dienste.

Mobilfunk



Tarife für maximal 20 Euro

Wer einen neuen Mobilfunktarif sucht, hat die Qual der Wahl. Zahlreiche Anbieter buhlen mit noch mehr verschiedenen Preismodellen um die Gunst der Kunden. Oft ist es aber so, dass die Nutzer eine feste Vorstellung davon haben, was sie monatlich für ihren Vertrag oder ihre Prepaidkarte ausgeben wollen.

Wer beispielsweise 20 Euro monatlich für den Tarif übrig hat, findet Angebote in allen drei deutschen Mobilfunknetzen. Dabei unterscheiden sich die Inklusivleistungen zum Teil recht deutlich voneinander. Telekom und Vodafone bieten maximal bis zu 2 GB Highspeed-Datenvolumen an und auch die Allnet-Flat ist für diesen Preis nicht immer dabei. Bei Prepaidkarten wird zudem im 28-Tage-Rhythmus und nicht monateweise abgerechnet. In unserem Ratgeber zu Handytarifen zu Preisen bis 20 Euro erfahren Sie unter anderem, bei welchem Provider Sie für denselben Preis sogar bis zu 10 GB LTE-Volumen pro Monat bekommen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neuer Vodafone-Black-Tarif

Vodafone bietet ab sofort den neuen Tarif Black 2019 an. Er bietet nicht nur eine Allnet-Flat für Telefonate, SMS und MMS, sondern auch unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen. Zudem bekommen die Kunden bis zu drei SIM-Karten und auf Wunsch jedes Jahr ein neues Smartphones. Ein Schnäppchen ist der Vertrag allerdings nicht, wie wir in der News zum neuen Black-Tarif von Vodafone berichten.

Der neue Vodafone-Vertrag kann auch im Ausland genutzt werden. Dabei ist die Datennutzung in EU- und EWR-Staaten auf 30 GB pro Monat begrenzt. Wir haben bei den Pressestellen von Vodafone und Bundesnetzagentur nachgefragt, ob damit nicht gegen die EU-Roamingverordnung verstoßen ist. Im Bericht zu Vodafone Black im Ausland erfahren Sie, warum der Netzbetreiber nicht mehr Inklusivleistung anbieten muss.

Zum Inhaltsverzeichnis



VoLTE für Telekom Prepaid später

Prepaidkunden der Deutschen Telekom können über LTE zwar im Internet surfen, nicht aber telefonieren. Auch WLAN Call ist derzeit Kunden mit einem festen Vertragsverhältnis vorbehalten. Dabei würden die LTE-Telefonie (VoLTE) und WLAN Call für einen schnelleren Verbindungsaufbau und oft auch für eine bessere Sprachqualität sorgen. Über WLAN sind Telefonate auch an Orten mit schlechtem nativen Mobilfunkempfang möglich.

Bereits im vergangenen Jahr deutete sich an, dass die Telekom künftig auch Kunden mit einer Prepaidkarte die Nutzung der neuen Telefonie-Dienste ermöglichen will. Das könnte nun aber noch etwas mehr als ein Jahr dauern. In unserer Meldung zu VoLTE für Telekom-Prepaidkunden erfahren Sie, dass das auch einen technischen Hintergrund hat.

Zum Inhaltsverzeichnis

Halbieren ist machbar: Telekom macht die SIM-Karte kleiner

Konzernweite Einführung in diesem Jahr mehr..

o2: Jede Woche mehr als 220 LTE-Aufrüstungen

Im Februar mehr als 900 Standorte erweitert mehr..

5G-Auktion in Mainz: Runde 55 und kein Ende in Sicht

761 Millionen Euro sind geboten. Ob das schon reicht? mehr..

netzclub kündigte versehentlich neuen 200-MB-Tarif

Versehentliche Umstellung auf alten 100-MB-Tarif mehr..

Pokefi im Test: Roaming-Hotspot mit 5 GB für 70 Länder

Lange Laufzeit im deutschen Vodafone-Netz mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Tipps für die Schnäppchenjagd in der Telekommunikation: Durch geschickte Tarifwahl und einige andere Tricks kann man viel Geld sparen. Wir zeigen Ihnen, wie es geht.

Hardware



Neue Smartphones von Huawei

Huawei hat am Dienstag in Paris seine beiden neuen Flaggschiff-Smartphones der P-Serie vorgestellt. Beide neuen Android-Handys des chinesischen Herstellers kommen in verschiedenen Speicherausführungen und mit Dual-SIM-Unterstützung. Ein besonderes Augenmerk hat der Hersteller einmal mehr auf die Kamera-Funktionen seiner neuen Handhelds gelegt.

Deutlich geschrumpft ist gegenüber dem Vorjahres-Modell die Aussparung am oberen Display-Rand. Interessant für Kunden, die eines der beiden Handys vorbestellen möchten: Ein Sonos-One-WLAN-Lautsprecher wird ohne Aufpreis gleich mitgeliefert. In unserer Vorstellung von Huawei P30 und P30 Pro lesen Sie, ab wann die neuen Handhelds mit welcher Ausstattung und zu welchen Preisen erhältlich sein werden.

Zum Inhaltsverzeichnis



Mobile LTE-Router

Unterwegs auch mit dem Notebook oder mit dem Tablet auf das Internet zugreifen, auch wenn das verwendete Gerät über kein eingebautes Mobilfunk-Modem verfügt? Kein Problem, auch wenn gerade kein öffentlicher Hotspot zur Verfügung steht. Mit einem mobilen LTE-Router können Sie das Internet ganz einfach mitnehmen?

Doch wenn man sich nach einem solchen Gerät umsieht, hat man buchstäblich die Qual der Wahl. Unzählige Hersteller buhlen mit einer noch größeren Zahl von Endgeräten um sie Gunst der Kunden. In unserem Ratgeber zum Thema LTE-Router zeigen wir Ihnen einige Geräte-Modelle und wir verraten Ihnen, worauf Sie beim Kauf achten sollten.

Zum Inhaltsverzeichnis



Radarwarner bei Google Maps

Mitte Januar gab es erstmals Hinweise darauf, dass Google Maps mit einer Radarwarner-Funktion erweitert wird. Mittlerweile bekommen immer mehr potenzielle Nutzer dieses Feature zu Gesicht, obwohl es von Google offiziell noch gar nicht angekündigt wurde.

Der Radarwarner kommt nicht alleine, sondern Google gibt seiner Karten-App zusätzlich auch eine Hinweis-Funktion für Unfälle mit auf den Weg. Dabei können Nutzer auch selbst Blitzer und Unfallstellen melden. In unserer Meldung zu den neuen Funktionen für Google Maps lesen Sie, welches weitere Leistungsmerkmal seit einigen Monaten schon ganz offiziell zur Verfügung steht.

Zum Inhaltsverzeichnis



Apple TV+ vorgestellt

Apple hat die finale Version von iOS 12.2 für iPhone, iPad und iPod touch veröffentlicht. Verbesserungen gibt es unter anderem für das Streaming mit Airplay 2 zum Fernseher, für Sprachnachrichten mit iMessage und für die Bildschirmzeit-Funktion. In unserer Meldung zu um Update auf iOS 12.2 lesen Sie weitere Details zu den Features, die die neue Software mit sich bringt.

Apple hat zudem seinen TV- und Video-Streamingdienst vorgestellt. Dieser wird in eine überarbeitete Version der Apple-TV-App integriert, die künftig auch auf zahlreiche Smart-TVs und sogar auf den Amazon Fire TV kommen soll. Auch nach Deutschland könnte das Apple TV+ genannte Angebot kommen, wie wir in der News zum Netflix-Konkurrenten von Apple berichten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Huawei P30 (Pro): Die ersten Bundle-Angebote sind da

Für Vorbesteller gibt es eine Sonos One gratis dazu mehr..

WhatsApp Beta: Dark Mode und Fingerscanner-Schutz

Features integriert, aber noch nicht aktiv mehr..

Xiaomi lädt 4000-mAh-Akku in 17 Minuten vollständig auf

Super Charge Turbo vorgestellt mehr..

WhatsApp Business kommt auf das iPhone

Anwendung in ersten Ländern verfügbar mehr..

watchOS 5.2: EKG-Funktion für Apple Watch in Deutschland?

Und macOS 10.14.4 ist bereits verfügbar mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Smartphone als Kamera-Ersatz: teltarif.de testet für Sie die neuesten Handys und Smartphones. Hier finden Sie die Smartphones mit der besten Kamera.

Internet



Alexa im Auto

Sprachassistenten wie die Alexa von Amazon gehören für viele Leser von teltarif.de mittlerweile zum Alltag. Das gilt allerdings vornehmlich für die Nutzung in den eigenen vier Wänden. Dabei eignen sich solche Lösungen auch für den Einsatz im Auto. Fährt man selbst, so gilt es natürlich, die komplette Aufmerksamkeit dem Straßenverkehr zu widmen. Jede Unachtsamkeit könnte fatale Folgen haben.

Natürlich möchten viele Autofahrer nicht auf Unterhaltung verzichten, wie sie das Autoradio oder auch Streamingdienste wie Spotify oder Amazon Music bereithalten. Natürlich kann man Radio über UKW oder DAB+ hören. Greift man auf Internetradio zurück, so steht jedoch eine wesentlich größere Programmvielfalt zur Verfügung.

Radio-Apps verwandeln das Smartphone in einen Weltempfänger. Amazon Alexa ermöglicht es dabei, die Senderauswahl auch sprachgesteuert zu treffen. So können beide Hände am Lenkrad bleiben, die Augen bleiben auf die Straße gerichtet. Doch wie bekommt man Alexa in den eigenen PKW?

Erste Fahrzeuge bieten bereits eine direkte Integration der Sprachassistentin von Amazon. Doch extra ein neues Auto für ein bisschen mehr Komfort zu kaufen, wäre dann doch übertrieben. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. In unserem Bericht zur Alexa-Nutzung im Auto erfahren Sie, wie Sie die freundliche Assistentin preiswert nachrüsten können, wofür Alexa auf Reisen zu gebrauchen ist und worauf Sie bei der Nutzung achten sollten.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neue AVM-Software

AVM gehört zu den Herstellern, die sich besonders vorbildlich um die Software ihrer Geräte kümmern. Dabei haben technisch interessierte Käufer einer FRITZ!Box auch die Möglichkeit, ganz offiziell vorab neue Funktionen zu testen, die sich noch in der Beta-Phase befinden und die daher noch nicht in der offiziellen FRITZ!OS-Version verfügbar sind.

Kunden können das FRITZ!Labor nutzen, das für die aktuellen Router, WLAN-Repeater und Powerline-Adapter von AVM derzeit fast jede Woche mindestens einmal aktualisiert wird. Das jetzt bereitgestellte Update bringt auch neue Features mit sich. Welche FRITZ!Box-Modelle die neue Software bekommen und welche Neuerungen verfügbar sind, lesen Sie in unserer News zum neuen FRITZ!Labor von AVM.

Zum Inhaltsverzeichnis

Apple Card könnte auch nach Deutschland kommen

"Internationale Möglichkeiten" werden eruiert mehr..

PayPal: 10 Euro Bonus für Geld­ver­sand an Freunde

Google-Pay-Aktion endet am Montag mehr..

Verbände lehnen Fusion Vodafone & Unitymedia massiv ab

Kommt Glasfaserausbau ins Haus zum Erliegen? mehr..

Telekom: Highspeed-Internet für 7 Millionen weitere Haushalte

Breitband für mehr als 30 Millionen Haushalte mehr..

Stiftung Warentest: Startpage schlägt Google

Im Test: Zehn Suchmaschinen mehr..

Alle Meldungen von teltarif.de

Cookies haben Vor- und Nachteile: Denn Cookies werden oftmals auch für wenig seriöse Zwecke eingesetzt - wir zeigen Ihnen, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern verwalten.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 010011 010011 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 28.03.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 2 Cent pro Minute. Hier gibt es eine Maximalpreisgarantie von 3,9 Cent pro Minute, die am 31. März 2019 allerdings erlischt.

Ferngespräche sind zur Haupt und Nebenzeit über die 010011 für bis zu 1,59 Cent pro Minute zu haben. Einen garantierten Maximalpreis gibt es aktuell leider nicht.

Für Ortsgespräche empfehlen wir die 01038. Diese Vorwahl bietet für die Haupt- und Nebenzeit momentan einen Preis von 1,69 Cent, der am Wochenende auf 1,43 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz-Telefontarif-Vergleich: Alle Telefontarife im Festnetz mit zwei Leitungen und Flatrate auch in die Handy-Netze finden Sie in unserem Festnetz-Tarifvergleich.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin

Telefon: 030 / 453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Alt-Moabit 96c, 10559 Berlin