Telekom-Datenpanne, falsche netzclub-Preisliste, Galaxy S10 ist da

Samsung war ungeduldig und hat das neue Galaxy S10 nicht bei dem anstehenden Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt, sondern schon in dieser Woche. Das Top-Modell Samsung Galaxy S10 kommt in mehreren Gerätevarianten und soll neue Maßstäbe bei Smartphones setzen. Was das Galaxy S10 kann und wie Sie es bei teltarif.de gewinnen können, erfahren Sie im Hardware-Teil dieses Newsletters.

Wer ein neues Handy kauft und sich technisch nicht so gut auskennt, möchte die Daten vom alten Smartphone vielleicht lieber im Fachgeschäft von geschultem Personal sichern lassen. Was eine Kundin dabei im Telekom-Shop erlebte, war ein Albtraum - sie erhielt die privaten Daten völlig fremder Menschen. Wie das passieren konnte, erläutern wir im Abschnitt Mobilfunk.

Transparente und für den Kunden verständliche Tarifangaben sind nicht nur ein guter Service, sie verhindern auch unnötige Nachfragen beim Handy-Provider. Notwendig war eine derartige Nachfrage aber zur Preisliste von netzclub, in der teltarif.de nach der Tarifumstellung zahlreiche Unklarheiten entdeckte. Wie wir alles aufklären konnten, lesen Sie ebenfalls im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Probleme bei Vodafone-Aktion

Vodafone hat eine Aktion gestartet, mit der Neu- und Bestandskunden sowie Vertragsverlängerer die Möglichkeit bekommen, bis zu 600 GB Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang kostenlos zu bekommen. Beim Vodafone DayBoost handelt es sich um einen Tagespass mit 100 GB Highspeed-Datenvolumen, der von allen Vertragskunden über die MeinVodafone-App gebucht werden kann. Die Aktion läuft bis zum 31. Juli. Dabei kann pro Monat nur ein DayBoost gebucht werden.

Doch offenbar funktioniert die DayBoost-Aktion im Buchungssystem von Vodafone nicht wie geplant. Wir haben das Angebot getestet: Die Buchung des kostenlosen Datenvolumens klappt nicht zuverlässig. Zum DayBoost-Auftakt war der Zugriff auf die Inhalte der App unter iOS und Android teilweise gar nicht möglich. Vodafone muss technisch nachbessern.

Google-FI-SIM im Laden

Google tritt in den USA auch als virtueller Mobilfunk-Netzbetreiber auf. Dabei wird das Project FI, wie sich das Angebot zunächst nannte, sukzessive ausgebaut. Waren die SIM-Karten zum Start nur auf Einladung erhältlich, so konnten diese später in den USA online erworben werden. Jetzt gibt es Google FI, wie sich der Prepaid-Tarif mittlerweile nennt, auch im stationären Handel. Das macht ihn für USA-Reisende interessant.

Fehler bei netzclub korrigiert

Ende Januar hat netzclub bei dem beliebten Tarif Sponsored Surf Basic eine Umstellung durchgeführt: Gab es bislang pro Abrechnungszeitraum 100 MB Datenvolumen werbefinanziert kostenlos, sind es nun 200 MB. teltarif.de entdeckte damals aber bereits Unstimmigkeiten in der netzclub-Preisliste. Das Produktinformationsblatt enthielt so viele Unklarheiten, dass wir deswegen bei Telefónica nachgefragt haben. Nun muss netzclub bei der Darstellung nachbessern.

Datenpanne im Telekom-Shop

Es ist der Albtraum eines jeden Handy-Nutzers: Man gibt im Telekom-Shop sein altes Smartphone ab und bittet die Shop-Mitarbeiter, die privaten Daten wie Fotos, Dokumente und Passwörter zu sichern. Doch bei der Abholung erhält man einen USB-Stick mit völlig fremden Daten. Genau das ist einer Kundin passiert - einige private Daten sollen auch nicht ganz "jugendfrei" gewesen sein. Gibt es einen Schutz vor einem derartigen Daten-GAU?

Hardware



Samsung Galaxy Fold

Wie erwartet hat Samsung am Mittwoch das neue Galaxy S10 vorgestellt - und das in gleich vier Geräte-Varianten. Ein Modell unterstützt den neuen Mobilfunkstandard 5G. Doch welche Galaxy-S10-Version bietet welche Funktionen? Wann sind die neuen Samsung-Flagschiffe bestellbar und wann sollen die Handhelds ausgeliefert werden? Gibt es einen Bonus für Vorbesteller? Alle Details finden Sie in unserer Vorstellung zum Samsung Galaxy S10. Ebenfalls präsentiert hat der Hersteller das Galaxy Fold, das gleich eine ganz neue Produktkategorie einführt: Handy und Tablet im gleichen Gerät. In unserer Meldung zum Samsung Galaxy Fold erfahren Sie, was das Gerät kann, was es kostet und wann es erhältlich ist.

Fleißige teltarif.de-Leser wissen es bereits: Sie haben die Chance, mit teltarif.de das neue Spitzenmodell der Samsung Galaxy-S-Serie zu gewinnen. Beantworten Sie dazu eine einfache Frage - und schon bald könnte das neue S10+ Ihnen gehören!

Das kommt zum MWC

Der Mobile World Congress in Barcelona startet in wenigen Tagen - er ist mittlerweile die mit Abstand wichtigste Messen für Mobilfunktechnik. Er findet vom 25. bis 28. Februar statt. teltarif.de wird live vor Ort sein und von den Innovationen berichten. Eines steht fest: Biegsame und faltbare Displays bei Smartphones werden ein wichtiger Trend. Doch auch Netzbetreiber wie die Telekom werden neue Produkte zeigen. Wir geben Ihnen einen Ausblick auf die interessantesten MWC-Messeneuheiten.

Internet



LTE-Zuhause-Tarife als DSL-Ersatz

Der Breitbandausbau kommt nicht so schnell voran wie erhofft. In vielen Regionen müssen sich Internet-Kunden immer noch mit lahmen DSL-Light-Bandbreiten herumschlagen. LTE bringt schnelles Internet an Orte, wo das Breitband-Festnetz noch nicht angekommen ist. Dafür gibts bei LTE-Zuhause-Tarifen deutlich mehr Datenvolumen als bei einem mobilen Surftarif - sogar ohne harte Drosselung. Wir vergleichen in einer Übersicht die aktuellen LTE-Zuhause-Tarife.

Zum Inhaltsverzeichnis



FRITZ!OS 7.03 in Entwicklung

AVM plant offenbar, schon bald eine offizielle neue Version seines FRITZ!OS genannten Betriebssystems zu veröffentlichen. Diese trägt die Nummer 7.03 und ist für zahlreiche FRITZ!Box-Modelle bereits in einer Beta-Version verfügbar. Wir erläutern, was das Update bringt und für welche Router-Modelle es kommen wird. Unterdessen hat AVM vor einigen Tagen die finale Version von FRITZ!OS 7.02 für einige Kabel-Router veröffentlicht. Für die FRITZ!Box-Modelle 7490 und 7590 gibt es sogar Laborversionen, die die Nummern 7.08ff tragen.

Zum Inhaltsverzeichnis



Umgang mit neugierigen Apps

Der Download einer App geht schnell. Dabei werden die Berechtigungen, die eine App beansprucht, häufig ignoriert. Dies kann jedoch Folgen haben, vor allem wenn das Handy beruflich wie privat genutzt wird. Benötigt eine Fitness-App wirklich Zugriff auf die Kamera? Und muss die Wasserwaagen-Anwendung wirklich den Kalender und die Kontakte lesen? Wie datenhungrig eine App sein darf, sollten sich Smartphone-Nutzer vor der Installation gut überlegen.

Broadcast



In weiteren Regionen wird analoges TV abgeschaltet

Der Umstieg im TV-Kabel von analog auf digital geht in seine letzte Phase. Ein Großteil der Kabelhaushalte wurde bereits im Jahr 2018 auf einen rein digitalen Empfang umgestellt. Im Sommer 2019 soll der Umstellungsprozess bundesweit nahezu abgeschlossen sein. Das Ende des analogen Kabelfernsehens rückt damit näher. Wir erläutern, in welchen Regionen es in den nächsten Wochen noch Umstellungstermine geben wird.

Zum Inhaltsverzeichnis



DVB-T2 wird ausgebaut

Die ARD hat den weiteren Ausbau des digital-terrestrischen Fernsehens DVB-T2 HD angekündigt und Termine genannt. Der Ausbau werde noch im Frühjahr 2019 fortgesetzt: In den Monaten März bis Mai werden Sender in Bayern, Brandenburg und Niedersachsen vom alten DVB-T-Standard auf DVB-T2 HD umgestellt. Die Zuschauer müssen zeitnah handeln, sonst droht Schwarzbild.

Zum Inhaltsverzeichnis



TechniSat umwirbt Hörer

Seit dem 22. Januar können Kunden von Unitymedia die Programme von Deutschlandradio nicht mehr im Kabelnetz in NRW, Hessen und Baden-Württemberg empfangen. TechniSat empfiehlt den Betroffenen jetzt den Umstieg auf terrestrischen DAB+-Empfang und hat im Online-Shop spezielle Angebote vorbereitet. Bei einem Sondemodell können Kunden die drei via DAB+ ausgestrahlten Sender Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova über drei Direktwahltasten auswählen.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01079 Fern 01094 01042 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 21.02.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 2 Cent pro Minute. Hier garantiert der Anbieter bis zum 31. März einen maximalen Minutenpreis von 3,9 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Auch hier gibt es einen garantierten Maximalpreis bis zum 31. März in Höhe von 1,9 Cent pro Minute. Für Ferngespräche zur Nebenzeit empfehlen wir die 01042, die derzeit 0,5 Cent pro Minute verlangt. Allerdings gibt es momentan keine Preisgarantie.

Für Ortsgespräche zur Haupt- und Nebenzeit empfehlen wir weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr. Ortsgespräche zwischen 19 und 7 Uhr kosten über diese Vorwahl 1,49 Cent pro Minute.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

