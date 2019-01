Android-Pie-Updates, Handy-Streaming, vierter Netzbetreiber

Liebe Leserinnen und Leser,

Samsung lässt sich mit der Bereitstellung von Android-Updates oft etwas länger Zeit. So warten viele Kunden noch immer auf die Bereitstellung auf Android 9 (Pie). Jetzt hat der Hersteller aber einen Update-Plan veröffentlicht. Im Hardware-Teil unseres Newsletters erfahren Sie, wann welche Geräte mit dem aktuellen Betriebssystem ausgestattet wird.

Die Bundesliga via SkyGo oder aktuelle Serien auf Netflix: Auch mit dem Smartphone liegt Streaming voll im Trend. Dabei gilt es aber, den Datenverbrauch im Blick zu behalten und einen ausreichend dimensionierten Tarif oder zumindest eine Zero-Rating-Option zu buchen. Im Broadcast-Teil verraten wir Ihnen, welche Dienste wie viel Datenvolumen verbrauchen.

Die Versteigerung der 5G-Frequenzen steht bevor. Mit dem neuen Mobilfunk-Standard könnte auch ein vierter Netzbetreiber in Deutschland an den Start gehen. Im Mobilfunk-Teil erfahren Sie, welche Unternehmen sich an der Auktion beteiligen wollen.

Hardware



Samsung informiert über Pie-Updates

Samsung ist nicht unbedingt für schnelle Updates bekannt, wenn eine neue Version des Android-Betriebssystems veröffentlicht wird. Es kommt hinzu, dass der Hersteller Kunden oft nicht oder nur sehr spät darüber informiert, ob und wann für das eigene Gerät eine entsprechende Software-Aktualisierung geplant ist.

Nun hat Samsung aber in der Members-App einen Update-Plan veröffentlicht. Dieser gibt darüber Aufschluss, wann welches Smartphones mit Android 9 (Pie) versorgt wird. In unserer News zum Update-Plan von Samsung erfahren Sie, wann welches Gerät die aktuelle Android-Version bekommt.

Argumente für und gegen Gaming-Smartphones

Mobiles Gaming erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. Die Deutsche Telekom hat im vergangenen Jahr sogar mit einer eigenen StreamOn-Option speziell für die Spiele-Nutzung im Mobilfunknetz reagiert. Zahlreiche Hersteller bieten mittlerweile auch Smartphones an, die auf dieses Einsatzgebiet hin optimiert sind.

Unter anderem wird Wert auf Bildschirm und Steuerung gelegt. Doch inwiefern unterscheiden sich solche Modelle von gängigen Handys? Rechtfertigen die Zusatz-Features einen möglichen Preisaufschlag? In einem Themen-Special sind wir der Frage nachgegangen, ob man wirklich ein Gaming-Smartphone benötigt.

Große Tablets im Vergleich

Tablets werden gerne als portable Multimedia-Maschine genutzt. Damit lässt sich im Internet surfen, soziale Medien können genutzt werden, dazu kommen Webradio oder eben auch TV und Video-Streamingdienste. Vor allem für den Video-Genuss ist ein 10-Zoll-Display vielleicht schon etwas klein. Wir zeigen Ihnen daher einige besonders große Tablets in der Übersicht.

Mittlerweile werden allerdings auch Smartphones immer größer. Geräte mit Bildschirm-Diagonalen von mehr als 6 Zoll sind heutzutage keine Seltenheit mehr. Damit können große Handys unter Umständen auch als Tablet-Ersatz dienen. Wir sind der Frage nachgegangen, ob sich Tablets im Zeitalter der Phablets noch lohnen.

Honor View 20 im Test

Honor hat mit dem View 20 sein erstes Premium-Smartphone vorgestellt. Mit dem neuen Flaggschiff will die Huawei-Tochter nicht nur zu den Spitzenmodellen der Muttergesellschaft aufschließen. Man vergleicht das View 20 selbst auch mit dem Apple iPhone XS Max oder dem Samsung Galaxy Note 9.

Wir hatten die Möglichkeit, das Honor View 20 einem ausführlichen Test zu unterziehen. Wie macht sich die neue Display-Technologie, bei der die Selfie-Kamera als kleines Loch in die linke obere Ecke des Bildschirms wandert? Wie leistungsstark ist die Hauptkamera und wie ist die Performance des Boliden? Details dazu lesen Sie im Testbericht zum Honor View 20.

Broadcast



Datenverbrauch beim Handy-Streaming

Streaming im heimischen Wohnzimmer gehört schon lange zum Standard. Mit Smartphones und Tablets ist es aber natürlich auch möglich, unterwegs die neuesten Serien auf Netflix zu verfolgen, die Bundesliga mit Sky Go zu sehen oder die UEFA Champions League über DAZN zu sehen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Das Problem: Vor allem beim Video-Streaming werden große Datenmengen übertragen. Wer keine echte Flatrate nutzt oder eine Zero-Rating-Option wie Telekom StreamOn oder den Vodafone Pass gebucht hat, braucht daher einen Tarif mit ausreichend dimensioniertem Datenpaket. Doch wie viel Datenvolumen wird für welche Dienste überhaupt verbraucht und wie kann man ggf. Volumen sparen? Diese Fragen klären wir im Artikel zum Daten-Verbrauch beim Handy-Streaming .

Filme und Serien online schauen statt DVDs und Blu-rays zu kaufen: In unserem Vergleich finden Sie die wichtigsten Video-Streaming-Dienste.

Mobilfunk



5G-Versteigerung steht bevor

Ende vergangener Woche endete der Anmeldeschluss für die Vergabe der 5G-Lizenzen bei der Bundesnetzagentur. Freenet hat sich entschieden, nun doch nicht an der Auktion teilzunehmen. Doch welche Telefongesellschaften sind mit dabei? Werden wir sogar wieder einen vierten Mobilfunk-Netzbetreiber in Deutschland bekommen? Details lesen Sie in unserer News zu den Bietern um eine 5G-Lizenz.

Die Deutsche Telekom, einer der Bieter, hat auch ausführlich zur kommenden Frequenzauktion Stellung bezogen. Kommt es gar zu einer Neuauflage des "D1-Roamings" für o2-Kunden? Details lesen Sie in unserer Meldung zur Teilnahme der Deutschen Telekom an der 5G-Auktion.

Studie zu Mobilfunk-Providern

Die Beratungsgesellschaft ServiceValue führt jedes Jahr eine Studie zu Mobilfunkanbietern durch. In diesem Jahr wurden 17 Prepaid und 22 Postpaid-Anbeiter unter die Lupe genommen. Den Gesamt-Sieg im Prepaid-Segment konnte ALDI Talk holen, bei den Postpaid-Anbietern lag Fonic vorne.

Insgesamt wurden zwölf Mobilfunkmarken gut bewertet. Welche Anbieter sind der Studie zufolge empfehlenswert? Wer liegt in welcher Einzelkategorie vorne? Details lesen Sie in unserem Bericht zum ServiceAtlas Mobilfunk, für den knapp 4000 Kunden gebeten wurden, Mobilfunker zu bewerten.

Android-Beta für SatelliteApp

Die SatelliteApp von sipgate ist für iOS schon seit fast einem Jahr verfügbar. Nun ist auch der vor einigen Monaten angekündigte Beta-Test für Android angelaufen. Besonderheit der VoIP-App: Die Kunden bekommen eine kostenlose Handynummer und dazu noch monatlich 100 Freiminuten, die sich sogar für Auslandsgespräche nutzen lassen.

Zur Closed Beta wurden 600 Interessenten eingeladen, die die Android-App nun auf Herz und Nieren testen sollen, sodass die App vor der offiziellen Veröffentlichung weiter verbessert werden kann. Alle Details rund um den Beta-Test der SatelliteApp für Android haben wir in einer Meldung zusammengefasst.

Handy-Vertrag läuft aus und sie wollen bei Ihrem Provider bleiben? Geben Sie sich nicht mit der automatischen Verlängerung zufrieden! So sichern Sie sich ein gutes Angebot.

Internet



Neue Windows-10-Funktionen

Mit dem jüngsten größeren Update hat Microsoft sein PC-Betriebssystem Windows 10 näher an Android gerückt. Mit einer App namens "Ihr Smartphone", die zuvor nur im Rahmen der Insider-Preview erhältlich war, lassen sich jetzt diverse Funktionen am Mobilgerät auch über den PC nutzen und steuern.

Zur Nutzung des neuen Features müssen PC und Smartphone mit dem gleichen Microsoft-Account verbunden sein. Zudem gilt es zu beachten, dass die App nicht automatisch installiert wird, sondern manuell aus dem Windows-Store heruntergeladen werden muss. In unserer Meldung zur Annäherung von Windows 10 an Android erfahren Sie, wie die App eingerichtet wird, welche Funktionen sie bietet und welche weitere Anwendung Microsoft in Kürze veröffentlicht.

Neues FRITZ!Labor

AVM hat abermals ein neues FRITZ!Labor veröffentlicht. Dieses Mal werden die FRITZ!Box-Modelle 7490 und 7590 mit dem Update versorgt. Dabei bekommen die beiden Router-Modelle neben Fehlerbereinigungen und Stabilitätsverbesserungen auch zahlreiche neue Features.

Zu den Neuerungen für beide FRITZ!Box-Modelle gehört, dass ein zur Standortkopplung über VPN verwendetes "entferntes Netz" jetzt immer in der VPN-Übersicht angezeigt wird. Welche weiteren Änderungen das Update mit sich bringt, erfahren Sie in unserem Beitrag zum neuen FRITZ!Labor von AVM.

Echo connect

Erst seit wenigen Monaten ist es mit dem Amazon Echo Connect möglich, Telefonate ins klassische Telefonnetz zu führen. Zuvor konnten die Nutzer mit der Alexa-Sprachassistentin von Amazon nur untereinander, nicht aber in die öffentlichen Netze telefonieren.

Der Amazon Echo Connect dient so als Freisprecheinrichtung. Doch welche Voraussetzungen müssen Interessenten erfüllen und wie lässt sich der Dienst noch optimieren? Diesen Fragen sind wir im Erfahrungsbericht zum Telefonieren mit Alexa und Echo Connect nachgegangen.

Alle Meldungen per RSS-Feed: Wenn Sie immer über die neuesten Meldungen oder Forenbeiträge bei teltarif.de auf dem Laufenden sein möchten, können Sie unsere RSS-Feeds abonnieren. Alle wichtigen RSS-Feeds von teltarif.de im Überblick.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 31.01.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 2 Cent pro Minute. Bis zum 31. März 2019 garantiert der Anbieter einen maximalen Minutenpreis von 3,9 Cent für Gespräche ins deutsche Mobilfunknetz.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Dieser Anbieter garantiert bis zum 31. März 2019 einen maximalen Minutenpreis von 1,9 Cent für Gespräche ins deutsche Festnetz.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,94 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Eine Preisgarantie gibt es derzeit leider nicht.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Die Adresse zur Rufnummer: Wenn Sie wissen möchten, wer hinter einer Nummer steckt, können Sie die Inverssuche via Internet kostenlos nutzen!

