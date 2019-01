Telekom Preiserhöhung, Google Maps, Entertain-Umstellung

Liebe Leserinnen und Leser,



Preiserhöhungen sind uns von Mobilfunk- und Kabel-Internet-Anbietern bekannt - aber von der Telekom? Richtig gehört: Jetzt dreht auch die Telekom bei Bestandskunden an der Preisschraube. Betroffen sind bestimmte Kunden eines MagentaZuhause-Tarifs, die jetzt monatlich 1,70 Euro mehr bezahlen müssen. Ob die Telekom das überhaupt darf und ob ein Sonderkündigungsrecht besteht, klären wir im Internet-Teil dieses Newsletters.

Auch beim Fernseh-Empfang übers Internet steht langjährigen Telekom-Kunden Arbeit ins Haus: Die alte Entertain-Plattform wird endgültig abgeschaltet, die Telekom will den Betroffenen aber einen neuen Receiver für das aktuelle Angebot zusenden, und auch ansonsten sollen keine Kosten auf die Kunden zukommen. Wer davon betroffen ist, erläutern wir im Broadcast-Teil des Newsletters.

Man kann darüber streiten, ob ein Radarwarner in einer Smartphone-App legal ist oder nicht: Zumindest integriert Google nun eine derartige Funktion in Google Maps. Noch sind nicht alle Nutzer der beliebten Navigations-App freigeschaltet. Das ist auch nicht die einzige neue Funktion, die Google Maps erhält, wie wir wieder im Internet-Teil unseres Newsletters verraten.

Mobilfunk



Zero-Rating-Optionen im Vergleich

Die Netzbetreiber locken mit komfortabler Internetnutzung auch abseits des Highspeed-Datenvolumens. Bekannt sind Telekom StreamOn und Vodafone Pass mit zahlreichen Partnerdiensten. Bei o2 Free ist aufgrund der Drosselung auf 1 MBit/s nicht unbedingt die Kooperation mit Partnern nötig. In einem Übersichtsartikel stellen wir die Vor- und Nachteile heraus und vergleichen Telekom StreamOn, Vodafone Pass und o2 Free.

o2 Free XL: 60 GB und Telefonate in 18 Länder

Tarif mit Flat in einige EU-Länder, aber ohne o2 Connect mehr..

PremiumSIM erhöht Preise in mehreren Tarifen

Tarifänderungen der Marken im Überblick mehr..

Telekom: Bis zu 444 Euro Preisvorteil bei Family Cards

Angebot noch bis Mitte Februar mehr..

"Koa Sender net": Graswang diskutiert über Sendemast

250 Einwohner in Bayern sind überwiegend skeptisch mehr..

Vodafone: Mit Beamforming mehr Kapazität und Speed

Vodafone kündigt gebündelte Leistung an mehr..

Bericht: Regierung will Huawei nicht als 5G-Lieferant

Die Bundesregierung denkt über Ausschluss nach mehr..

Telekom Albanien wird verkauft

Die griechische OTE verkauft die Telekom Albanien mehr..

Österreich: Georg übernimmt MediaSaturn-Mobilfunkkunden

Kunden wird geraten, zu Georg zu wechseln mehr..

DISQ testet Mobilfunkshops: Telekom gewinnt

Handy-Empfehlungen zu oft am Bedarf vorbei mehr..

Internet



Telekom erhöht Preise bei einigen Kunden

Seit dem Beginn der Deregulierung im TK-Markt kennen die Preise im wesentlichen nur eine Richtung: Nach unten. Wo Preiserhöhungen versucht wurden, gab es oft Protest, außerordentliche Kündigungen und enttäuschte wechselbereite Kunden. Ob dies bei der im Mai anstehenden Preiserhöhung der Telekom auch so sein wird, wird man sehen. Denn die Telekom will den Grundpreis im Tarif MagentaZuhause S für bestimmte Bestandskunden anheben.

Google Maps mit Radarwarner

Google plant offenbar, seinen Kartendienst weiter aufzuwerten. Zuletzt hatte Google Maps bereits die Integration des Google Assistant erhalten. Jetzt soll die Karten-App mit Navigations-Funktion weitere Features wie einen Radarwarner und die Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bekommen. Noch sind nicht alle Nutzer dafür freigeschaltet.

DSL-Tarif ohne Festnetz stirbt

Erst vor eineinhalb Jahren hatte die Deutsche Telekom erstmals DSL-Tarife angeboten, die auch ohne Festnetz-Telefonie gebucht werden konnten. Erhältlich sind diese MagentaZuhause-Surf-Verträge nur im Rahmen von MagentaEINS Young, einem Kombi-Angebot für junge Kunden. Zum Monatswechsel stellt die Telekom den MagentaEINS-Young-Vorteil ein. Dadurch entfallen auch diese DSL-Tarife ohne Telefonie.

Passwörter wurden gestohlen

Im Internet ist ein gewaltiger Datensatz mit gestohlenen Log-in-Informationen aufgetaucht. Darin sollen knapp 773 Millionen verschiedene E-Mail-Adressen und über 21 Millionen im Klartext lesbare unterschiedliche Passwörter enthalten sein. Wir berichten über das weltweite Ausmaß des Angriffs.

Viele Nutzer auch in Deutschland wissen gar nicht, ob sie von derartigen Datenlecks betroffen sind und ob vielleicht ihre Login-Daten frei im Netz kursieren. Das ist besonders dann gefährlich, wenn man eine Kombination aus E-Mail und Passwort bei mehreren Webdiensten verwendet. Wurden Ihre Zugangsdaten schon einmal gehackt und möglicher­weise missbraucht? Das können Sie hier überprüfen.

o2 my All in One XL: Festnetz und Mobil für 60 Euro

Kombitarif mit Fallback auf 1 MBit/s per UMTS/ HSPA mehr..

Glasfaser ins Haus: Streit um die letzten Kupfer-Meter

BNetzA entscheidet wohl zu Gunsten der Telekom mehr..

Noch ein Zahlungssystem: Swatch!-Pay

Schweizer Uhrenhersteller arbeitet mit Giesecke & Devrient zusammen mehr..

Telekom & Co.: Mehr Geschwindigkeit für Millionen

Entweder Vectoring oder Glasfaser bis ins Gebäude mehr..

WhatsApp: Zahl der Weiterleitungen wird deutlich reduziert

Von 20 auf fünf Einzel-Chats mehr..

Kombi-Tarife von o2, Telekom und Vodafone in der Übersicht

Die Kombi-Tarif-Angebote im Überblick mehr..

So erkennen Sie einen seriösen Online-Shop

Gütesiegel helfen bei der Auswahl mehr..

Virenscanner im Test: Windows Defender leistet gute Arbeit

Braucht man einen zusätzlichen Virenscanner? mehr..

Hardware



Update für AVM-Repeater

Schon im Sommer 2018 hatte AVM die neue FRITZ!OS-Version 7 für erste Router-Modelle veröffentlicht. Nach und nach versorgt das Berliner Unternehmen neben weiteren FRITZ!Boxen auch andere Komponenten für das Heimnetzwerk mit der aktuellen Betriebssystem-Variante. Nach langer Wartezeit bekommt nun auch der FRITZ!Repeater 310 ein Update. Wir fassen die Neuerungen zusammen.

Update für Samsung-Smartwatch

Samsung rollt aktuell für die Gear S3 ein Update aus, das der Smartwatch neue Funktionen verpasst. Die Software-Aktualisierung für die Smartwatch-Modelle Gear S3, Gear S3 Classic und Gear Sport ist rund 300 MB groß. Nutzer können während eines aktiven Anrufs nun zu einem anderen Screen wechseln. Um in eine andere Wiedergabequelle für Musik zu wechseln, muss jetzt nicht mehr das Smartphone benutzt werden. Wir verraten, was das Update sonst noch bringt.

Besserer Empfang beim nächsten iPhone XR

Das iPhone XR verfügt nicht über das gleiche Antennendesign wie iPhone XS und iPhone XS Max. Tests zufolge bieten die beiden Top-Modelle im Zweifelsfall einen besseren LTE-Empfang als das iPhone XR, was allerdings auch von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten bzw. von der Struktur des Mobilfunknetzes abhängig ist. Trotzdem will Apple bei einer Neuauflage des iPhone XR offenbar ebenfalls auf das höherwertige Antennendesign setzen.

Alle angekündigten Smartphones für 5G

5G ist schon da: Marktforscher zählen bereits 25 Netze, die noch in diesem Jahr an den Start gehen sollen, für 2020 sind 26 weitere in Aussicht. 20 Smartphone-Produzenten sollen 5G-Geräte noch in der ersten Hälfte 2019 auf den Markt bringen, Chip-Hersteller Qualcomm rechnet sogar mit 30 Modellen. In unserer Übersicht fassen wir nicht nur alle Gerüchte, sondern auch alle konkret angekündigten 5G-Smartphones zusammen.

Hands-On: Honor View 20 mit Displayloch & 48 Megapixel

Notch? Wir sagen: Tschüss, Aufdringlichkeit! mehr..

Apple: Update auf iOS 12.1.3 & Updates für HomePod & Watch

Fehlerbereinigung für zahlreiche Apple-Geräte mehr..

Getestet: Microsoft Launcher für Android-Smartphones

Die aktuelle Version hat viele neue Funktionen an Bord mehr..

VR-Brillen: Alltagsflucht für jeden Geldbeutel

Von 60 Euro bis 600: Die besten VR-Brillen im Check mehr..

Support endet: Windows 10 Mobile stirbt endgültig

Microsoft empfiehlt stattdessen Android und iOS mehr..

Das neue iPhone XI in Render-Bildern

Außerdem Neuauflage des iPod touch mehr..

Galaxy S10: Fingerscanner soll nicht mit Schutzglas arbeiten

Problem für Zubehörhersteller mehr..

Siegeszug für Smart Home: Privatsphäre wird automatisiert

Steuerung per App und Sprache setzt sich durch mehr..

Gebrauchtes Smartphone kaufen: Darauf ist zu achten

Es muss nicht unbedingt nagelneu sein mehr..

Broadcast



Umstellung bei Telekom Entertain

Die Telekom hat schon vor geraumer Zeit ihr IPTV-Produkt auf eine neue Plattform überführt. Diese bietet erweiterte Features, die mit dem Start von MagentaTV im vergangenen Herbst nochmals erweitert wurden. Alte Kunden werden nun auf die neue Plattform migriert. Sie benötigen einen neuen Media Receiver, und auch beim Festnetzanschluss müssen Veränderungen vorgenommen werden. Wir fassen die Details zusammen.

Digitalradio bei Aldi

Digitalradios mit DAB+ sind im Massenmarkt angekommen. Das unterstreicht auch der Discounter Aldi Süd, der in seinen Filialen jetzt sein bislang preisgünstigstes Digitalradio anbietet. Das unterbaufähige Terris-Küchenradio, das momentan in allen Aldi-Süd-Filialen angeboten wird, kostet lediglich 24,99 Euro. In unserer Vorstellung erläutern wir, was es beherrscht.

Kampf gegen Account-Sharing

Account-Sharing von Streaming-Portalen wird häufig betrieben, beispielsweise bei Netflix. Dort scheint dieses Verfahren auf den ersten Blick legal zu sein. Ganz so einfach ist die Sachlage aber nicht, denn die anderen Personen müssen sich im selben Haushalt befinden. Mit einem neuen KI-basierten Verfahren könnten die Anbieter Verstöße gegen die Richtlinien feststellen. Wird unlauteres Account-Sharing bald geahndet?

Alternativen bei DAB+ Problemen

Wer wie in der vergangenen Woche von Beeinträchtigungen beim Empfang des Digitalradios DAB+ betroffen ist, muss dennoch nicht auf den Empfang seines Lieblingssenders verzichten. So sind beispielsweise zahlreiche Sender in weiten Teilen Deutschlands auch analog auf UKW zu hören. Alle Programme, die im Bundesmux senden, sind aber auch über Internet zu hören. Wer ein Kombigerät verwendet, das auch Webradio empfängt, kann sein Lieblingsradio sogar mit dem gleichen Empfänger weiter hören.

Sky Q: Weniger Parallel-Streams, dafür mehr Flexibilität

Pay-TV-Sender sorgt für mehr Flexibilität mehr..

Wegen Brexit: DAZN stellt Lizenzanträge in Deutschland

Sportsender trifft Vorsorge vor einem harten Brexit mehr..

Auch die Deutschen kaufen jetzt weniger CDs

Abo-Modelle bei Streaming bringen stabile Erlöse mehr..

Vodafone: Spotify jetzt direkt zum Vertrag buchbar

Buchung und Abrechnung in der Vodafone-Welt mehr..

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 24.01.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um deutsche Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 mit aktuell 2 Cent pro Minute vorweg. Dieser Anbieter garantiert bis zum 31. März einen maximalen Minutenpreis von 3,9 Cent für Gespräche in die deutschen Mobilfunknetze.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Auch dieser Anbieter garantiert bis Ende März einen maximalen Minutenpreis von 1,9 Cent für Ferngespräche.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,94 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt zunächst noch bis zum 31. Januar.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Router gehackt: Stadt muss Telefonate nicht bezahlen

Hacker führten Auslandstelefonate für tausende Euro mehr..

