congstar-Aktion, günstige Top-Smartphones, FRITZ!Labor

Nach Apple hätte um ein Haar auch Huawei ein Verkaufsverbot in Deutschland gedroht. Auch dabei ging es um Patentstreitigkeiten. Im Hardware-Teil berichten wir darüber, wie der chinesische Hersteller den Bann noch abwenden konnte.

Das FRITZ!Labor ist ein beliebtes Feature, um neue FRITZ!Box-Funktionen schon vor der offiziellen Freigabe zu testen. Jetzt wurde eine neue Labor-Version veröffentlicht. Im Internet-Teil erfahren Sie, für welche Geräte diese zur Verfügung steht und welche Neuerungen die Software mit sich bringt.

Hardware



Günstige Handys

Die Preise für Smartphone-Spitzenmodelle sind in den vergangenen Jahren stetig nach oben gegangen. Flaggschiffe, die mehr als 1000 Euro kosten, sind bei Apple oder Samsung mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme. Dabei gibt es auch heute noch günstige Geräte, die eine gute Leistung bieten.

Vor allem für jüngere Zielgruppen mit schmalem Geldbeutel sind günstige und dennoch gute Smartphones von Interesse. In einem Themen-Special zu preiswerten Top-Geräten stellen wir Smartphones vor, die aufgrund ihrer Leistung und des verhältnismäßig günstigen Preises gute Investitionen sind.

Fast Verkaufsverbot für Huawei-Geräte

Huawei ist der zweitgrößte Smartphone-Hersteller weltweit. Dabei ist Deutschland ein wichtiger Markt für den chinesischen Hersteller. Jetzt ist das Unternehmen einem Medienbericht zufolge nur ganz knapp einem Verkaufsverbot entgangen.

Hintergrund sind dem Bericht zufolge Patentstreits, die Inhaber wie Fraunhofer, Mitsubishi und Panasonic vor Gericht gebracht haben. Worum es bei der Auseinandersetzung genau geht und wie der Hersteller das Verkaufsverbot abwenden konnte, erfahren Sie in unserem Beitrag zu Huawei-Smartphones.

Gerüchte zur neuen iPhone-Serie

Auch in diesem Jahr soll es laut Branchenberichten drei neue iPhone-Modelle von Apple geben. Demnach würden die drei im Herbst 2018 veröffentlichten Handhelds Nachfolger bekommen, während eine Neuauflage des iPhone SE wohl nicht in Sicht ist.

Eine wesentliche Neuerung ist nach Ansicht von Analysten eine Triple-Kamera. Aber auch das Aus für den proprietären Lightning-Anschluss könnte kommen. In unserer News zum iPhone-Lineup für 2019 erfahren Sie alle aktuellen Branchen-Spekulationen rund um die neuen Apple-Smartphones.

Samsung leakt Galaxy S10 selbst

Am 20. Februar veranstaltet Samsung sein erstes Unpacked-Event in diesem Jahr. Dabei besteht kein Zweifel, dass auf dieser Veranstaltung das Samsung Galaxy S10(+) vorgestellt wird. Jetzt hat der Hersteller selbst vorzeitig einen Blick auf das neue Smartphone-Flaggschiff gewährt.

Das Galaxy S10 war Bestandteil einer Pressemitteilung von Samsung. Dabei werden wir wohl nie erfahren, ob das Absicht war oder nicht. In unserem Update zum Samsung Galaxy S10 erfahren Sie aber auch neue Details zur Akkukapazität des Smartphones und auch zum Galaxy F mit flexiblem Display.

Test: Wie schnell ist das OnePlus 6T McLaren Edition?

Apple: Battery Case für iPhone XS (Max) und iPhone XR

Samsung Galaxy S10+: Rekordwerte im Geekbench-Test

LG X power3: Der größte Akku in einem LG-Smartphone

Internet



Neues FRITZ!Labor

Mit dem FRITZ!Labor haben interessierte Nutzer die Möglichkeit, vorab neue Funktionen künftiger OS-Versionen im Rahmen einer Beta-Version auszuprobieren. Aktuell gibt es unter anderem Verbesserungen in den Bereichen DECT und FRITZ!Fon. Außerdem ist es möglich, die DSL-Datenrate manuell zu reduzieren, wodurch die Störempfindlichkeit reduziert wird. Welche weitere Funktionen sich vorab testen lassen und für welche FRITZ!Box-Modelle die Labor-Version zur Verfügung steht, lesen Sie in unserem Beitrag zum FRITZ!OS-Beta-Update.

Kamera-Türklingel von Netatmo

Netatmo hat auf der CES in Las Vegas eine intelligente Video-Türklingel gezeigt, die die Unterstützung für Apple HomeKit bietet und im zweiten Halbjahr 2019 auf den Markt kommt. Wir konnten das Gerät bereits kurz testen und berichten darüber, welche Erfahrungen wir mit der smarten Kamera-Türklingel von Netatmo gemacht haben.

Besitzer eines Amazon Echo mit Display (Echo Show und Echo Spot) und einer smarten Türklingel können ab sofort beides kombinieren und per Video mit der Person an der Tür sprechen. In unserer Meldung zum neuen Feature für die Amazon-Geräte erfahren Sie, wie Alexa die Haustür für Besucher öffnet.

Aus für Amazon Dash Button

Amazon darf seine als Dash Buttons bezeichneten WLAN-Bestellknöpfe nicht mehr vertreiben. Hintergrund: Es gebe auf diesem Weg keine klaren Hinweise auf Preis und Umfang der Bestellung sowie auf die zahlungspflichtige Bestellung selbst. Amazon verstoße damit gegen die Gesetze für den Internethandel.

Amazon will das Urteil, das die Verbraucherzentrale NRW erwirkt hat, nicht hinnehmen. In unserem Bericht zum Amazon Dash Button lesen Sie, wie der Online-Händler das Urteil bezeichnet und wie er jetzt vorgeht.

Erpressung per E-Mail: Emotet-Trojaner und Porno-Mails

Abschied von Windows 7: In einem Jahr ist Schluss

Google Assistant: Bald direkte Folgefragen auf Deutsch?

Unitymedia: Das ist der Grund für fehlendes Speed-Upgrade

Sicherheit beim Surfen mit Add-ons für Firefox

WhatsApp: So wird die harmlose Ute Lehr zum "Virus"

Mobilfunk



Aktionen bei congstar

congstar hat mehrere Aktionen gestartet, um weitere Kunden von seinen Tarifen zu überzeugen. So erhalten Interessenten, die den Smart-Tarif des Discounters buchen, bei Vertragsabschluss im Aktionszeitraum 50 Prozent mehr Datenvolumen. In unserer Meldung zur congstar-Smart-Aktion lesen Sie, wie viel Datenvolumen im Tarif enthalten ist, welche weiteren Inklusivleistungen die Kunden bekommen und was der Vertrag kostet.

Bei drei weiteren Tarifen wirbt congstar derzeit mit einer Preisersparnis von bis zu 100 Euro. Dabei ist auch die LTE-Nutzung möglich, was bei Discountern in den Netzen von Telekom und Vodafone nach wie vor nicht selbstverständlich ist. Unser Beitrag zur Spar-Aktion bei congstar zeigt auf, für welche Verträge das Angebot gilt und unter welchen Bedingungen die Preisersparnis gilt.

Tarife für junge Kunden

Schüler, Studenten und Auszubildende haben meist nicht so viel Geld für ihren Mobilfunktarif zur Verfügung, wie es bei Leuten der Fall ist, die bereits voll im Berufsleben stehen. Speziell für diese Zielgruppe gibt es von den Mobilfunk-Netzbetreibern daher Tarife, die mit vergleichsweise günstigen Konditionen aufwarten.

Wir haben uns die Tarife, die Telekom, Vodafone und o2 für junge Kunden im Angebot haben, einmal angesehen und stellen die Angebote in einer Tabelle gegenüber. In unserem Themen-Special zu Handy-Tarifen für Schüler und Studenten berichten wir aber auch darüber, für wen sich die Angebote lohnen.

Falsche 5G-Anzeige

Der amerikanische Mobilfunk-Netzbetreiber AT&T zeigt bei einigen Smartphone-Modellen jetzt "5G E" als verwendete Netztechnologie an. Dabei ist das Handy nicht etwa im 5G-Netz eingebucht. Gemeint ist "5G Evolution", was nichts anderes ist als LTE Advanced.

Das "E" wird gegenüber dem 5G-Schriftzug sogar verkleinert dargestellt, sodass es zunächst nicht auffällt. In unserer Meldung zum "Fake 5G" von AT&T lesen Sie, welche Smartphone-Modelle betroffen sind und wie die Mitbewerber des Netzbetreibers zu diesem Werbegag stehen.

Iridium Certus: 704 kBit/s per Satellit weltweit

smartmobil Prepaid: 6-Cent-Tarif mit zahlreichen Optionen

Mobilfunk-Netztests: Was verraten sie dem Netzbetreiber?

Telekom-Young-Tarife: Allnet-Flat mit 2 GB für 9,95 Euro

Tarifhaus: 4 GB, 100 Minuten ins Ausland & Festnetznummer

WiWo: United Internet will bei 5G Auktion mitbieten

Broadcast



Änderungen bei Unitymedia

Unitymedia nimmt Änderungen in der Kanalbelegung seiner Kabelnetze vor. Schon in wenigen Tagen werden neue Fernsehprogramme in HD-Qualität eingespeist. Doch auch die Kunden sind gefordert, wenn sie das komplette Angebot nutzen möchten. Welche Sender ab wann neu zu empfangen sind und wie Interessenten die Kanäle empfangen können, erfahren Sie in unserer Meldung zu den neuen TV-Programmen bei Unitymedia.

Parallel zu den neuen Fernsehstationen könnte allerdings das Aus für die Hörfunkprogramme von Deutschlandradio bei Unitymedia kommen. Hörer müssen ggf. auf andere Verbreitungswege ausweichen. In unserer News zur Abschaltung von Deutschlandradio bei Unitymedia lesen Sie unter anderem, wie es zu der Situation kommen konnte und wie Hörer ihre Programme weiter empfangen können.

Neue ARD Mediathek-App für Apple-Geräte

Bericht: Netflix soll teurer werden

ARD: Hörfunk als Visual Radio mit DVB-T2-Geräten

Google Chromecast Audio wird eingestellt

Überraschung: 2. nationaler DAB+-Multiplex kann starten

Netflix: Kampf gegen VPN-Dienste

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 17.01.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 2,0 Cent pro Minute. Dieser Anbieter garantiert bis zum 31. März einen maximalen Minutenpreis von 3,9 Cent ins deutsche Mobilfunknetz.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Bis zum 31. März garantiert der Anbieter einen Maximalpreis von 1,9 Cent pro Minute für Ferngespräche.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,94 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis Ende Januar 2019.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Braucht man künftig noch Rufnummern?

Die britische Telekommunikations-Aufsichtsbehörde OFCOM hat die Bedeutung von Telefonnummern untersucht. Ist eine bestimmte Nummer heute noch wichtig? Braucht man überhaupt noch Rufnummern? Das sind einige der Fragen, die es zu beantworten galt.

Älteren Menschen ist die (regionale) Vorwahl wichtig. Jüngere fänden eine eigene Nummer auf Lebenszeit gut. Aber wie kam es überhaupt zu den Vorwahlen und wie steht die Bundesnetzagentur als deutsche Aufsichtsbehörde zu diesem Thema? Dazu lesen Sie mehr in unserer News zum Thema Telefonieren ohne Rufnummer.

