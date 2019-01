AVM-Probleme, Tücken bei China-Import, o2 mit LTE 2100

Liebe Leserinnen und Leser,



AVM preist bei seiner aktuellen Router-Firmware die bessere Verwaltung aller Geräte im WLAN-Mesh-Netzwerk an. Dumm nur, wenn es Kameras und Smart-Home-Geräte gar nicht erst schaffen, sich mit dem WLAN zu verbinden. Als drastische Maßnahme hat Hersteller D-Link den Besitzern nun ein Downgrade der FRITZ!Box empfohlen. Doch ob das wirklich notwendig ist, lesen Sie im Internet-Teil dieses Newsletters.

Chinesische Handelsplattformen bieten auch in Deutschland billige Smartphones aus Fernost an, bei denen es in der Regel viel Ausstattung und Leistung zum attraktiven Preis gibt. Ganz problemlos ist die direkte Bestellung in China aber nicht. Was Sie bei Bestellung, Versandkosten, Gewährleistung und Zoll beachten müssen, verraten wir im Abschnitt Hardware.

MediaMarkt und Saturn wollten mit ihren Mobilfunk-Eigenmarken ein Stück vom Kuchen im lukrativen Markt der Handy-Tarife abbekommen. In Österreich ist das aber nun krachend gescheitert. Die Handelskette behauptet, der Grund für das Aus sei die neue SIM-Karten-Registrierungspflicht in Österreich. Ob das die ganze Wahrheit ist, lesen Sie im Mobilfunk-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



LTE auf UMTS-Frequenzen

Vodafone nutzt schon seit mehr als einem Jahr einen Teil des bislang ausschließlich für UMTS eingesetzten Frequenzbereichs um 2100 MHz zur Erweiterung seines LTE-Netzes. Nach Vodafone hat nun auch Telefónica damit begonnen, sein LTE-Netz im 2100-MHz-Bereich auszubauen. Vor allen in Stuttgart und München sind schon zahlreiche Standorte aktiv. Wir zeigen auf, warum die UMTS-Abschaltung problematisch sein kann.

yourfone mit neuen Tarifen

yourfone hat schon öfters nicht nur den Besitzer, sondern auch das Marken-Image gewechselt. Die seit einigen Jahren zur Drillisch-Gruppe gehörende Mobilfunk-Marke hat seit ihrem Übergang zu Drillisch mehrere Neupositionierungen erlebt. Als einzige echte Shop-Marke bei Drillisch war sie nur eingeschränkt erfolgreich. Ins neue Jahr startet der Mobilfunk-Provider aber nicht nur mit einem moderneren Logo, sondern auch mit neuen Tarifen.

Aus für Tarife in Österreich

Der Mobilfunkmarkt in Österreich ist hart umkämpft. Rund 40 Anbieter werben um die rund 8 Millionen Einwohner. Nun hat dieser Kampf zwei prominente Opfer gekostet. Media Markt und Saturn stellen ihre erst vor rund zwei Jahren gestarteten Mobilfunk-Angebote wieder ein. Die Branche spricht von einem Flop. Ist die von der Handelskette genannte Begründung der wahre Grund für das Aus?

Daten-Verbrauch zum Jahreswechsel

Früher kämpften die Mobilfunk-Netzbetreiber in der Neujahrsnacht mit Netzüberlastungen - und diese wurden anschließend möglichst totgeschwiegen. Seit mehreren Jahren ist es aber Ehrensache, dass die Anbieter die Netze temporär so ausbauen, dass jeder Kunde auch seine Neujahrsgrüße verschicken kann. Das gibt den Netzbetreibern gleichzeitig auch die Möglichkeit, sich einige Tage danach mit den statistischen Werten aus der Neujahrsnacht zu brüsten. Durchs Vodafone-Netz wurden 40 Prozent mehr Daten gejagt. Auch im Telefónica-Netz wurden deutlich mehr Daten übertragen - und ein Messenger war fast genauso beliebt wie WhatsApp.

Handy-Vertrag läuft aus und sie wollen bei Ihrem Provider bleiben? Geben Sie sich nicht mit der automatischen Verlängerung zufrieden! So sichern Sie sich ein gutes Angebot.

Internet



WLAN-Probleme bei AVM

Das mit FRITZ!OS 7 eingeführte WLAN-Mesh-System von AVM ist offenbar nicht mit der Hardware aller Hersteller kompatibel. Während sich die meisten Kunden über die neuen Features freuen, beklagen andere Anwender Funktionsstörungen bei Kameras und Smart-Home-Geräten. Hersteller D-Link empfiehlt als rigorose Maßnahme darum ein Firmware-Downgrade der FRITZ!Box.

AVM hingegen weist den Vorwurf von sich, das WLAN-Mesh-System sei für Verbindungsprobleme von D-Link-Kameras verantwortlich. Offenbar gibt es bei der Aushandlung der WLAN-Verschlüsselung "WPA2" Kommunikationsprobleme zwischen Kamera und Router. AVM verrät nun einen Trick, mit dem sich das Problem umgehen lässt.

Smart-Home-Geräte bei Lidl

Ab heute nimmt der Discounter Lidl ein prall gefülltes Smart-Home-Angebot in sein Sortiment auf. Für mehr Komfort und Sicherheit im vernetzten Zuhause sollen Lösungen von Herstellern wie Homematic, Silvercrest und Motorola sorgen. Das Portfolio umfasst dabei Artikel für die Heizungsregelung, Fenster- und Tür-Kontakte, Thermostate, Rollladen-Steuerungen und Überwachungskameras. Doch nicht alle Geräte gibt es in den Filialen - und nicht alle sind ein Schnäppchen.

Private Dateien, Musik und Fotos in der Cloud: Kein Vertrauen in ausländische Anbieter? Einfach einen Online-Speicher mit Server in Deutschland nehmen.

Hardware



Handy in China bestellen

Smartphones und andere Geräte aus China sind beliebt, weil sie meist eine sehr gute Ausstattung und Leistung zu einem günstigen Preis bieten. Fündig werden Interessenten auf inzwischen auch bei uns bekannten Internetseiten wie AliExpress, Gearbest, Banggood oder Efox-Shop. In unserem Ratgeber gehen wir der Frage nach, worauf Käufer achten müssen, wenn sie sich ein Smartphone aus China bestellen, wie Versand und Gewährleistung gehandhabt werden und welche Gebühren der deutsche Zoll verlangt.

Zum Inhaltsverzeichnis



Übersicht smarte Lautsprecher

Was einst mit dem Echo Dot von Amazon begann, ist längst ein Hersteller übergreifendes Trendprodukt. Außer bei Amazon und Google gibt es sprachgesteuerte Lautsprecher inzwischen von vielen Herstellern in allen Preisklassen. In unserer Bilder-Übersicht stellen wir sechs aktuelle Smart Speaker von Drittherstellern mit Verkaufspreisen von 23 bis 170 Euro vor, die sich mit Sprachassistenten wie Alexa steuern lassen.

Bekannte Smartphone-Flops

Auf manche Smartphones ist der Andrang bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart groß. Andere Modelle haben trotz großer Pläne der Hersteller kaum Abnehmer gefunden. Die in unserer Bilderschau gezeigten Handys von Samsung, Apple, Amazon, Microsoft, Nokia und anderen haben eines gemeinsam: Sie waren wirtschaftlich alles andere als erfolgreich. Einige waren ihrer Zeit voraus, andere hingegen konnten schlicht zu wenige Nutzer für sich begeistern.

Der Nachfolger von Android

Google arbeitet seit geraumer Zeit an einem neuen Betriebssystem. Fuchsia OS soll ein Open Source System werden, das auf Smartphones, Notebooks und sogar auf IoT-Geräten eingesetzt werden kann. Fuchsia basiert nicht auf Linux, sondern auf einem eigens entwickelten Kernel. Trotzdem scheint es kompatibel mit gewöhnlichen Android-Apps zu sein - wird es darum vielleicht der Nachfolger von Android?

Neues Smartphone finden: Es muss nicht immer ein teures High-End-Modell sein. Auch gute Mittelklasse-Smartphones haben Potenzial. Wir erläutern, worauf Sie beim Smartphone-Kauf achten sollten.

CES



Neuigkeiten von der CES

In dieser Woche findet in Las Vegas die Consumer Electronics Show (CES) statt. teltarif.de ist auch in diesem Jahr wieder live vor Ort, um über alle wichtigen Neuheiten zu berichten. Samsung beispielsweise wirbt recht auffällig mit Bixby, dem Assistenten, den der Hersteller neben Smartphones, Smartwatches und Tablets auch auf Smart-Home-Produkten anbietet. Google ist wieder mit dem Google Assistant allgegenwärtig. Doch auch besondere Smartphones und 8K-Fernseher sind auf der CES zu sehen. Alle Neuigkeiten von der Messe finden Sie auf unserer Themenseite zur CES.

Neuer Communicator auf der CES

Eine besonders interessante Messeneuheit ist beispielsweise der Cosmo Communicator, der im Sommer auch nach Deutschland kommt. Das Gerät erinnert an den Nokia-Communicator und diverse Tastatur-PDAs, die es vor rund 15 Jahren bereits gab. Der mit Android Pie und eSIM topmoderne Communicator unterstützt ein zusätzliches Betriebssystem, zwei physische SIM-Karten und kommt mit deutscher Tastatur. Wir haben ihn ausprobiert.

Hier finden Sie Ihr neues Smartphone: Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Handy mit bestimmten Funktionen sind, hilft Ihnen unsere Handy-Suche.

Broadcast



Kein Spotify-Abo per Appstore

Für den Kunden ist es bequem, das Musik- oder Filmabo direkt im Appstore abzuschließen. Apple kassiert bei den Abogebühren allerdings kräftig mit. Im ersten Jahr landen 30 Prozent in Cupertino, im zweiten immerhin noch 15 Prozent - und das ärgert die Anbieter. Bei Netflix sollen das 285 Mio. Dollar pro Jahr gewesen sein. Darum hat Netflix die Bezahlfunktion in der App gestrichen, jetzt folgt Spotify. Für den Kunden wird das günstiger, aber unbequemer.

Jederzeit Musik hören: Online-Musikdienste bieten Millionen Songs und Alben im Abo - wir vergleichen die wichtigsten Musik-Streaming-Anbieter.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 10.01.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um deutsche Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 mit aktuell 2,2 Cent pro Minute vorweg. Seit 1. Januar wird keine Tarifgarantie mehr angeboten.

Ferngespräche sind über die 01094 für 1,5 Cent pro Minute zu haben. Eine Preisgarantie gibt es aktuell leider auch nicht.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,94 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 31. Januar 2019.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Telefonnummer richtig schreiben: Wird die Rufnummer in Briefen und Mails mit Leerzeichen, mit Bindestrich oder mit Vorwahl in Klammern geschrieben? So machen Sie es richtig.

