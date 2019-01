Hybrid-Router später, Nummern-Schreibweise, DAB-Zukunft

Liebe Leserinnen und Leser,



teltarif.de wünscht ein gutes neues Jahr!

ein Hybrid-Anschluss mit zugeschaltetem LTE ist für Telekom-Kunden mit lahmem DSL mitunter die einzige Möglichkeit, schnell im Internet zu surfen. Doch der dafür von der Telekom zur Verfügung gestellte Router hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Der Nachfolger steht bereits in den Startlöchern und bringt interessante Funktionen. Warum er allerdings später kommt als geplant, erfahren Sie im Internet-Teil dieses Newsletters.

Das Digitalradio DAB+ hat in Deutschland mittlerweile eine ganz passable Flächendeckung - und doch hört der größte Teil der Radiohörer nach wie vor UKW-Radio. Unklar ist, ob die Verpflichtung zum Einbau von Digitalradios in Autos den gewünschten Erfolg bei den Verbrauchern bringt. Auf jeden Fall erläutern wir im Abschnitt Broadcast, was es 2019 beim Digitalradio an Neuigkeiten geben wird.

Auf Briefköpfen, in E-Mail-Signaturen und auf Visitenkarten geben wir unsere Telefonnummern an Freunde und Geschäftspartnern weiter. Und doch gibt es immer wieder große Unsicherheit darüber, wie die Rufnummern eigentlich korrekt geschrieben werden. Das klären wir ein für alle Mal im Festnetz-Teil unseres Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen ein frohes, friedliches und erfolgreiches Jahr 2019 und viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Neuigkeiten beim Daten-Roaming

Seit dem 15. Juni 2017 gilt die Roam-like-at-home-Regelung in den EU- und EWR-Staaten. Mit wenigen Ausnahmen können Mobilfunkkunden ihren Tarif nun in allen Ländern genauso wie im Heimatnetz und ohne Aufpreis nutzen. Aufgrund der Fair-use-Policy steht unter Umständen nicht das gesamte Datenvolumen im EU-Roaming zur Verfügung. Wie groß das Datenpaket im EU-Ausland ist, hängt unter anderem auch vom Großhandelspreis ab, den die Netzbetreiber für das Roaming-Datenvolumen zahlen - und der ist zum 1. Januar gesunken.

Unterdessen hat die Deutsche Telekom die Konditionen für Daten-Roaming in Ländern verbessert, in denen der regulierte EU-Tarif nicht greift. Ab sofort ist mehr Datenvolumen in den Travel-&-Surf-Optionen enthalten, die per SMS, per App oder via Internet unter der Adresse pass.telekom.de gebucht werden können. Wir erläutern, welches Datenvolumen die Pakete nun enthalten.

Netzbetreiber klagen gegen 5G-Vergabe

Den deutschen Mobilfunk-Netzbetreibern gehen die Auflagen für die teure Lizenzierung der Frequenzen für den LTE-Nachfolger 5G zu weit. Im Streit um die Ausgestaltung des schnellen mobilen Internets der Zukunft setzen alle Netzbetreiber nun auf eine juristische Klärung. Zunächst haben Telefónica und Vodafone gegen die Vergaberegeln geklagt.

Inzwischen wurde bekannt, dass auch die Deutsche Telekom gegen die vorgesehenen Bedingungen bei der 5G-Auktion rechtlich vorgehen will. Denn bei zu strengen Auflagen verdienen die Netzbetreiber zu wenig an den Netzen. Unklarheit herrscht auch bei den Regelungen zum nationalen Roaming - doch das sind nicht die einzigen Kritikpunkte.

Beta-Test mit iPhone und iPad: IPv6 im Telekom-Handynetz

Tarifhaus: Allnet-Flats mit 3 GB und 5 GB für unter 17 Euro (Update)

5G-Lizenzen: Kartellamt lobt Ver­ga­beregeln

So hat die Telekom 2018 ihre Netze ausgebaut

National Roaming: Telekom-Betriebsrat sieht Jobs in Gefahr

Verfassungsschützer: Sicher­heits­risiken durch 5G-Standard

Was bringt der Januar im Mobilfunk?

Internet



Neuer Hybrid-Router verspätet

Nur bei der Deutschen Telekom gibt es aktuell die Möglichkeit, das möglicherweise zu langsame DSL-Internet mit einer vor Ort verfügbaren Telekom-LTE-Funkverbindung zu verknüpfen. Für dieses Kombi-Angebot gab es bislang nur einen einzigen Router von Huawei, den "Speedport Hybrid". Die Telekom testet den Nachfolger "Speedport Pro" bereits seit einigen Monaten - doch dessen Start wird sich verspäten.

Hintergrund Kabel-Netze

Internet über das TV-Kabel - für die einen das Allheilmittel für schnelles Internet, für andere eine leidvolle Erfahrung mit chronisch überbuchten Leitungen und Datenstau am frühen Abend. Die Kabelnetzbetreiber müssen ihre Netze fortwährend ausbauen. Wir zeigen Ihnen, was dabei passiert und was Kunden zu einem schnelleren Netz beitragen können.

Google versus Amazon

Ferngesteuerte Heizungen, automatische Lichter und Lautsprecher mit Sprachassistenten. Jedes Smart-Home-Gerät benötigt eine Plattform zum Betrieb - oft erfolgt dies heutzutage sprachgesteuert. Amazon und Google buhlen um die Gunst der Nutzer. Wir haben geschaut, wer was bietet und welche Plattform sich für wen besser eignet.

Tricks zu WhatsApp

Vom Festnetz ruft nur noch Mutti an, die Nichte schreibt per WhatsApp. Kinder fragen in Museen beim Anblick eines Telefons mit Wählscheibe, was diese Scheibe zu bedeuten habe. Unsere Kommunikation verändert sich - und die Textnachricht passt auch nicht für jede Lage. In unserem Hintergrund-Artikel fragen wir: Stirbt das Telefonieren aus?

Auch wenn der eine oder andere vielleicht zu einem alternativen Messenger gewechselt hat: Noch ist WhatsApp die unumstrittene Nummer eins unter den Messenger-Diensten. Trotz der enormen Beliebtheit gibt es weiterhin eine Vielzahl von Funktionen, die kaum genutzt werden, obwohl sie einen echten Mehrwert bringen. Wir verraten einige Tricks zu WhatsApp.

Online-Speicher-Dienste mit Server in Deutschland

Gratis Passwort-Safe auf deutschem Server - so geht's

Editorial: Das Glas muss in die Erde!

Kostenfreie Foto-Apps für Android unter der Lupe

Zorneding: Glasfaserausbau dauert länger

Online-Bewertungen: Stets kritisch prüfen

Firma gehackt: Das größte Problem bleibt der Mensch

Cyber-Angriffe: Kann die Bundeswehr überhaupt mithalten?

Hardware



Das kommt zur CES 2019

Die Consumer Electronics Show (CES) ist traditionell das erste Event der Unterhaltungselektronik- und Kommunikationsbranche im neuen Jahr. Schon in wenigen Tagen öffnet die CES ihre Pforten. Wir wagen einen Ausblick auf die Messe-Highlights und werden live aus Las Vegas berichten. Außer neuen Smartphones von Sony wird auch Samsung Neuheiten mitbringen - und 5G könnte eine wichtige Rolle spielen.

iPhone-Aktion bei Apple

Menschen, die Apple nicht sonderlich mögen, behaupten, dass die neue iPhone-X-Serie floppt. Zu teuer sei sie, und deshalb seien auch bereits eine Reihe von Aufträgen bei den Zulieferern storniert worden. Möglicherweise sind die Verkaufszahlen tatsächlich nicht ganz so, wie man es sich in Cupertino erhofft hat. Apple nimmt daher im Rahmen einer Aktion gebrauchte iPhones zurück und gewährt dafür Rabatte auf die neuen Modelle XS und XR.

10 Tipps für eine längere Akku-Laufzeit

Forscher warnen vor Bluetooth auf älteren Smartphones

Preisrutsch: Pixel 3 XL bei Media Markt & Saturn im Angebot

Android 9: Huawei nun auch in Deutschland mit Update gestartet

Nokia 3 erhält Android 8.1, Video vom Nokia 9 PureView

Huawei P Smart 2019: Dual-SIM, KI und Dewdrop-Design

Tarife, Handys, Technik: Rück­blick & Ausblick im Gespräch

Smarte Lampen bei ALDI im Angebot

Broadcast



TuneIn-Alternativen auf Sprach-Lautsprechern

Wer Radio auf Smart Speakern wie Amazon Echo hört, nutzt in der Regel TuneIn. Viele neue Sender finden sich dort allerdings nicht. Denn TuneIn hatte im vergangenen Jahr angekündigt, keine neuen Programme in sein Verzeichnis aufzunehmen. Dennoch gibt es mittlerweile Alternativen zum bekannten US-Primus, mit denen jeder sein Lieblingsprogramm findet.

Neue StreamOn-Partner

Auch zu Beginn des neuen Jahres erweitert die Deutsche Telekom wieder die Liste von Streaming- und Gaming-Diensten, die mit den StreamOn-Optionen genutzt werden können, ohne dass das dabei anfallende Datenvolumen die Inklusivleistung des Tarifs belastet. Insgesamt wächst die Zahl der Partner zum Jahreswechsel auf 378. Wir erläutern, welche Musik-, Video- und Gaming-Dienste neu hinzukommen.

DAB+ Ausblick auf 2019

Obwohl mit Millionenaufwand ein digitales Hörfunknetz (DAB+) aufgebaut worden ist, hört die Mehrheit noch analoges UKW-Radio. Dabei gibt es zahlreiche DAB+-Programme und die Geräte sind ausgereift. Zudem hat das EU-Parlament 2018 beschlossen, dass neue Autos künftig mit Digitalradios ausgestattet sein müssen. Warum setzt sich DAB+ bei den Hörern so langsam durch?

Die bundesweite DAB+-Netzabdeckung liegt bei 98 Prozent der Fläche, dabei erreicht der Indoor-Empfang 89 Prozent der Bevölkerung. 2019 sollen viele weiße Lücken bei DAB+ in Deutschland gestopft werden. Zudem gibt es neue Programme im Digitalradio. Wir liefern einen Ausblick auf das vor uns liegende Jahr.

Neue Streaming-Konkurrenz: Disney+ & Warner vor dem Start

AVM FRITZ!Fon als Multimedia-Player nutzen: So geht's

Nordmende Transita 120 IR: Internetradio im Retro-Look

Neue Digitalradios und Bluetooth-Speaker von sonoro audio

Hack? Google Chromecast spielt automatisch Videos ab

Festnetz



Telefonnummern richtig schreiben

In Briefköpfen, auf Visitenkarten und in E-Mail-Signaturen sind bei Geschäftskontakten und privaten Verbrauchern oft mehrere Telefonnummern aufgeführt: Festnetz-, Handy- und gegebenenfalls auch noch Faxnummer. Doch wie soll man diese Nummern richtig schreiben und formatieren: Mit Leerzeichen dazwischen? Oder mit Bindestrich? Vorwahl in Klammern? Und wie werden internationale Telefonnummern korrekt formatiert? In unserem Ratgeber klären wir das.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 03.01.2019

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Für einen Anruf zu einer deutschen Handynummer werden aktuell 2,2 Cent pro Minute berechnet. Eine Tarifgarantie wird seit 1. Januar nicht mehr angeboten.

Ferngespräche kosten über die 01094 für 1,5 Cent pro Minute. Eine Preisgarantie gibt es aktuell leider nicht.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,94 Cent pro Minute - sowohl für Fern- als auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 31. Januar 2019.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Von 012x bis 0190: Diese Vorwahlen gibt es nicht mehr

Bei Anruf Spam: Werbeanrufe 2018 fast verdoppelt

Tk-Anbieter betreiben "freiwillige Vorratsdatenspeicherung"

