Kampf um Funkmast, Vertrag ohne Auftrag, Gratis-Streaming

wenn ein Dorf im Funkloch trotz Bürokratie innerhalb von zwei Wochen eine Mobilfunk-Basisstation bekommt, ist das natürlich eine Sensation, die gerne mit einem Bundesminister gefeiert wird. Aus Kleßen-Görne in Brandenburg kam aber nun die Meldung, die Einwohner hätten gegen den Funkmast protestiert - doch eine solche Bürgerinitiative gibt es gar nicht. Mehr zu den Irrungen und Wirrungen des Netzausbaus lesen Sie im Smartphone-Teil dieses Newsletters.

Ein Provider möchte seine zahlenden Kunden ungern verlieren - und wenn einer kündigt, dann wird er eben angerufen und mit einem Sonderangebot zum Bleiben überredet. Doch im Verlauf derartiger Rückgewinnungsanrufe gibt es immer wieder Missverständnisse - manchmal wird dem Kunden auch ohne Zustimmung einfach ein neuer Vertrag untergeschoben. Wie Vodafone Kabel das nun verboten wurde, lesen Sie im Abschnitt Internet.

Das Gespenst der UKW-Abschaltung geistert seit Jahren durch Deutschland, andere Länder sind bei der Umstellung auf Digital- und Internetradio deutlich schneller. Doch nun stellt sich heraus, dass deutsche Medienanstalten UKW-Lizenzen für weitere zehn Jahre vergeben - was das für Radiohörer hierzulande bedeutet, erfahren Sie im Broadcast-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest und wie immer viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



10-GB-Tarif im Telekom-Netz

Diverse Online-Händler wie beispielsweise Modeo haben den Monatspreis für die Daten-Flatrate mit 10 GB monatlichem Highspeed-Datenvolumen im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom nochmals reduziert. War der Tarif zuletzt für 13,99 Euro im Monat zu bekommen, so ist der Vertrag im Aktionszeitraum bis 21. Dezember um 18 Uhr für 11,99 Euro monatliche Grundgebühr erhältlich.

Verwirrung beim Netzausbau

In Kleßen-Görne (Brandenburg) hatte die Telekom innerhalb von 14 Tagen von der Planung bis zum Einschalten eine provisorische Basisstation errichtet - zur Einweihung kam sogar Infrastrukturminister Andreas Scheuer. Doch dann hieß es, besorgte Bürger würden gegen den Bau eines Funkmasts protestieren. Schließlich stellte sich heraus, dass gar keine derartige Initiative existiert. Doch ein Problem bleiben die in Deutschland viel zu lahmen Baugenehmigungen.

VoLTE im o2-Netz

Apple hat schon vor einigen Tagen die iOS-Version 12.1.1 veröffentlicht und seitdem gehört Telefónica in Deutschland zu den zertifizierten Apple-Partnern für die eSIM in den neueren iPhones. Doch auch Besitzer älterer Apple-Smartphones profitieren: Bisher mussten die Kunden die LTE-Telefonie im iPhone noch händisch konfigurieren. Voice over LTE (VoLTE) ist nach der Installation des Updates nun automatisch voreingestellt.

Internet



Apple Pay mit Girocard möglich?

Der Start von Apple Pay hat die Diskussion um kontaktloses Bezahlen mit dem Handy wieder angeregt. Außer dem Bargeld ist die liebste Bezahlart der Deutschen aber nach wie vor die Girocard, früher bekannt als EC-Karte. Die Sparkassen fordern nun eine Integration der Girocard in Apple Pay - doch geht das technisch überhaupt?

Weitere innovative Banken haben inzwischen ihre Kreditkarten mit Apple Pay kompatibel gemacht - bei o2-Banking, N26, American Express und ComDirect haben wir es getestet. Auch mit der Deutschen Bank haben wir es ausprobiert und geben Tipps zur Nutzung von Apple Pay mit Apple Watch, iPad und Mac.

Vodafone wegen Rückgewinnung verurteilt

Kündigt ein Kunde seinen Vertrag, kommt vom eigenen Provider oft ein Anruf, mit dem der bisherige Kunde zum Bleiben überredet werden soll. Im Rahmen dieser Rückgewinnungsanrufe werden oft sagenhafte Versprechungen gemacht. Und immer wieder schieben Callcenter-Mitarbeiter dem Kunden einen neuen Vertrag unter, obwohl das nicht gewünscht wurde. Vodafone Kabel wurde für diese Praxis nun verurteilt.

Windows vielleicht bald im Abo

Früher war es üblich, eine Software oder ein Betriebssystem einmalig zu kaufen und damit quasi "auf ewig" nutzen zu dürfen. Ein Neukauf fand dann nur noch statt, wenn man auf einen neuen schnelleren Rechner oder neuere Softwareversionen umstieg. Für Office bietet Microsoft bereits eine Lizenz als Abonnement - dies könnte nun auch für Windows 10 kommen.

Hardware



DECT-ULE-Funktaster von AVM

AVM hat kurz vor Weihnachten noch ein neues Smart-Home-Produkt veröffentlicht. Beim FRITZ!DECT 400 handelt es sich um einen Funktaster, den der Hersteller als Ergänzung für die intelligenten Steckdosen FRITZ!DECT 200 und 210 anbietet. Mit dem neuen Gadget lassen sich die beiden Steckdosen über DECT-ULE einzeln oder in Gruppen schalten.

Außerdem hat AVM ein neues FRITZ!Labor veröffentlicht, das zwölf neue Features für das Heimnetzwerk mit sich bringt. Zum Start werden zwei FRITZ!Box-Modelle und ein WLAN-Repeater mit dem Update versorgt. Wir erläutern nicht nur, welche Verbesserungen das Update bringt, sondern auch, auf welche Geräte es als erstes kommt.

Galaxy S10 kommt früher

Bislang wurde davon ausgegangen, dass Samsung das Galaxy S10 zum Mobile World Congress 2019 in Barcelona präsentieren wird. Laut den neuesten Gerüchten könnte die Vorstellung aber schon vorher stattfinden. Außerdem sind weitere Details zur technischen Ausstattung durchgesickert. In unserer Meldung verraten wir auch erste Hinweise auf den Preis des neuen Samsung-Flaggschiffs.

Broadcast



Gratis-Streaming an Weihnachten

An Weihnachten gibt es nicht nur Geschenke, gutes Essen und Gemeinschaft mit der Familie - sondern auch viel freie Zeit. Diese kann man beispielsweise dazu nutzen, um wieder einmal ausgiebig Musik zu hören oder Filme zu schauen - und das sogar kostenlos. Denn viele Streaming-Dienste bieten einen Gratis-Testzeitraum. Wie Sie diesen bei bekannten Diensten für die Weihnachtsfeiertage korrekt einrichten, nutzen und pünktlich wieder kündigen, erläutern wir in unserem Ratgeber zum Streaming an Weihnachten.

Noch zehn Jahre UKW

Eigentlich ist das alte, analoge UKW-Radio schon lange nicht mehr zeitgemäß. Mit DAB+ und Internetradio stehen wesentlich effektivere Verfahren zur Verfügung. Und doch hören immer noch neun von zehn Deutschen ihr Lieblingsradioprogramm vorrangig oder sogar ausschließlich über die Ultrakurzwelle. Medienanstalten vergeben nun UKW-Lizenzen bis zum Ende des kommenden Jahrzehnts - damit bleibt UKW noch bis mindestens 2029 bestehen.

Festnetz



EU will CbC abschaffen

Alarmstimmung beim VATM - und bei vielen Verbrauchern: Der ursprünglich alles bewegende Motor des liberalisierten Tele­kommuni­kations­marktes mit Namen Call by Call stottert. Denn die EU plant, das überwiegend in Deutschland gebräuchliche System zum günstigeren Telefonieren abzuschaffen. Werden für deutsche Telefon-Kunden bald die Preise steigen?

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 20.12.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Bis zum Ende des Jahres kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer nie mehr als 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 1,9 Cent pro Minute zu haben. Einen garantierten Maximalpreis gibt es aktuell leider nicht.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,94 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 1. Januar 2019.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Bundesnetzagentur: Wieder Höchstbußgeld wegen Telefonwerbung

