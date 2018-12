Abschaltung bei Sky, Prepaid-Revolution, Gewinnspiel

Liebe Leserinnen und Leser,



die Abschaltung von Fernsehsignalen geht nun auch beim Bezahlsender Sky weiter. Offenbar sollen die Kunden vermehrt HD-Kanäle schauen. Obwohl die Abschaltung von Sendern in SD-Auflösung technisch sinnvoll ist, bedeutet sie für manchen Zuschauer viel Arbeit: Die Senderliste muss mühsam von Hand neu sortiert werden. Mehr zu diesem unvermeidlichen Problem lesen Sie im Broadcast-Teil des Newsletters.

Rund um das Jahr 2005 waren Prepaid-Discounter wie simyo und einige andere die Avantgarde des Mobilfunkmarktes: Sie boten sagenhaft günstige Handy-Tarife ganz ohne Vertragsbindung. Heutzutage sind viele dieser Prepaid-Discounter preislich uninteressant und bieten kein LTE, denn Drillisch hat ihnen mit billigen LTE-Vertragstarifen den Schneid abgekauft. Im Mobilfunk-Teil fragen wir daher: Braucht Deutschland eine zweite Prepaid-Revolution?

Der Adventskalender von teltarif.de ist gestartet: Wie in den vergangenen Jahren verlosen wir auch in diesem Jahr jeden Tag wertvolle Preise im Gesamtwert von über 9000 Euro. Das Highlight in diesem Jahr ist ein nagelneues iPhone XS inklusive Tarif o2 Free M mit 10 GB Datenvolumen für zwei Jahre. Beantworten Sie jeden Tag eine eine einfache Frage und gewinnen Sie!

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



Zweite Revolution durch Prepaid?

2005 hatten simyo und andere Discounter die etablierten Mobilfunk-Provider das Fürchten gelehrt. Plötzlich schossen günstige Prepaid-Tarife wie Pilze aus dem Boden. Die Netzbetreiber gründeten mit Fonic, congstar und Co. eigene Discount-Marken, um mithalten zu können. Doch dann kam Drillisch und zündete in den vergangenen Jahren über unzählige Untermarken ein regelrechtes Feuerwerk an billigen Postpaid-Tarifen. Brauchen wir eine zweite Prepaid-Revolution?

Jahres-Paket bei Tchibo

Tchibo mobil hat ein Paket aus Handy und Tarif eingeführt, bei dem die Grundgebühr für ein Jahr schon im Kaufpreis enthalten ist und das sich auch zum Verschenken an Weihnachten eignet. Als Handy gibt es im Rahmen des Pakets das Huawei Y5 (2018), ein Einsteiger-Smartphone. Die Bezeichnung "Jahres-Flatrate" darf aber nicht zu dem Gedanken verleiten, dass das Datenvolumen flexibel über 12 Monate verteilbar wäre - wir erläutern die Konditionen des Tchibo-Jahrespakets.

connect testete Mobilfunk-Netze

Der connect-Netztest feiert in diesem Jahr Jubiläum. Bereits im 25. Jahr untersuchte das Stuttgarter Telekommunikationsmagazin gemeinsam mit dem Aachener Unternehmen P3 die Qualität der deutschen Mobilfunknetze. Die Drivetests wurden in 19 Großstädten und 26 Kleinstädten durchgeführt. Dazu kamen Walktests in zehn Städten und die Fahrten auf Autobahnen und weiteren Verbindungsstraßen. Wir berichten darüber, wie Telekom, Vodafone und o2 abgeschnitten haben.

Beschämend ist es für die deutschen Netzbetreiber allerdings, nach Österreich und in die Schweiz zu schauen. Dort fallen die Ergebnisse im Vergleich zu Deutschland oft deutlich besser aus. Alle drei Netze in Österreich erreichten die Note "sehr gut", die in Deutschland nur die Telekom gewinnen konnte. Trotzdem wurde in Österreich die Reihenfolge der Sieger im Vergleich zum Vorjahr kräftig durcheinandergewirbelt.

Homann zur Frequenzversteigerung

Über die Versteigerung der Funkfrequenzen für den LTE-Nachfolger 5G wird seit Monaten heftig diskutiert. BNetzA-Präsident Jochen Homann musste für seinen 5G-Plan viel Kritik einstecken. Der Präsident machte nun nochmals klar, dass die kommende Auktion kein "Endspiel" sei, passende Flächenfrequenzen würden erst in einigen Jahren versteigert. Außerdem räumte Homan mit dem Vorurteil auf, es würde 5G-Frequenzen geben.

Hardware



Lohnt sich Handy-Kauf mit Vertrag?

Alle 1-2 Jahre gibt es neue Handys, die den Wunsch nach "muss ich haben" auslösen. Dabei stellt sich regelmäßig die Frage, ob man das neue Handy bei seinem aktuell genutzten Mobilfunkanbieter, oft in Verbindung mit einem laufenden oder neuen Handyvertrag, oder getrennt kaufen sollte. Denn nicht jeder mag auf einen Schlag 500 oder 1000 Euro für das neue Modell ausgeben. Lohnen sich die Angebote ab 1 Euro mit Vertrag? Wir haben nachgerechnet.

Smart-Home-Geräte zu Weihnachten

Weihnachten steht vor der Tür und allerlei Geschenkideen bitten um Einlass. Das Zuhause soll cleverer, komfortabler oder sicherer werden? Smart-Home-Lösungen können die Wohnung oder das Haus aufwerten und sind von überall aus steuerbar. Startersets oder eine Erweiterung für das Smart Home bieten sich als mögliche Geschenke an. Die Geräte und Sets bieten dank Apps und Sprachsteuerung einen komfortablen Überblick - wir präsentieren eine Auswahl.

Details zur Galaxy-S10-Familie

Mit dem Galaxy S10 Plus scheint Samsung die Grenzen mobiler Hardware auszuloten, 1 TB Datenplatz, 12 GB Arbeitsspeicher, vier Hauptkameras und ein 6,7 Zoll großes Display soll es angeblich geben. Die offizielle Präsentation der Galaxy-S10-Geräte wird im Februar im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona erwartet. Vom Galaxy S10 Plus sind jetzt darüber hinaus neue Renderbilder aufgetaucht.

Internet



CEBIT mit prominenten Besuchern ist Geschichte

In diesem Jahr sollte die CEBIT in Hannover zu neuem Leben erweckt werden. Das ist nicht ganz gelungen, und auch für 2019 gab es zu wenig Aussteller-Anmeldungen. Jetzt wird der Messe-Dinosaurier zu Grabe getragen. Denn die Digitalisierung erfasst alles - sei es das Auto, die Fabrik oder die eigene Wohnung. Die CEBIT, auf der oft Prominente zu sehen waren, hat sich damit endgültig überflüssig gemacht. Zahlreiche Aussteller werden nun wieder zur Hannover Messe kommen - auch die Netzbetreiber Telekom und Vodafone?

Zum Inhaltsverzeichnis



Telekom-Probleme beim Technik-Wechsel

Beim Breitbandausbau der Deutschen Telekom läuft nicht alles so rund, wie es für die Kunden wünschenswert wäre. Das betrifft auch den Technologiewechsel bei Bestandskunden, beispielsweise von VDSL 25 auf VDSL Vectoring mit 100 MBit/s. Zumindest eine kompetente Hotline wäre hilfreich. Denn die sorgt zum Teil für zusätzliche Verwirrung bei Kunden, wie wir bei der Umstellung an einem Test-Anschluss festgestellt haben.

Zum Inhaltsverzeichnis



Google Pay bei der DKB

Als Google Pay im Sommer in Deutschland an den Start ging, waren zunächst nur wenige Banken als Kooperationspartner dabei. Sparkassen sowie Volksbanken und Raiffeisenbanken haben in Konkurrenz dazu eigene Apps für das mobile Bezahlen mit dem Smartphone eingeführt und sind bei Google Pay vorerst nicht dabei. Die DKB hat nun auch die Beteiligung an Google Pay bekanntgegeben und zumindest einen ungefähren Termin genannt. Doch was sagt die DKB zu Apple Pay?

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast



SD-Abschaltung bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky hat Ernst gemacht und 14 Sender in SD über Satellit abgeschaltet. Zudem gab es zahlreiche Frequenzwechsel. Während die meisten Sky-Receiver die Änderungen automatisch mitmachen, gibt es nur wenige Drittgeräte, die sich selbst aktualisieren. Haushalte, welche die Sky-Sender per CI+-Modul empfangen, müssen nach einem neuen Suchlauf die Senderliste mühevoll per Hand in die gewünschte Reihenfolge bringen. Wir erklären, was betroffene Fernsehzuschauer noch erledigen müssen.

Digitalradio mit Sprachsteuerung

Geht es nach der Europäischen Rundfunkunion (EBU) und der National Association of Broadcasters (NAB), sollen Radiogeräte mit Sprachsteuerung, beispielsweise mit Alexa von Amazon, künftig ein Radioprogramm nicht mehr internetbasiert, sondern über Antenne (DAB, DAB+, HD Radio) abspielen, falls ein solcher Verbreitungsweg verfügbar ist. Ein erster Prototyp eines solchen Radios wurde nun vorgestellt.

Tracking am TV eindämmen

Smart-TV senden und empfangen eine Menge Daten aus dem Internet. Welche das sind, ist für Nutzer oft nur schwer zu überblicken und auch nicht immer zuverlässig einzuschränken. Den Smart-TV gar nicht ins Netz lassen, ist für die meisten Zuschauer keine Option. Doch es gibt Methoden, den Datenfluss des Fernsehers zu bremsen.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 06.12.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Bis zum Ende des Jahres kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer nie mehr als 3,9 Cent pro Minute. Aktuell werden 2,2 Cent pro Minute berechnet.

Ferngespräche sind seit 1. Dezember über die 01094 für 1,9 Cent pro Minute zu haben. Eine Preisgarantie gibt es aktuell leider nicht.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,94 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 1. Januar 2019.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

