Echtes Prepaid von der Telekom, Mobilfunknetze im Test

die Deutsche Telekom hat schon 2017 einen Grundgebühr freien Prepaid-Tarif eingeführt, der aber in der Praxis kaum vermarktet wurde. Das hat sich jetzt geändert. Auch im Online-Shop des Unternehmens kann MagentaMobil Prepaid Basic bestellt werden, wie sich das Angebot nennt. Im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters lesen Sie, was das Starterset kostet und wie der Tarif im Einzelnen aussieht.

Das Magazin Chip hat auch in diesem Jahr wieder die deutschen Mobilfunknetze einem ausführlichen Test unterzogen. Die Telekom hat gewonnen, aber o2 macht gegenüber dem vergangenen Jahr kräftig an Boden gut. Details zu den Ergebnissen finden Sie in unserem Mobilfunk-Teil.

Bei Smartphones kann es - wie beim heimischen PC - auch einmal zu Software-Problemen kommen, die sich nicht einfach durch einen Neustart lösen lassen. Aber ist wirklich ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen und ein komplettes Neuaufsetzen des Mobiltelefons erforderlich? Im Hardware-Teil stellen wir eine mögliche Alternative vor.

Mobilfunk



Telekom mit echtem Prepaid-Tarif

Lange Zeit hatte die Telekom nur noch Grundgebühr-pflichtige Handytarife im Angebot. Das galt selbst für Kunden, die sich für Prepaid-Offerten interessiert hatten. Einzig über verschiedene Partner wurde mit MagentaMobil Start Basic auch ein Grundgebühr freier Tarif angeboten.

Das Preismodell nennt sich mittlerweile MagentaMobil Prepaid Basis und ist jetzt auch direkt beim Netzbetreiber zu erhalten. Doch was kosten Telefonate und SMS? Zu welchen Konditionen kann der mobile Internet-Zugang genutzt werden? Was kostet das Starterset für den Tarif? Diesen Fragen gehen wir in unserer News zum Thema "echtes Prepaid" von der Telekom nach.

Advent-Aktion bei der Telekom

Mobilfunk-Kunden der Deutschen Telekom können im Advent kostenlos im Internet surfen. Mit der Advent DayFlat wird das bei der Internet-Nutzung anfallende Datenvolumen nicht berechnet. In unserer Meldung zur Advent DayFlat der Telekom lesen Sie, wann die Aktion gilt, welche Kunden das Angebot buchen können und wie die genauen Rahmenbedingungen aussehen.

Die Telekom hat außerdem ihre MeinMagenta-App überarbeitet und neue Funktionen eingebaut. Auch für das Gratis-Surfen im Advent wird die Anwendung benötigt, die im Google Play Store und im Apple AppStore zur Verfügung steht. Im Bericht zu den neuen Features der MeinMagenta-App erfahren Sie, welche Vorteile das Update mit sich bringt.

Telekom gewinnt Chip-Netztest

Das Magazin Chip hat seinen diesjährigen Netztest veröffentlicht. Die Deutsche Telekom ging abermals als Sieger hervor, doch Telefónica konnte sich im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich verbessern. In unserer Zusammenfassung zum Chip-Netztest 2018 erfahren Sie, wie die Netze getestet wurden und welche Stärken und Schwächen es bei Telekom, Vodafone und Telefónica gibt.

Kaum waren die Testergebnisse öffentlich, haben sich auch die Netzbetreiber selbst zu ihrem Resultat geäußert. In unserer Meldung zu den Reaktionen der Telekommunikationsdienstleister auf den Chip-Test erfahren Sie aber auch, welche Zukunftspläne die Provider haben.

Günstige Tarife finden

Im Internet sind zahlreiche günstige Handy-Tarif-Angebote zu finden. Auch wir berichten regelmäßig über solche Schnäppchen. Viele dieser Angebote sind aber nur kurzzeitig buchbar oder haben hohe Folgekosten.

Denkbar sind Abos, die man als unbedarfter Kunde übersieht und die zusammen mit dem Vertrag geschaltet werden. Nach Ende der Mindestvertragslaufzeit steigen oft auch die Kosten für den Vertrag. In einem Ratgeber zu Tarif-Deals und Aktionen geben wir Tipps dazu, wie Sie wirklich zum passenden Vertrag kommen.

o2 Boost: Doppeltes Datenvolumen auch in Alt-Tarifen

OpenSignal: Stuttgart hat das schnellste LTE-Netz

Deutsche Telekom startet LTE-M

eSIM von o2 im Apple iPhone XS Max im Test

StreamOn: BNetzA droht der Telekom Zwangsgeld an

Internet



4G vs. WiFi

OpenSignal hat auf dem von Huawei veranstalteten Global Mobile Broadband Forum in London eine interessante Beobachtung vorgestellt: In 48 Ländern - das sind 60 Prozent aller untersuchten Staaten - sind Downloads auf dem Smartphone über LTE im Schnitt bereits schneller als über das Festnetz per WLAN.

Die Einstellung aller gängigen Smartphone-Betriebssysteme, bevorzugt Daten über WLAN-Netze zu übertragen, bremst Nutzer in diesen Ländern also aus. In vier weiteren Ländern sind LTE und WiFi etwa gleich schnell. Wir sind in unserem Editorial zum Thema 4G vs. WiFi auch der Frage nachgegangen, wo Deutschland im internationalen Vergleich liegt.

Probleme beim 5G-Auf- und Ausbau

Die Technik des neuen Mobilfunkstandards 5G befindet sich auf der Zielgeraden: Die Standards sind überwiegend geschrieben, es müssen nur noch Details festgezurrt werden. 5G-Endgeräte sind bereits von der Größe eines halben Serverschranks auf die eines Heimrouters geschrumpft. 5G-Chipsätze, die in ein Smartphone passen, sind bereits im Prototypenstadium.

Also steht einem baldigen 5G-Start nichts mehr im Weg? Auf dem Global Mobile Broadband Forum 2018 in London zeigte sich, dass noch zahlreiche Hürden zu meistern sind, die zum Beispiel in den Bereichen Site-Größe, Stromverbrauch, Reichweite und Anbindung liegen. In unserer Meldung zu Problemen beim 5G- Auf- und Ausbau zeigen wir Ihnen in Bildern, welche Sorgen die Netzbetreiber hinsichtlich der nächsten Mobilfunkgeneration noch haben.

teltarif.de startet Adventskalender-Gewinnspiel

teltarif.de veranstaltet auch in diesem Jahr wieder sein großes Adventskalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis 24. Dezember werden jeden Tag tolle Technik-Gewinne im Gesamtwert von über 9000 Euro verlost. Welcher Tagesgewinn sich jeweils hinter dem Türchen versteckt, wird täglich im Adventskalender bekanntgegeben.

Als Hauptpreis winkt dieses Jahr ein iPhone Xs in Space Grau mit 64 GB inklusive Tarif o2 Free M 24 Monate lang für 0 Euro. Der Tarif beinhaltet monatlich 10 GB Datenvolumen, Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming. Um keinen Gewinn zu verpassen, sollten Sie sich schon heute für die Teilnahme registrieren.

Grünes Schloss-Symbol: Pishing-Seiten heucheln Sicherheit

Telekom LTE für Zuhause: 60 GB Highspeed-Volumen

Vodafone: 590 000 Haushalte erhalten Gigabit-Zugang

AVM veröffentlicht FRITZ!OS 7 für weitere Geräte

Hardware



Smartwatch von Lenovo

Lenovo ist unter anderem für innovative Notebooks bekannt. Der Hersteller produziert aber auch Smartphones und Smartwatches. Dabei gibt es nun eine Handy-Uhr des Anbieters, die gar nicht so smart, sondern eher wie eine normale Armbanduhr aussieht.

Die Lenovo Watch X Plus kann auf Wunsch nun auch den Luftdruck und Blutdruck messen. Doch was leistet die Smartwatch sonst noch? Zu welchen Handys und Betriebssystemen ist sie kompatibel und was kostet das Produkt. Im Kurz-Test zur Lenovo Watch X Plus gehen wir auf diese Fragen ein.

Probleme bei Android-Handys lösen

Smartphones sind für viele Nutzer zu Begleitern geworden, die aus dem Alltag kaum noch wegzudenken sind. Doch wie bei einem "großen PC" kann es hier und da auch zu Problemen kommen. Das Betriebssystem kann abstürzen, nur noch sehr langsam laufen oder in Teilen nicht mehr funktionieren.

Nun könnte man die Werkseinstellungen wiederherstellen und das Handy komplett neu aufsetzen. Das ist allerdings mit ziemlich großem Aufwand verbunden. In unserem Beitrag zum abgesicherten Modus bei Android-Smartphones lesen Sie, auf welchem Weg Abhilfe ebenfalls möglich sein könnte.

Huawei Mate 20 Pro im Test

Im Oktober hat Huawei mit dem Mate 20 Pro sein neues Smartphone-Flaggschiff vorgestellt. Es ist seit einigen Wochen im Handel erhältlich und auch wir haben den Boliden mit der Triple-Kamera bereits einem ausführlichen Test unterzogen.

Wie ist das Handy verarbeitet und welchen Eindruck hinterlässt das Display? Was leistet die Kamera in der Praxis und wie ist die Performance im Alltag? Wie lange hält der Akku durch und welchen Gesamteindruck haben wir gewonnen? Antworten auf diese Fragen lesen Sie im Testbericht zum Huawei Mate 20 Pro.

Sailfish ausprobiert

Android und iOS beherrschen den Smartphone-Markt, doch nicht wenige Handy-Nutzer würden sich ein System wünschen, das weder von einem als Datenkraken verschrienen Hersteller kommt noch allen möglichen Beschränkungen unterworfen sind. Sailfish von Jolla ist ein Betriebssystem, das diesen Ansprüchen gerecht werden will.

In Südamerika und Russland werden Smartphones mit Sailfish über die Mobilfunk-Netzbetreiber verkauft, während das System hierzulande noch weitgehend unbekannt ist. Dabei gibt es die Software nicht erst seit gestern. Wir hatten die Möglichkeit, Sailfish auf einem Sony-Smartphone auszuprobieren und zeigen Ihnen das System in Bildern.

Galaxy S9, Huawei P10 und Nokia 8 werden aktualisiert

WhatsApp-Kettenbrief mit Weihnachtsrätsel: Betrugsmasche?

Handy-Vertragsverlängerung: Das sollten Sie beachten

Smartphones mit langer Akku-Laufzeit: Unsere Sieger 2018

Test: Apple verbessert Dual-SIM-Funktion beim iPhone

Darum funktioniert die o2-eSIM auf der Apple Watch nicht

Broadcast



DAB+-Adapter von Hama

Mit einem DAB+-Adapter lässt sich auch ein bereits vorhandenes Car-HiFi-System für das terrestrische Digitalradio aufrüsten. Entsprechende Geräte gibt es von einer ganzen Reihe von Herstellern. Dabei unterscheiden sich die Adapter in ihrem Funktionsumfang deutlich voneinander.

Hama hat jetzt ein Modell vorgestellt, das neben dem Radioempfang auch über eine Bluetooth-Funktion verfügt. Zudem gibt es zwei verschiedene Wege zur Verbindung mit dem schon vorhandenen Autoradio. In unserer Vorstellung des Hama CDR 70 BT, wie sich der kleine Zubehörartikel nennt, erfahren Sie mehr zu Preis und Leistungsumfang des mobilen Digitalradio-Empfängers.

Telekom bestätigt: Mobile TV wird eingestellt

Sangean: Kombi aus Multiroom-Speaker und Digitalradio

RTL ab sofort in UHD bei MagentaTV

Vodafone GigaTV Net bringt Fernsehen über das Internet

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 29.11.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Bis zum Ende des Jahres kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer nie mehr als 3,9 Cent pro Minute. Aktuell werden 2,2 Cent pro Minute berechnet.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Eine Preisgarantie gibt es aktuell leider nicht.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,94 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 1. Januar 2019.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

