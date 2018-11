Günstig Tanken, Dual-SIM-Kostenfalle, Preis-Leistungs-Sieger

Liebe Leserinnen und Leser,



eine Tankstelle aufsuchen zu müssen ist momentan ein teures Vergnügen. Aufgrund von Lieferengpässen steigen die Benzinpreise in astronomische Höhen - und trotzdem gibt es je nach Region und Tageszeit beträchtliche Preisunterschiede. Wie gut, dass es Smartphone-Apps mit aktuellen Preisen gibt - im Internet-Teil des Newsletters stellen wir einige davon vor.

Jahrelang haben sich Apple-Jünger gewünscht, im iPhone zwei SIM-Karten parallel verwenden zu können. Seit dem letzten Update beherrschen die neuen Modelle nun tatsächlich echtes Dual-SIM. Besonders komfortabel ist das allerdings nicht - und es kann sogar zur Kostenfalle werden, wie wir im Abschnitt Mobilfunk aufzeigen.

Viele Verbraucher können und wollen keine Unsummen für ein neues Top-Smartphone ausgeben - und das ist auch gar nicht notwendig. Nicht nur das neue OnePlus 6T, sondern auch viele Mittelklasse-Modelle haben ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Die wichtigsten davon präsentieren wir im Hardware-Teil dieses Newsletters.

Mobilfunk



Dual-SIM-Kostenfalle beim iPhone

Nachdem Apple iOS 12.1 für iPhone und iPad veröffentlicht hatte, wurde in den Geräten die eSIM aktiviert. Das heißt: Neuere iPhones und iPads sind jetzt Dual-SIM fähig. Mit physischer Nano-SIM-Karte und eSIM lassen sich zwar zwei Mobilfunkanschlüsse parallel verwenden - doch dies kann im Zweifelsfall zur Kostenfalle werden. Denn die Nano-SIM lässt sich nicht abschalten - und es gibt weitere Einschränkungen.

Umrüstung einer Basisstation auf 5G

5G wird nach LTE der kommende Mobilfunkstandard, über den momentan aufgrund der bevorstehenden Frequenz-Auktion viel diskutiert wird. Obwohl 5G noch gar nicht fertig entwickelt ist, rüstet die Telekom zur Vorbereitung bereits jetzt bestehende Basisstationen technisch um. Die ehemals getrennten Baugruppen für GSM, UMTS und LTE werden in einer Station zusammengefasst - und diese später per Software-Update 5G-fähig. Wir zeigen, wie die Telekom auf der Zugspitze umrüstet.

eSIM-Angebote im Überblick

Die eSIM soll sukzessive die klassische Betreiberkarte aus Plastik ablösen. Sie ist fest im jeweiligen Mobilfunkgerät integriert und wird über Profile, die der jeweilige Provider zur Verfügung stellt, aktiviert. In der Regel lassen sich auf den Endgeräten mehrere Profile parallel speichern. Doch welche Provider bieten für deutsche Kunden derzeit überhaupt Profile an, mit denen sich die im Gerät fest verankerte Betreiberkarte aktivieren lässt? Dieser Frage sind wir auf den Grund gegangen.

Was bringt der November im Mobilfunkmarkt?

Die günstigsten LTE-Tarife im Vodafone-Netz finden Sie in unserem Tarifvergleich für Vodafone-Tarife mit LTE.

Hardware



Samsung-Smartphone bei Lidl

Der Discounter Lidl nimmt ab heute, 8. November, das Samsung Galaxy A5 (2017) in sein Sortiment auf. Dieses Smartphone dürfte durch seine Abmessungen von 14,61 cm Länge und 7,14 cm Breite vor allem Fans kompakter Smartphones begeistern. Das Gehäuse ist aus Glas und Aluminium und die Ausstattung ebenfalls ordentlich. Lidl verlangt 222 Euro für das Smartphone - inklusive Prepaidkarte und Startguthaben. Wir haben nachgeprüft, ob das ein faires Angebot ist.

iPhone XR im Test

Seit Ende Oktober ist mit dem iPhone XR auch das dritte neue Smartphone des Jahres von Apple im Handel erhältlich. Apple positioniert das iPhone XR als günstigere Alternative zu seinen beiden anderen Smartphones. Der Bolide ist zu Preisen ab 849 Euro zu bekommen und demnach 300 Euro billiger als das iPhone XS. Welche Abstriche Interessenten beim Kauf des Mobiltelefons machen müssen, klären wir im ausführlichen Test des iPhone XR.

Zum Inhaltsverzeichnis



Preis-Leistungs-Sieger im Test

Auch in diesem Jahr sind einige Smartphones auf den Markt gekommen, die aufgrund ihrer Ausstattung und des moderaten Preises ein gutes bis sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. In unserer Top-10-Liste neu dazugekommen ist unter anderem das OnePlus 6T, das es locker mit Geräten aufnehmen kann, die doppelt so viel kosten. Besonders im Mittelklasse-Bereich tummeln sich zudem weitere Favoriten, die viel fürs Geld bieten.

Neues Samsung Galaxy A7 im Test

Das Galaxy A7 (2018) ist ein neues Mittelklasse-Smartphone von Samsung. Beim Blick auf das Datenblatt und im Test löst das Gerät in wahlweise Blau, Gold und Schwarz einen guten ersten Eindruck aus. So ist das Galaxy A7 performant und die Triple-Kamera erreicht gute Bildergebisse. Ob das Samsung Galaxy A7 (2018) zu einem Preis von 349 Euro überzeugen kann, lesen Sie im ausführlichen Testbericht.

So testet teltarif.de Smartphones: Welchen Testparcours alle Geräte durchlaufen müssen, verraten wir in unserer ausführlichen Darstellung des Testverfahrens.

Internet



Updates für diverse AVM-Produkte

AVM hat in den vergangenen Tagen neue Software-Updates veröffentlicht. So können Besitzer einer FRITZ!Box 6890 LTE eine neue Labor-Version des künftigen Betriebssystems installieren. Neue Labor-Versionen stehen auch für verschiedene WLAN-Repeater zur Verfügung, während zwei Powerline-Adapter eine finale neue Software-Version bekommen haben. Damit werden sporadisch aufgetretene Funktionsausfälle behoben.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neue Preise bei Unitymedia

Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen hat zum Monatsbeginn sein Tarifangebot aktualisiert. Ab sofort gibt es wieder die "3play"-Angebote in den Tarifstufen Start, Jump und Fly, die laut dem Netzbetreiber der Benennung der "2play"-Tarife entsprechen. Was in den Tarifen enthalten ist und was sie kosten, verraten wir in unserer Meldung zu den Kabel-Internet-Tarifen bei Unitymedia.

Zum Inhaltsverzeichnis



Günstige Tankstelle finden

Trotz einer deutlichen Entspannung an den Rohöl-Märkten erreichen die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland momentan Höchstwerte. Aufgrund anhaltender Transportprobleme mussten sogar schon Tankstellen schließen. Trotzdem gibt es - je nach Tageszeit - nach wie vor große Preisunterschiede zwischen den Tankstellen. Wir stellen wichtige Apps mit aktuellen Daten vor, die die günstigsten Benzinpreise in der Nähe anzeigen.

teltarif.de-News per Messenger: Wichtige Nachrichten und Eilmeldungen gibts bei uns auch per WhatsApp und Telegram-Messenger - gleich hier abonnieren!

Broadcast



MagentaTV im Test

Ende Oktober hat die Telekom ihr Internet-TV-Angebot Entertain durch MagentaTV ersetzt. Wir haben noch das alte Entertain bestellt und nach dem Start von MagentaTV erstmalig mit dem zur Miete angeboten Receiver MR401B in Betrieb genommen. Im Testhaushalt kommt der Telefon- und Internet-Anschluss von der Telekom, läuft aber als Hybrid-Anschluss. Nach einem notwendigen Router-Tausch berichten wir nun von unseren Erfahrungen mit MagentaTV.

Zum Inhaltsverzeichnis



Unterbau-Radios von Hama

Mit den Modellen DR 350 und IR350 stellt Hama zwei neue Digitalradios für Unterbau-Montage vor. Das DR 350 bietet terrestrischen Radioempfang, während es sich beim IR350 um ein WLAN-Internetradio handelt. Die Radios kommen mit einer flexiblen, bohrfreien Montagemöglichkeit für Küche oder Werkstatt. Möglich macht das eine Metallklammer, die das Radio unter jedes Regalbrett klemmt. Was die beiden Geräte kosten, lesen Sie im Artikel zu den neuen Hama-Radios.

Zum Inhaltsverzeichnis



Neue Dienste bei StreamOn

Die Deutsche Telekom hat auch in diesem Monat wieder neue Partnerdienste in die Liste der Angebote aufgenommen, die sich mit gebuchter StreamOn-Option nutzen lassen, ohne dass das anfallende Datenvolumen die Inklusivleistung des jeweiligen Tarifs belastet. Wie schon in den vergangenen Monaten kommen nur noch wenige Streamingdienste hinzu, dafür steigt die Zahl der Gaming-Partner. Wir erläutern, welche Anbieter neu hinzugekommen sind.

Filme und Serien online schauen statt DVDs und Blu-rays zu kaufen: In unserem Vergleich finden Sie die wichtigsten Video-Streaming-Dienste.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 08.11.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Bis zum 31. Dezember 2018 kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer nie mehr als 3,9 Cent pro Minute. Aktuell werden 2,2 Cent pro Minute berechnet.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Eine Preisgarantie gibt es aktuell leider nicht.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,94 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 1. Januar 2019.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Festnetz-Telefontarif-Vergleich: Alle Telefontarife im Festnetz mit zwei Leitungen und Flatrate auch in die Handy-Netze finden Sie in unserem Festnetz-Tarifvergleich.

