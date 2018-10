MagentaTV, Prepaid-Killer-Tarif, TV-Antennen-Abzocke

Liebe Leserinnen und Leser,



die Mediatheken der TV-Sender löschen viele Videos nach kurzer Zeit - bei der Telekom sind diese Inhalte über einen Trick nun länger abrufbar. Die Megathek ist ein Bestandteil des neuen MagentaTV, das das alte EntertainTV ablöst. Wie nun auch Nicht-Telekom-Kunden MagentaTV nutzen können, erläutern wir im Broadcast-Teil dieses Newsletters.

"300 GB für 14,99 Euro" - so bewirbt ein Internet-Shop einen Mobilfunktarif und bezeichnet diesen vollmundig als "Prepaid-Killer". Doch die Experten von teltarif.de wissen: So einen Tarif gibt es auf dem Markt gar nicht. Darum haben wir einmal analysiert, was wirklich hinter der Offerte steckt und verraten mehr dazu im Abschnitt Mobilfunk.

Definitiv unseriös sind allerdings windige Geschäftemacher, die auf Facebook für "Kabelfernsehen in Full-HD kostenlos auf Geheimfrequenzen" werben und dafür völlig überteuerte Antennen verkaufen. Was sich hinter dieser dreisten Betrugsmasche verbirgt, dazu lesen Sie mehr im Broadcast-Teil unseres Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Merkwürdiger Tarif im Check

teltarif.de hat die Newsletter zahlreicher Tarif-Shops abonniert, um regelmäßig zu checken, welcher Shop interessante und gleichzeitig seriöse Tarif-Angebote bereithält. Kürzlich flatterte uns ein sagenhaft klingendes Angebot in die Mailbox: "Immer noch bei Aldi, Lidl & Co.?!? Die Prepaid-Killer-SIM: 300 GB Internet-Flat, Telefonie-Flat, SMS-Flat - nur 14,99 Euro. Jetzt wechseln - oder selber schuld" heißt es in der Werbeanzeige. Doch gibt es einen derartigen Tarif momentan überhaupt auf dem Markt? Wir haben das Angebot untersucht.

Telekom-LTE wurde ausgebaut

Die Deutsche Telekom setzt ihre Ankündigungen um und hat eine lange Liste von Orten veröffentlicht, an denen sie ihr Mobilfunknetz im 3. Quartal mit LTE ausgebaut hat. Dabei wurde das Netz verdichtet, modernisiert und Lücken geschlossen. 400 neue Stationen bringen 0,1 Prozent mehr Abdeckung. Doch es bleibt noch viel zu tun.

Umfrage zur Kunden-Zufriedenheit

Wie zufrieden sind die Deutschen mit ihren Providern für Mobilfunk und Internet? Das hat die connect untersucht. Bei der Befragung ging es nicht nur um Kundenservice, sondern auch um Netzqualität, einfache Installation der Hardware, verständliche Rechnungen und das Preis-Leistungsverhältnis. Die Verbraucher wurden darüber hinaus aber auch zur Zufriedenheit mit ihrem Smartphone-Hersteller befragt.

Telekom MagentaTV für alle

Die Telekom stellt ihr EntertainTV-Angebot ein und startet zeitgleich MagentaTV. Für Bestandskunden ändert sich (fast) nichts, das Entertain-Kundenportal wird sich "wie von Geisterhand" auf MagentaTV umstellen und weitere Funktionen wie eine personalisierte Startseite freigeben. 300 Free-TV-Sender können ohne Aufpreis geschaut werden, 100 Pay-TV-Kanäle kosten extra. In der Megathek sind TV-Inhalte länger abrufbar als in den Mediatheken der Sender. Nicht-Telekom Kunden können MagentaTV für 7,95 Euro buchen.

Sofortiger Tausch des Routers

Wenn der Router zuhause ausfällt, ist das Internet tot. Stellt die Telekom fest, dass einer ihrer Router dafür verantwortlich ist, tauscht sie den Router noch am selben Tag. Bislang wurde den Kunden nach einem Defekt ein neuer Router per Post zugeschickt. Je nach Postlaufzeit konnte es also mehrere Tage dauern, bis der Kunde seinen Internetzugang wieder nutzen konnte. Der Betroffene muss für den neuen Service allerdings in einen von zunächst 720 Shops kommen.

Neue Funktionen für Heizungs-Steuerung

AVM hat nicht nur für zahlreiche FRITZ!Boxen das Update auf FRITZ!OS 7 freigegeben. Durch das Software-Update bestimmter Router erhält auch die smarte Heizungssteuerung FRITZ!DECT 301 neue Funktionen. Das Gerät ist für die Steuerung der Heizung per Funk mit dem Router verbunden. Wir erläutern, welche Neuerungen durch das Update kommen.

Schon vor mehreren Monaten wurde die AVM FRITZ!Box 7583 für G.fast und Supervectoring angekündigt - erschienen ist sie bis jetzt noch nicht. Einen konkreten Termin für den Marktstart kann AVM immer noch nicht nennen. Doch eines ist klar: Endkunden werden den Router erstmal nicht kaufen können - es gibt ihn zunächst nur beim Provider.

Ausbau von VDSL100

Damit möglichst viele Kunden schneller an schnelleres Internet kommen, setzt die Telekom noch auf den Glasfaserausbau per FTTC bis zum Schaltkasten. Die Deutsche Telekom baut ihr bundesweites Netz weiter aus und meldet weitere 118 000 Haushalte in 102 Kommunen, die ab sofort schneller im Internet surfen können. Der spätere Ausbau mit echter Glasfaser ist aber nicht ausgeschlossen.

WhatsApp endlich lautlos

Wer Chats in WhatsApp auf lautlos schaltet, möchte von diesen auch nicht mehr behelligt werden. Ausnahmen gab es bisher dennoch, die allerdings bald verschwinden. Die Entwickler entdecken immer noch Bereiche, die Feinschliff benötigen. Mit "Linked Accounts" werden zudem bald externe Dienste mit WhatsApp verknüpft - wir erläutern, welche Dienste das zuerst sein könnten.

Nokia 7.1 ist da

Das Nokia 7.1 ist ein Mittelklasse-Smartphone, das nach unverbindlicher Preisempfehlung für 339 Euro erhältlich ist. Das Gerät kommt mit angenehm kleiner Notch und schlankem Android-One-Betriebssystem. Die technischen Spezifikationen machen auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Im Unboxing zeigen wir, was noch in der Verpackung steckt.

Alternativen zum analogen Kabel-Radio

Derzeit wird in den Kabelnetzen nicht nur das analoge Fernsehen abgeschaltet. Auch die analoge Radioverbreitung im UKW-Bereich endet bei mehreren Netzbetreibern und in einigen Bundesländern. Doch wie können Radiohörer ihr Lieblingsprogramm in Zukunft empfangen? Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Deren Vor- und Nachteile beleuchten wir in unserem Ratgeber zu Radio-Alternativen.

Abzocke mit Antennen-Verkauf

Die Artikel bei Facebook sind mit "Weltsensation: Kabelfernsehen in Full-HD kostenlos auf Geheimfrequenzen" betitelt. "Gratis-Fernsehen auf Geheimfrequenzen statt teurem Kabel-TV" versprechen dubiose Verkäufer in den sozialen Netzwerken. Folgt man dem Link, stößt man auf angeblich journalistisch-wissenschaftliche Texte. Wir erklären, warum das Abzocke ist und man die Finger von solchen angeblichen Wunderprodukten lassen sollte.

Empfehlenswerte Apps für Smart-TVs

Smart-TVs können mit den richtigen Apps um zusätzliche Streaming-Dienste, nützliche Programme oder soziale Netzwerke erweitert werden. Aufgrund der starken Fragmentierung durch die verschiedenen Betriebssysteme Android TV, Tizen, webOS, My Home Screen und Smart Portal fällt es allerdings schwer, einen Überblick über die zur Verfügung stehende Software zu erhalten. Wir listen praktische Apps für die am meisten verbreiteten Smart-TV-Plattformen auf.

Rundfunkbeitrag sparen ohne Tuner

Viele Bürger wollen kein Live-Fernsehen mehr schauen, ihnen reichen beim Medienkonsum von Bewegtbildern Videoportale wie Netflix, YouTube & Co. Für diese haben Start-ups in mehreren europäischen Ländern spezielle Fernseher ohne Tuner entwickelt. Damit können die Zuschauer in diesen EU-Ländern die Rundfunkgebühr einsparen. Doch gilt diese Rechtslage auch in Deutschland?

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 25.10.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Bis zum 31. Dezember 2018 kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer nie mehr als 3,9 Cent pro Minute. Aktuell werden 2,2 Cent pro Minute berechnet.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Eine Preisgarantie gibt es aktuell leider nicht.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,94 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 1. Januar 2019.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

