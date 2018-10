Liebe Leserinnen und Leser,



die beiden Wörter "o2" und "Weltspitze" zusammen in einer Überschrift lassen manchen geplagten o2-Kunden aufhorchen. Doch Telefónica-CEO Markus Haas ist gar nicht so vermessen, sein Unternehmen mit diesem Attribut zu versehen. Ihm geht es eher darum, dass die deutschen Netzbetreiber gemeinsam eine Spitzenposition einnehmen könnten - wenn der Staat bei der 5G-Frequenzvergabe alles richtig macht. Ob es wirklich so einfach ist, lesen Sie im Mobilfunk-Teil dieses Newsletters.

Die lange geforderte und im vergangenen Jahr eingeführt Löschfunktion bei WhatsApp erlaubt es Messenger-Nutzer, peinliche Nachrichten nachträglich wieder aus dem Chatverlauf zu löschen, was insbesondere in Gruppen eine größere Blamage verhindern kann. Doch offenbar bleiben manche Nachrichten doch noch länger sichtbar. Woran das liegt, verraten wir im Abschnitt Internet.

Von einer leicht merkbaren Rufnummer träumt fast jeder Handy-Nutzer - und wer auf eBay einen fünf- oder gar sechsstelligen Euro-Betrag bezahlt, bekommt auch so eine Nummer. Doch die tolle Nummer kann auch genau so schnell wieder verschwunden sein - und das Geld ist dann auch weg. Wie die Rechtslage beim VIP-Nummernhandel ist, erläutern wir im Mobilfunk-Teil des teltarif.de-Newsletters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newsletters sowie beim Telefonieren und Surfen.

Mobilfunk



o2 und die 5G-Frequenz-Versteigerung

Die Frist zur Kommentierung des Entwurfs der Bundesnetzagentur zur kommenden 5G-Versteigerung ist abgelaufen. Im eigenen Blog hat der CEO von Telefónica Germany, Markus Haas, dazu noch einmal ausführlich Stellung bezogen. Deutschland könne der Sprung in die Weltspitze bei der digitalen Infrastruktur gelingen. Dafür müssten allerdings alle Beteiligten an einem Strang ziehen, statt ideologische Debatten zu führen. Haas schlägt hierzu ein Fünf-Punkte-Programm vor.

Narrowband-IoT bei Vodafone

Das Internet der Dinge wird durch Narrowband-IoT immer realer. Vodafone hat nach eigenen Angaben die Ausbauziele für sein "Maschinennetz" in Deutschland erreicht. Nach einem halben Jahr Arbeit stehe die neue Infrastruktur für das Internet der Dinge nun in rund 90 Prozent des LTE-Netzes bereit. Eine Mobilfunkzelle kann damit bis zu 50 000 Gegenstände parallel vernetzen.

Rufnummern-Handel auf eBay

Eine leicht zu merkende Telefonnummer ist für Unternehmer Gold wert. Der Handel mit besonders eingängigen Handynummern im Internet floriert schon länger. Für eine sogenannte VIP-Rufnummer verlangen manche eBay-Anbieter mehrere hunderttausend Euro. Doch kann man sich wirklich sicher sein, sie für immer behalten zu dürfen? In unserem Bericht erläutern wir, welche Risiken beim VIP-Nummernhandel drohen.

Surfroam im Test

Für Auslandsreisen außerhalb der EU sind Roaming-SIM-Karten und Roaming-Hotspots gegebenenfalls eine Alternative zum Erwerb einer lokalen SIM-Karte. Allerdings erfordern Roaming-SIM-Karten eventuell einen gewissen Konfigurationsaufwand. Surfroam ist eine internationale Roaming-SIM, die einfach bestellt und in Betrieb genommen wird. Das Surfen in 200 Ländern wird zum MB-Preis abgerechnet. Wir haben den Praxis-Test mit Surfroam gemacht.

Telekom: 5G-Testfahrt erfolgreich absolviert

o2 Free S Boost Plus: Neuer Tarif für Vertragsverlängerer

Telekom: 99 Prozent Bevölkerungs-Abdeckung mit 5G bis 2025

Kein Anschlusspreis bei zwei Tarifen von BILDconnect

T-Mobile US will 2019 mit 5G für Prepaidkunden starten

Haas: Weltfrequenzkonferenz soll weitere Frequenzen öffnen

Internet



Löschfunktion bei WhatsApp

Die Löschfunktion für Nachrichten im Chatverlauf von WhatsApp gibt es seit Sommer 2017. Dadurch ist es möglich, Nachrichten für alle Empfänger oder nur für den Nutzer selbst zu löschen. Damit dieses Feature Erfolg hat, müssen alle Nutzer die neueste Version von WhatsApp installiert haben. Nun hat WhatsApp die Grenzwerte für das Löschen von Nachrichten geändert. Jetzt kann es sein, dass das Gegenüber bereits gelöschte Nachrichten noch im Chatverlauf sehen kann.

Apple Pay kommt nach Deutschland

Noch in diesem Jahr will Apple seinen mobilen Bezahldienst auch nach Deutschland bringen. Wann genau Apple Pay hierzulande startet, verriet das Unternehmen allerdings bislang nicht. Dabei verdichten sich mittlerweile die Hinweise darauf, dass der Start bereits in den kommenden Wochen und demnach noch im Vorfeld des Weihnachtsgeschäfts erfolgt. Möglicherweise wird dann auch Apple Pay Cash verfügbar sein.

o2-Kunden sollen Mailpostfach abrufen

o2-Kunden, die schon länger dabei sind, besitzen vielleicht noch eine E-Mail-Adresse im Format wunschname@o2online.de. Die seit dem Genion-Zeitalter existierenden Mailadressen werden zwar seit Jahren nicht mehr neu vergeben, Bestandskunden erhalten neben E-Mail immerhin auch einen Kalender. Doch wer dieses Postfach nicht nutzt, erhält nun eine Mail von o2 - mit der Drohung, das Postfach zu löschen.

TAN-Verfahren beim Online-Banking

Online-Banking spart gegenüber dem Weg in eine Bankfiliale Zeit und oft auch Geld. Denn Girokonten, die der Kunde nicht selbst am Rechner führt, werden immer teurer. Außerdem erleichtert es den Überblick über die eigene Finanzsituation. Allerdings sollten Bankkunden darauf achten, dass sie zur Freigabe von Überweisungen und anderer Transaktionen Verfahren nutzen, die eine sehr hohe Sicherheit bieten.

Berlin: 180 Busse bekommen kostenloses WLAN

Nach Preiserhöhungen: Pyur erstattet Geld wieder zurück

Brockhaus online im Test: 6 Euro für mehr Wissen

Facebook-Hack: Private Daten aus Millionen Profilen geklaut

Huawei WiFi Q2: Drei Gigabit-Router mit hoher Reichweite

Harte Urteile gegen Online-Dating-Betrüger

Überraschend: "Millenials" oft Opfer von Computer-Betrug

Hetze im Netz: Freie Meinungs­äußerung noch möglich?

Hardware



Neue Firmware für ältere Router

AVM hat weitere Software-Updates für einige Router-Modelle veröffentlicht. In diesem Fall geht es allerdings weder um die Bereitstellung von FRITZ!OS 7 für weitere FRITZ!Boxen noch um neue Labor-Versionen. Stattdessen hat der Berliner Hersteller Wartungs-Updates für ältere Geräte zum Download freigegeben. Aktuell werden die FRITZ!Box-Modelle 3272 und 7272 versorgt. Wir beschreiben, welche Verbesserungen das Update mit sich bringt.

Dual-SIM im iPhone wird aktiviert

Mit iOS 12.1 wird Apple die eSIM bei iPhone XS und iPhone XS Max freischalten. Das Feature ist bereits in den ersten Beta-Versionen der neuen Firmware zu finden. Vor einigen Tagen hat der amerikanische Technologiekonzern die dritte Vorab-Variante des künftigen Betriebssystems für iPhone, iPad und iPod touch veröffentlicht. Wir verraten, wie sich mit der neuen Funktion die mobile Internet-Verbindung automatisch wechseln lässt.

Honor 8X im Test

Honor hat mit dem Honor 8X ein neues Mittelklasse-Smartphone vorgestellt. Das Gerät bringt für unter 250 Euro spannende Features mit, die unweigerlich näher betrachtet werden wollen. Optisch ist die Verwandtschaft zu Huawei-Smartphones wie dem P20 und dem P20 Pro nicht zu verkennen. Im ausführlichen Test wird klar: Das Gerät ist tadellos verarbeitet, hat ein gutes Display, schnelle Sensoren und liefert eine ordentliche Gesamtperformance ab.

Huawei Mate 20 (Pro) und Mate 20 X mit USB-Typ-C-Audio

Erster deutscher Provider verkauft Xiaomi-Smartphones

Mittelklasse zum Kampfpreis: Nokia X7 (7.1 Plus) ist offiziell

Samsung arbeitet wieder an einem Klapp-Smartphone

Kamera-Biest: Samsung Galaxy A9 (2018) im Hands-On

Android: Vielen Apps Zugriff auf Telefon & SMS verboten

Apple iPad Pro 2018: Wird es nur 5,86 mm dick?

Der 3,3-Zoll-Rebell: Neues Palm offiziell vorgestellt

Vergleich: Google Pixel 2 (XL) versus Google Pixel 3 (XL)

Broadcast



Musik-Streaming in mehrere Räume

Musikhören war früher eine rein "lokale" Angelegenheit: Entweder spielten Stereoanlage, Walkman oder Discman die Musik in einem Raum der Wohnung oder unterwegs ab. Wer die Musik gleichzeitig in mehreren Räumen hören wollte, musste aufwendig Kabel durch die ganze Wohnung ziehen. Dank WLAN ist es heutzutage ganz einfach, mehrere Räume über Streaming mit Musik zu beschallen. Dafür müssen gar keine teuren Streaming-Lautsprecher gekauft werden - eine vorhandene Stereoanlage tut es auch. Wir erläutern, wie das geht.

Internetradio im Auto

Internetradio bietet die wohl größte Auswahl an Hörfunkprogrammen. Zuhause kann man sein Lieblingsprogramm oder seinen Stammsender über WLAN-Radios, die vernetzte Stereoanlage oder smarte Lautsprecher hören. Alternativ kann das Smartphone oder Tablet als Webradio-Empfänger dienen. Doch wie lässt sich die Vielfalt tausender Hörfunksendern auch im Auto nutzen? Wir haben einige Tipps zusammengestellt.

Neues DAB+-Retro-Radio im Holzdesign von Alan Electronics

Von Klinke bis HDMI: Audio-Schnittstellen im Überblick

DAB+ in Europa mit steigender Programmvielfalt

Fußball: Kartellamt prüft Kooperation von Sky mit DAZN

PYUR: Analog-TV in München wird abgeschaltet

Nun doch: Russland will DAB+ beim Digitalradio einführen

Experten-Talk: Alternativen zum analo­gen Kabelradio

Onlinestudie: Linear-TV schlägt On-Demand um Längen

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 18.10.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Bis zum 31. Dezember 2018 kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer nie mehr als 3,9 Cent pro Minute. Aktuell werden 2,2 Cent pro Minute berechnet.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Eine Preisgarantie gibt es aktuell leider nicht.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,94 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 1. Januar 2019.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

VATM: Call by Call ist tot, es lebe Call by Call

PeterZahlt.de: Einige Auslandsziele deutlich teurer geworden

