Sicherheitslecks bei Notebooks, Internet-TV vs. Kabelfernsehen, iPhone-Test

Drillisch hat bereits im Sommer einige seiner Mobilfunkmarken eingestampft. Jetzt werden die nächsten Marken aus der Vermarktung genommen. Im Mobilfunk-Teil unseres Newsletters lesen Sie, welche Marken betroffen sind, wie es für Bestandskunden weitergeht und auf welche Marken sich das Unternehmen künftig konzentrieren will.

Experten haben eine Sicherheitslücke entdeckt, die in zahlreichen Windows-Notebooks versteckt sein soll. Es geht um Schädlinge, die sich in der Firmware auf der Hauptplatine des Rechners einnisten. Im Internet-Teil erfahren Sie weitere Details und auch Tipps dazu, was Sie generell zu Ihrer Sicherheit bei PC und anderen vernetzten Geräten unternehmen können.

Im Netzwerk-Kontrollzentrum der Telekom in Bamberg laufen alle Fehlermeldungen des Festnetzes zusammen. Dort werden Störungen in der Regel schon beseitigt, bevor der Kunde davon etwas merkt. Im Internet-Teil werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Telekom-Einrichtung.

Drillisch streicht Marken

Drillisch hat bereits im Sommer einige seiner Mobilfunkmarken eingestellt. Nun geht das Markensterben weiter - was nicht bedeutet, dass der Konzern nicht nach wie vor ein größeres Marken-Portfolio hätte.

Welche Marken werden wann eingestellt und welche Marken will Drillisch fortführen? Wie geht es mit den Verträgen von Bestandskunden weiter? Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserer News zum Markensterben bei Drillisch.

eSIM bei Telekom und Vodafone

Nach Smartwatches wird die eSIM sukzessive auch auf Smartphones etabliert. Die neuen iPhones von Apple haben die fest im Gerät eingebaute Betreiberkarte zusätzlich zu einem herkömmlichen Nano-SIM-Karten-Steckplatz bereits an Bord. Die eSIM ist zwar in der aktuellen stabilen Version von iOS 12 noch deaktiviert, sie soll aber noch in diesem Jahr mit einem Software-Update freigeschaltet werden.

Für Privatkunden gibt es die eSIM bislang bei der Deutschen Telekom und bei Vodafone. Dabei gibt es Unterschiede bei Aktivierung und Nutzung. In unserer Meldung zur eSIM bei Telekom und Vodafone haben wir die Angebote der beiden Netzbetreiber miteinander verglichen.

Neue ALDI-Talk-Option

Der Prepaid-Discounter ALDI Talk hat eine neue Roaming-Option eingeführt, die in mehr als 100 Ländern weltweit genutzt werden kann. Das Welt-Internet-Paket, wie sich das Angebot nennt, ist ab dem Zeitpunkt der Buchung bis zu sieben Tage lang gültig.

Die Option kann in Ländern wie den USA und Australien, Südafrika und Russland genutzt werden - also in Staaten, in denen der regulierte EU-Roamingtarif nicht zur Verfügung steht. Was das neue Paket kostet und welche Inklusivleistungen Kunden bekommen, erfahren Sie in unserem Beitrag zum neuen weltweiten Surf-Tarif von ALDI Talk.

Weitere AVM-Updates

AVM baut die Verfügbarkeit seines neuen Betriebssystems FRITZ!OS 7.01 sukzessive aus. Dazu pflegt der Hersteller auch ältere Router, die zumindest Wartungs-Updates erhalten - beispielsweise um für mehr Sicherheit zu sorgen. Wir haben zusammengefasst, welche Updates für welche FRITZ!Boxen jetzt verfügbar sind.

Im Nachgang hat AVM auch zwei Router, die speziell für die Nutzung an einem Kabelanschluss bestimmt sind, mit einem FRITZ!OS-Update versorgt. Welche FRITZ!Boxen die neue Software bekommen und welche Vorteile das Update für die Kunden mit sich bringt, lesen Sie in unserem Bericht zu FRITZ!OS 7 auf Kabel-Routern.

Sicherheitsleck in Laptops

Windows-Notebooks verschiedener Hersteller sind von einer schwerwiegenden Sicherheitslücke betroffen. Das hat der IT-Sicherheitsspezialist Eset herausgefunden. Bis zu eine Milliarde Geräte können demnach zumindest theoretisch betroffen sein.

Wie Eset erläutert, niste sich eine erst jetzt entdeckte Spionage-Software in einem dem Betriebssystem vorgelagerten Bereich (UEFI) direkt auf dem Chip ein und könne von dort aus quasi völlig unbemerkt den gesamten Datenverkehr eines PCs umleiten und mitschneiden. Wie die Schadsoftware arbeitet und was Sie generell zu Ihrer Sicherheit auf PC, Smartphone oder Tablet beitragen können, haben wir in einer Meldung zur Sicherheitslücke in Windows-Rechnern zusammengefasst.

Smarte Türklingel ausprobiert

Türsprechanlagen mit Video und Ton sind keine Seltenheit mehr. Doch vernetzt, geschweige denn smart, sind die Geräte in der Regel nicht. Es gibt aber auch Lösungen, die mehr Leistungsumfang bieten, etwa von der Google-Tochter Nest.

Die Türklingel nennt sich "Nest Helpo" und bietet eine smarte Gegensprechanlage. Zudem bietet sie die Möglichkeit, das Geschehen vor der Tür pausenlos aufzuzeichnen. Doch wie groß ist das Gerät? Welchen Betrag müssen Interessenten investieren und welchen Mehrwert bietet ein zusätzliches Abonnement? Im Test zur Nest Hello Türklingel haben wir alle Details zusammengefasst.

Besuch bei der Telekom

Ein zuverlässiger Internet-Zugang ist aus unserem Leben kaum noch wegzudenken. Doch es kann natürlich jederzeit zu Pannen und Ausfällen kommen - etwa wenn ein Bagger aus Versehen ein Kabel durchtrennt, das zufällig eine Hauptleitung für die Internet-Anbindung ist.

Wenn eine solche Störung auftritt, poppt auf einem großen Bildschirm im Netzwerk Management Zentrum der Deutschen Telekom in Bamberg ein Fenster auf. Der Anspruch: Störungen möglichst beseitigen, bevor der Kunde davon etwas bemerkt. Wir hatten die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Netzwerk Management Zentrums der Telekom zu werfen.

Smartphone-Kameras verglichen

Die in Smartphones eingebauten Kameras werden von Jahr zu Jahr besser. Doch die Entwicklung der Kameras erfolgt in Sprüngen. Demnach hat das eine Jahr mal der eine Hersteller und das andere Jahr ein anderer die Nase vorn.

Wir vergleichen regelmäßig die jeweiligen Top-Modelle der wichtigsten Smartphone-Hersteller und ermitteln so die jeweils beste Handy-Kamera. So haben wir unter anderem Apple iPhone XS (Max), Samsung Galaxy Note 9 und Huawei P20 Pro bei guten und schlechten Lichtverhältnissen getestet. Im Beitrag zur besten Handy-Kamera 2018 erfahren Sie, wie welches Gerät abgeschnitten hat.

iPhone XS im Test

Das iPhone XS ist der direkte Nachfolger des iPhone X aus dem vergangenen Jahr. Größe und Formfaktor entsprechen dem Vorjahresmodell, doch unter der Haube hat Apple einige Verbesserungen vorgenommen. In unserem ausführlichen Test zum iPhone XS gehen wir auch der Frage nach, für wen sich der Umstieg auf das neue Modell lohnen könnte.

Kaum waren iPhone XS und iPhone XS Max auf dem Markt, gab es Berichte über schlechten Mobilfunk- und WLAN-Empfang der beiden neuen Smartphones von Apple. Wir haben die Empfangsqualität und den mobilen Internet-Zugang mit zwei Exemplaren des iPhone XS Max einem Dauer-Test unterzogen.

Tipps für alte Handys

Smartphones werden immer leistungsfähiger. Kein Wunder, dass die Geräte von Zeit zu Zeit ersetzt werden. Alte Handy landen dann oft in der Schublade oder sogar im Müll. Das muss nicht sein, denn die Handhelds können weiterhin sehr nützlich sein.

Das Handy kann als Internetradio-Empfänger und mobiler WLAN-Hotspot dienen, um nur zwei Beispiele für Einsatzzwecke zu nennen, die sich anbieten, wenn das Gerät nicht mehr als Telefon gebraucht wird. Wir haben einige Tipps für ausrangierte Smartphones zusammengestellt.

Zattoo auf einem Smart-TV

Das analoge Kabelfernsehen wird in vielen Regionen abgeschaltet. Für die Nutzer stellt sich dabei die Frage, wie sie ihre TV-Programme künftig empfangen können. Digitales Kabelfernsehen ist eine Möglichkeit, aber auch über Internet ist es möglich, die gewohnten Programme weiter zu sehen. Den Fragen, welche Anbieter es gibt, wie deren Programmpakete zu empfangen sind, wie es mit der Qualität und Zusatzdiensten aussieht und welche Kosten auf die Kunden zukommen, sind wir in unserem Themen-Special zu Internet-TV vs. Kabelfernsehen nachgegangen.

In immer mehr Haushalten stehen heutzutage Smart-TV-Geräte. Diese basieren auf unterschiedlichen Betriebssystemen. So setzt Panasonic beispielsweise auf eine Weiterentwicklung von Firefox OS. In einem Ratgeber zeigen wir auf, wie das Panasonic My Home Screen genannte System funktioniert.

Neue StreamOn-Partner

Mehr als 300 Partner hat die Deutsche Telekom in den vergangenen eineinhalb Jahren für ihre StreamOn-Optionen gewonnen. Kunden, die eine der Zero-Rating-Optionen gebucht haben, können die Dienste der Partner nutzen, ohne dass das dabei verbrauchte Datenvolumen berechnet wird.

Zum 1. Oktober hat die Telekom wieder neue Partner hinzugefügt - erstmals auch aus der Kategorie Gaming, die bei StreamOn erst seit August verfügbar ist. Welche neuen Audio-, Video- und Gaming-Partner die Telekom jetzt hat, haben wir im News-Update zu den StreamOn-Optionen zusammengefasst.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 04.10.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Bis zum 31. Dezember 2018 kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer maximal 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Eine Preisgarantie gibt es aktuell leider nicht.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,94 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 01. Januar 2019.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

