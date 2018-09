iPhone XS Max im Test, 1&1-TV-Option, DAB+/WLAN-Radios

Liebe Leserinnen und Leser,

1&1 hat im vergangenen Jahr ein eigenes IPTV-Produkt gestartet. Im Gegenzug wurde die Vermarktung von EntertainTV beendet. Zunächst lief für Bestandskunden alles weiter wie bisher, doch jetzt flattert den ersten Kunden die Kündigung für die TV-Option ins Haus. Was das für die Kunden bedeutet, haben wir im Broadcast-Teil unseres Newsletters zusammengefasst.

Die SatelliteApp bietet Kunden die Möglichkeit, eine Mobilfunknummer zu nutzen, die nicht mit einer SIM-Karte verknüpft ist. Bislang konnten Interessenten aber keine eigene Nummer verwenden. Zudem stand die App für Android noch nicht zur Verfügung. Das soll sich in Kürze ändern, wie wir im Mobilfunk-Teil berichten.

Seit wenigen Tagen sind iPhone XS und iPhone XS Max verfügbar. Wir haben das Flaggschiff von Apple bereits getestet. Zudem lässt sich die eigentlich erst für später angekündigte Dual-SIM-Funktion inklusive der eSIM bereits nutzen. Wie das funktioniert, erfahren Sie in unserem Smartphone-Teil.

Broadcast



Radios für Web und DAB+

Internetradio und DAB+ liegen im Trend. Auf beiden Wegen gibt es nicht nur eine größere Programmvielfalt, sondern auch eine bessere Empfangsqualität als beim UKW-Rundfunk. Zudem gibt es inzwischen eine Vielzahl von Empfangsgeräten, die sowohl den Hörfunk-Empfang aus dem Internet als auch über DAB+ unterstützen.

Tischradios mit kombi­niertem Digital­radio DAB+- und Inter­net­radio-Empfang sind oft auch in der Lage, zusätzlich Musikstreaming-Dienste zu nutzen oder die auf einer Netzwerk-Festplatte gespeicherten MP3-Dateien wiederzugeben. In einer Bilderserie stellen wir fünf aktuelle Stereo-Tischradios für Internet- und DAB+-Empfang vor.

TV.Option gekündigt

1&1 hat im vergangenen Jahr ein eigenes IPTV-Produkt eingeführt. Die zuvor bestehende Möglichkeit, EntertainTV von der Deutschen Telekom über 1&1 zu buchen, wurde gleichzeitig eingestellt. Für Bestandskunden sollte sich jedoch zunächst nichts ändern.

Nun haben erste Kunden ihre Kündigung erhalten - nur für die TV-Option, nicht für den DSL-Anschluss selbst. Das sorgt bei betroffenen Nutzern für Unmut. Welche Nachteile das Vorgehen des Providers für die Kunde mit sich bringt und wie der Anbieter den Prozess begründet, lesen Sie in unserer Meldung zur vorzeitigen Kündigung der TV-Option durch 1&1.

EuGH-Gutachter hält Rundfunkbeitrag für rechtmäßig

Die 2013 geänderten Regeln sind nicht rechtswidrig

Hybride TV-Plattform Diveo jetzt auf Smart-TVs von LG

Kunden bekommen App per Softwareupdate

Zattoo: 4K-Sender für Deutschland geplant

Hochauflösende TV-Programme, Alexa und Google

Internetradio wird wichtigster Verbreitungsweg für Hörfunk

DAB+ wird auch ohne Markteingriff stark wachsen

Über welche Technik am besten TV empfangen? In einer Übersicht vergleichen wir Fernsehen über Satellit, Kabel, Antenne und Internet.

Mobilfunk



SatelliteApp ermöglicht Rufnummernportierung

Die SatelliteApp bietet Smartphone-Nutzern eine von der SIM-Karte unabhängige Rufnummer. Dazu bekommen die Anwender jeden Monat 100 Freiminuten für Anrufe in 51 Länder. Bislang gibt es die App nur für das iPhone. Jetzt soll es auch auf der Android-Plattform losgehen. In unserem Bericht zur Beta-Phase der SatelliteApp für Android lesen Sie, was genau geplant ist und warum es mit der Realisierung etwas länger gedauert hat.

Als weitere Neuerung soll es für Nutzer der SatelliteApp in Kürze auch möglich sein, eigene Handynummern zu nutzen. Der Beta-Test für Rufnummernportierungen wurde bereits gestartet. Wie sich die Übernahme der eigenen Handynummer durch die SatelliteApp gestaltet, haben wir bereits ausprobiert.

congstar startet neue Prepaid-Tarife

congstar bietet ab sofort drei neue Smartphone-Tarife für Prepaidkunden an. Das günstigste Preismodell ist schon für 5 Euro in vier Wochen zu bekommen. Allnet-Flatrates sind ab 10 Euro in 28 Tagen erhältlich. Dabei surfen die Kunden mit bis zu 25 MBit/s im Downstream.

Welcher neue Tarif bietet welche Inklusivleistungen und welches in vielen Allnet-Flatrates enthaltene Feature kostet bei congstar extra? Über welche Netztechnologien können die Kunden online gehen? In unserer News zu den neuen Prepaid-Tarifen von congstar lesen Sie, welche Preismodelle der Discounter anbietet und was Sie für Ihr Geld jeweils bekommen.

5G wird teuer

Seit Monaten ist der Hype um den neuen Mobilfunkstandard 5G in aller Munde. 5G soll Deutschland und die Welt in eine bessere mobile Zukunft katapultieren. Das haben die künftigen Anwender in Industrie und Wirtschaft längst verstanden. Nur: 5G braucht ein flächendeckendes Netz. Diesbezüglich gibt es aber düstere Prognosen, wie wir in der Meldung zum teuren 5G-Ausbau berichten.

Auch der Auktionsentwurf der Bundesnetzagentur stellt klar: Flächendeckendes schnelles mobiles Internet wird es in Deutschland auch in Zukunft nicht geben. In unserem Editorial zum 5G-Ausbau erklären wir, warum theoretisch Hamburg kein 5G-Netz erhalten wird.

Ametsreiter: Muss BMW jede Erfindung an Lada weitergeben?

Regionales 5G: Missbrauch durch Finanzinvestoren?

MagentaMobil: Telekom stellt Online-Vorteil neu auf

Über zwei Jahre bis zu 240 Euro sparen

Klarmobil-Geburtstag: Tarif für 13 Euro

Günstiger LTE-fähiger Tarif im D1-Netz

o2 möchte Frequenzvergaben für 700/800 MHz vorziehen

Niedrige Frequenzen und längere Laufzeiten

Vodafone zum Roaming-Bug: "Haben die Info-SMS korrigiert"

EU-Roaming auch mit Vodafone-IN-Tarif

Grüne: Öffentliche Gesellschaft soll Einheits-5G-Netz bauen

Einheitsnetz könnte Kosten sparen und Tarife senken

Handy-Nutzung auf Kreuzfahrtschiff oder Fähre ist eine Kostenfalle: Warum Sie Ihr Handy auch in der EU auf Schiffen ausschalten sollten, erläutern wir in unserem Ratgeber zu Schiffsnetzen.

Smartphone



iPhone XS Max im Test

Das Apple iPhone XS Max ist seit einer knappen Woche auf den Markt. Es verfügt über ein 6,5 Zoll großes OLED-Display und wird mit bis zu 512 GB Speicherplatz ausgeliefert. Zudem kommt das Gerät mit dem neuen A12-Bionic-Prozessor von Apple.

Wie handlich ist das Smartphone mit einem derart großen Touchscreen? Wie schnell arbeitet das Handy in der Praxis und wie lange hält der Akku durch? Wir haben das iPhone XS Max einen ausführlichen Test unterzogen und berichten über die dabei gemachten Erfahrungen.

Dual-SIM beim iPhone

iPhone XS und iPhone XS Max sollen durch ein Software-Update noch in diesem Jahr Dual-SIM-fähig werden. Zu diesem Zweck wird die in den Smartphones bereits enthaltene eSIM aktiviert, die sich dann zusätzlich zur herkömmlichen Nano-SIM nutzen lässt.

Die erste Beta-Version von iOS 12.1, die bereits verfügbar ist, schaltet eSIM und Dual-SIM-Funktion frei. Wir haben das Feature mit dem iPhone XS Max und einem eSIM-Profil der Telekom ausprobiert. Wie Apple die Features realisiert hat und welche Probleme derzeit noch auftreten, lesen Sie im Testbericht zu eSIM und Dual-SIM beim iPhone.

Details zu Android-Pie-Updates

Seit August ist die neue Android-Version 9 (Pie) verfügbar. Allerdings lassen sich bislang nur wenige Smartphone-Modelle mit der neuen Betriebssystem-Variante ausstatten. Es gibt aber auch schon Aussagen von Herstellern, die ihre Handys ebenfalls auf die neue Android-Version aktualisieren wollen.

Wir haben uns bei den Herstellern schlau gemacht, bei welchen Smartphones man mit einem Update rechnen kann und wann dieses voraussichtlich verfügbar sein wird. In einem Ratgeber zum Update auf Android 9 haben wir eine Liste der Geräte, die das neue Betriebssystem nach aktuellem Stand bekommen, zusammengetragen.

Top 10: Die Smartphones mit den hellsten Displays 2018

Die zehn Sieger im teltarif.de-Test

Huawei Mate 20 Pro zeigt sich in drei Farben auf Pressefotos

Schwarz, Blau und Twilight

Surftab B10: Günstiges Einstei­ger-Tablet von Trekstor

HD-Display mit 10,1 Zoll zum kleinen Preis

Smartphone verdrängt Digitalkameras - aber nicht alle

Industrie blickt trotzdem positiv in die Zukunft

Nokia 7.1 Plus könnte am 4. Oktober vorgestellt werden

Zahlreiche Renderbilder und Video aufgetaucht

Blackberry Key2 LE: Dual-SIM-Gerät mit Tastatur verfügbar

Günstig-Edition des Key2 ab sofort im Handel

Samsungs erstes Triple-Kamera-Handy: Galaxy A7 (2018)

Standard-Brennweite, Weitwinkel und Tiefensensor

So teuer sind die Bauteile des Apple iPhone XS (Max)

Kostenaufschlüsselung der Komponenten

Galaxy S10+ wird Samsungs erstes 5G-Smartphone

Firmware-Dateien verraten Modem-Details

Smartphone als Kamera-Ersatz: teltarif.de testet für Sie die neuesten Handys und Smartphones. Hier finden Sie die Smartphones mit der besten Kamera.

Internet



Neue AVM-App

AVM hat eine neue Version der FRITZ!App WLAN für Android veröffentlicht. Diese bietet nicht nur Fehlerbereinigungen, sondern auch neue Funktionen. Unter anderen soll das Programm den Nutzern dabei helfen, die optimale Position für den Aufbau eines WLAN-Repeaters zu finden.

Die FRITZ!App WLAN für Android bietet aber noch weitere Neuerungen. Allerdings stößt das Programm auch auf Nutzer-Kritik und zumindest für einige Anwender sind manche Funktionen nicht nutzbar. Dafür gibt es noch weitere Software-Neuheiten von AVM. In unserer Meldung zur neuen FRITZ!App erfahren Sie, welche Updates von AVM Sie jetzt auf welchen Geräten einspielen können.

Neues zum Breitband-Ausbau

Der Begriff "Horizontalramme" klingt nach dem Versuch, eine mittelalterliche Burg einzunehmen. Es handelt sich aber tatsächlich um eine Bohrschnecke, mit der die Deutsche Telekom ihre Glasfaserleitung verlegt, ohne den Bahnverkehr zu beeinträchtigen.

Auch die Konkurrenz der Telekom forciert den Breitbandausbau. So baut beispielsweise Vodafone das Kabelnetz in Bayern aus. In unserem aktuellen Update zum Breitband-Ausbau zeigen wir Ihnen auch im Video, wie die Telekom Glasfaser unter der Bahn verlegt.

Welche Bandbreite für welche Nutzer?

Für den Internet-Zugang in den eigenen vier Wänden gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Neben DSL steht vielerorts auch das Breitbandkabelnetz zur Verfügung. Dazu kommt mobiles Internet über LTE. Doch neben der Zugangstechnologie ist auch die Übertragungsgeschwindigkeit, die der Anschluss bietet, entscheidend.

Wer nur E-Mails austauscht und ab und zu im World Wide Web surft, kommt beispielsweise mit einem langsameren und somit auch kostengünstigeren Internet-Zugang aus als jemand, der Video-Streaming nutzt und oft größere Downloads durchführt. In unserem Ratgeber zum Internet-Speed in den eigenen vier Wänden lesen Sie, welche Geschwindigkeiten bei welchen Nutzern sinnvoll sind.

BREKO: Wettbewerber bauen mehr Glasfaser als die Telekom

Plant BREKO Einstieg in 5G ?

Nest Protect: Vernetzter Rauchmelder im Test

Installation und Nutzung des vernetzten Melders

Störerhaftung Ade: Immer mehr offene WLAN-Hotspots

Anzahl offener Netzwerke in Thüringen steigt.

EWE-Aktion: 12 Monate DSL 100 zum Preis von DSL 25

Speed-Entscheidung erst nach 12 Monaten nötig

Sicher surfen an WLAN-Hotspots: Keine Angst vor Datenklau an schlecht konfigurierten öffentlichen Hotspots - einfach sicher über ein Gratis-VPN surfen.

Festnetz

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 27.09.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die seit langem sehr preisstabile 01085 vorweg. Bis zum 31. Dezember 2018 kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer maximal 3,9 Cent pro Minute. Aktuell kostet ein Anruf 2,2 Cent pro Minute.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Eine Preisgarantie gibt es aktuell leider nicht.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,94 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 01. Januar 2019.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen weiterhin die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

Stiftung Warentest: Schlechte Beratung bei Telefonanbietern

Mangelhafte Ergebnisse bei Chat-Beratungen

Festnetz-Telefontarif-Vergleich: Alle Telefontarife im Festnetz mit zwei Leitungen und Flatrate auch in die Handy-Netze finden Sie in unserem Festnetz-Tarifvergleich.

