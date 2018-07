Falsche Rechnung, Radio-Frust im Auto, Festnetz unverzichtbar

Liebe Leserinnen und Leser,



wer von seinem Provider eine falsche Rechnung erhält, erschrickt möglicherweise kurz oder ärgert sich über den Abrechnungsfehler. Wie man als Kunde in diesem Fall richtig reagiert, erläutern wir im Abschnitt Mobilfunk. Dort gehen wir auch darauf ein, wie Verbraucher sich am besten verhält, wenn sie eine Mahnung oder das Schreiben eines Inkassounternehmens für eine nie bestellte Dienstleistung erhalten.

Das Festnetz ist tot? Viele Verbraucher verzichten zugunsten des Handyvertrags zuhause auf einen Festnetzanschluss. Doch darum ist das Festnetz noch lange nicht ausgestorben - ganz im Gegenteil: In einigen Bereichen wird es sogar zunehmend wichtiger. Warum das so ist, verraten wir im Abschnitt Festnetz des teltarif.de-Newsletters.

Das Digitalradio ist in vielen Regionen mittlerweile so gut ausgebaut, dass es auch im Auto eine Alternative zu UKW sein kann. Doch dabei gibt es ein Problem: Viele neuere Autos mit DAB+ haben einen deutlich schlechteren Empfang als ältere. Warum das möglicherweise sogar gewollt ist, darüber berichten wir im Broadcast-Teil.

Mobilfunk



Reaktion bei falscher Rechnung

Fast jedem Verbraucher ist es schon einmal passiert, dass ihm Rechnungen ins Haus flattern, die unberechtigte Forderungen enthalten. So kann es sein, dass auf der Telefonrechnung Posten auftauchen, die der Kunde nicht selbst verursacht hat. Oder es landen gar Mahnungen von gänzlich unbekannten Firmen im Briefkasten. Wir geben konkrete Tipps, wie Sie darauf am besten reagieren.

Online-Vorteil bei Magenta Mobil

Bei Mobilfunk-Netzbetreibern kann es abweichende Rabatt-Aktionen geben, je nachdem auf welchem Weg die Tarife vermarktet werden. Es ist also ganz normal, dass im Webshop eines Netzbetreibers mitunter andere Rabatte angeboten werden als in einem Shop in der Fußgängerzone. Die Telekom hat den Online-Vorteil bei der Bestellung eines Magenta-Mobil-Tarifs über den Internet-Shop der Telekom nun geändert.

o2-Netz in Münster

Aus Münster in Westfalen meldet o2 den Abschluss der Netzkonsolidierung. Sogar 3G wurde noch frisch aufgebaut. Alleine in Münster hat Telefónica Deutschland 154 Mobilfunkstandorte für das neue o2-Netz umgebaut und mit "moderner, leistungsfähigerer" Technik bestückt. Darüber hinaus gibt o2 bekannt, wie viele Terabyte an Daten pro Monat durch das Netz in Münster fließen.

Tarife für Sensoren

Berichte über den polnischen Storch Kajtek, der eine Handy-Rechnung über 2000 Euro verursachte, brachten der Öffentlichkeit ins Bewusstsein, dass in der Praxis bereits sehr viele Sensoren, Geräte und nun sogar Tiere über Mobilfunkmodule verfügen. Wer zum ersten Mal ein vernetztes Gerät erwirbt, das Daten nicht nur über das eigenen WLAN, sondern auch über das mobile Datennetz übertragen soll, hat sich vielleicht schon gefragt: Welchen Anbieter und welchen Tarif nehme ich dafür?

Internet



Öffi aus Google Play verschwunden

Die Öffi-App ist seit einigen Tagen nicht mehr im Google Play Store. Die Anwendung erfreut sich seit Jahren einer großen Beliebtheit unter Android-Nutzern. Interessenten haben mit Öffi die Möglichkeit, sich über die Verbindungen im Nah- und Fernverkehr zu informieren. Der Streit zwischen Google und dem Entwickler geht weiter um die Frage, ob Öffi wirklich Google-Richtlinien verletzt hat.

Hier wird Breitband gebaut

Brandis ist der Ort aller Highspeed-Glückseligkeit, wenn es nach der Deutschen Glasfaser geht. Aber auch 1&1 Versatel, M-net oder die Deutsche Telekom haben ihre Städte, in denen sie ihre Netze ausbauen und Surf-Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s anbieten. Wir verraten, welcher Netzbetreiber in welchem Ort gerade Breitband baut.

Shell Smart Pay im Test

Shell Smart Pay ermöglicht die Zahlung der Tankrechnung per App, ohne zum Kassierer zu gehen. Nach einem Pilotprojekt ist der Dienst nun an nahezu allen Shell-Tankstellen in Deutschland nutzbar. Wir haben das Angebot mit Apple iPhone X und Huawei P20 Pro ausprobiert. Was Autofahrer freut, wird vermutlich bei den Tankstellenbetreibern aber nicht gerade Begeisterung auslösen.

Tipps zu Google Maps

Google Maps ist nach wie vor die beliebteste Navigations-App, um an das gewünschte Ziel zu gelangen. Insbesondere während der Urlaubszeit planen viele Autofahrer ihre Route lieber mit dem Smartphone statt mit altertümlichen Navigationsgeräten. Google Maps ist aber inzwischen deutlich mehr als nur eine Karte mit Routenplaner. In unserer Übersicht verraten wir Ihnen daher einige Tipps und Tricks zu Google Maps.

Hardware



Neues FRITZ!Labor-Update

AVM hat gleich für acht verschiedene FRITZ!Box-Modelle neue Labor-Versionen zum Download freigegeben. Der Hersteller behebt offenbar letzte Fehler, bevor die neue FRITZ!OS-Version 7 für die Allgemeinheit freigegeben wird. Wir haben uns einen Überblick zu den Updates verschafft und erläutern, welche Verbesserungen das Update bringt und welche Modelle davon profitieren.

Start des Galaxy Note 9

Das diesjährige Phablet-Flaggschiff von Samsung wirft seine Schatten voraus. Für den 9. August hat der koreanische Hersteller zu einem Unpacked Event nach New York eingeladen. Dabei besteht kein Zweifel, dass im Rahmen dieser Veranstaltung das Samsung Galaxy Note 9 vorgestellt wird. Darüber hinaus werden erste Termine genannt, zu denen das neue Galaxy Note im Handel verfügbar sein wird. Mittlerweile sind auch erste Live-Fotos und ein Pressebild durchgesickert.

Broadcast



DAB+ im Auto

Das Digitalradio DAB+ kann im Auto in immer mehr Regionen eine Alternative zum UKW-Empfang sein. Doch dabei gibt es ein technisches Problem: Bei zahlreichen neueren Autos ist der DAB+-Empfang schlechter als in älteren Fahrzeugen. Dabei sind PKWs verschiedener Hersteller betroffen. Offenbar ist die Verschlechterung sogar gewollt.

Urteil zum Rundfunkbeitrag

Die umstrittene Rundfunkbeitragspflicht ist im privaten und im nicht privaten Bereich im Wesentlichen mit der Verfassung vereinbar. Dies hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mit seinem Urteil nach langjähriger Diskussion entschieden. Mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nicht vereinbar ist allerdings, dass auch für Zweitwohnungen ein Rundfunkbeitrag zu leisten ist. Hier muss der Gesetzgeber nachbessern.

Festnetz



Festnetz ist nicht tot

Immer wieder ist im privaten Umfeld zu hören: "Festnetz? Brauche ich nicht mehr. Ich mach alles übers Smartphone." Doch ist das wirklich so? Viele Internet-Dienste machen über einen Mobilfunkanschluss nur bedingt Spaß. Während Verbraucher zunehmend auf "das Festnetz" verzichten, nutzen sie es in Wahrheit doch immer intensiver - ohne es zu merken. Wir erläutern die Hintergründe.

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01079 01070 Fern 01094 01070 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 19.07.2018

Wie jede Woche finden Sie auch heute wieder an dieser Stelle unsere aktuellen Call-by-Call-Empfehlungen für Gespräche von einem Telekom-Festnetzanschluss aus. Um Handynummern vom Telekom-Festnetzanschluss aus günstig anzurufen, wählen Sie die 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf zu einer deutschen Handynummer 2,2 Cent pro Minute. Einen garantierten Maximalpreis gibt es derzeit leider nicht.

Ferngespräche sind über die 01094 für 0,7 Cent pro Minute zu haben. Eine Preisgarantie gibt es aktuell leider nicht.

Zwischen 19 und 7 Uhr berechnet die 01070 maximal 0,93 Cent pro Minute - auch für Ortsgespräche. Diese Preisgarantie gilt bis zum 31. Juli 2018.

Für Ortsgespräche zur Hauptzeit empfehlen wir übrigens weiterhin mangels Anbieter mit einer Tarifgarantie die seit langem stabile 01079 mit 1,84 Cent pro Minute zwischen 7 und 19 Uhr.

Bei Gesprächen zu ausländischen Nummern sollten Sie vor jedem Telefonat einen Blick in unseren Tarifvergleich werfen und exakt auf das jeweilige Gesprächsziel achten - insbesondere, was die Aufteilung zwischen Festnetz- und Mobilfunkanschluss im Ausland angeht.

