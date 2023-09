Nio Phone: High-End-Flaggschiff des E-Auto-Herstellers

"Nio" ist ein Hersteller von Elek­tro­autos aus China. Offenbar will Nio seine Akti­vitäten auch in andere Sparten ausweiten. Einem Bericht zufolge sind Render­bilder zu einem Smart­phone-Modell der Auto­firma aufge­taucht. Sollte das Handy tatsäch­lich mit den erwar­teten Spezi­fika­tionen so erscheinen, verspricht es ein High-End-Modell zu werden. Das Nio Phone soll bereits in der kommenden Woche am 21. September vorge­stellt werden

Nio-Phone: Das hat es damit auf sich

So soll das Nio Phone aussehen

Bild via Gizmochina Wir wurden durch einen Bericht des Online-Portals Gizmochina auf das Nio Phone aufmerksam. Die Rede ist von offi­ziellen Render­bil­dern, die das Design des Nio Phone zeigen. Dieses erin­nert unwei­ger­lich an andere Smart­phone-Modelle, die sich auf dem Markt tummeln. Auf der Rück­seite des Tele­fons ist eine Quad­kamera zu sehen, und es sieht so aus, als seien die Display­seiten vorne leicht zu den Seiten abge­rundet. Ein solches Gerät soll auch in den Händen eines Nio-Mitar­bei­ters gesichtet worden sein.

Das Nio Phone soll in zwei Konfi­gura­tionen erhält­lich sein, einmal mit 16 GB Arbeits­spei­cher und 512 GB interner Spei­cher­kapa­zität und mit 16 GB und 1 TB. An Bord soll sich der Snap­dragon 8 Gen 2 von Qual­comm in einer Enhanced Edition befinden. Erwartet wird auch, dass die UWB-Tech­nologie (Ultra-Wide­band) inte­griert ist, um Besit­zern von Nio-Fahr­zeugen ein Werk­zeug für Fern­steue­rungs­mög­lich­keiten des Autos an die Hand zu geben. Dementspre­chend könnten Nio-Fahrer als Haupt­ziel­gruppe des Nio Phones ange­spro­chen werden. Dies­bezüg­lich dürfte auch die Soft­ware-Frage inter­essant sein. Der Hersteller könnte beson­dere Features für die Kompa­tibi­lität mit Nio-E-Autos in die Benut­zer­ober­fläche inte­grieren.

Die Kate­gorie des Nio Phone soll High-End sein, bis zu 1000 US-Dollar könnte es kosten. Es bleibt abzu­warten, ob es das Modell auch auf den deut­schen Markt schafft.

