DAB+: 18 neue Programme für Niedersachsen

Es grenzt fast an ein Wunder: Noch vor wenigen Jahren hatten große Privat­radios in Nieder­sachsen mit Lobby­ismus über die Politik versucht, das Digi­tal­radio DAB+ deutsch­land­weit wieder zu Fall zu bringen. Heute sind im Bundes­land gleich zehn Privat­radio-Multi­plexe auf Sendung gegangen. Auch die Digi­tal­radio-Gegner von einst betei­ligen sich. So sind Antenne Nieder­sachsen und Radio ffn nicht nur mit ihren Haupt­pro­grammen mit dabei, sondern auch mit den Able­gern Antenne Schlager (Antenne Nieder­sachsen) und Radio Boller­wagen (ffn).

"Der Start der privaten DAB+-Platt­form in Nieder­sachsen ist ein Meilen­stein für die Radio­land­schaft in Nieder­sachsen: DAB+ ermög­licht die Verbrei­tung einer Viel­zahl von Programmen, und das ressour­cen­scho­nend mit regio­nalem Bezug", sagt Chris­tian Krebs, Direktor der Nieder­säch­sischen Landes­medi­enan­stalt (NLM), beim gemein­samen Festakt der NLM und der Media Broad­cast GmbH zur Inbe­trieb­nahme der privaten DAB+-Platt­form in Hannover. "Die Radio­höre­rinnen und -hörer in Nieder­sachsen profi­tieren von einer deut­lich größeren Programm­viel­falt", so Krebs weiter.

18 Programme auf 10 Multi­plexen

Antenne Schlager neu für ganz Niedersachsen

Foto: Antenne Schlager 18 Radio­pro­gramme von privaten Veran­stal­tern sind zum Start auf insge­samt 113 Programm­plätzen in zehn Verbrei­tungs­gebieten in Nieder­sachsen ab sofort digital über DAB+ zu empfangen. Zehn getrennte Multi­plexe ergeben im Endausbau eine landes­weite Versor­gung. Zum Start werden alle wich­tigen Städte und Verkehrs­wege versorgt, es gibt aber auch noch Lücken. So ist beispiels­weise in Städten wie Cuxhaven oder in weiten Teilen des Harz bisher kein Empfang der neuen Platt­form möglich.

Diese Programme senden landes­weit

Insge­samt 11 Programme sind in allen 10 Multi­plexen zu hören:

Radio ffn (mit Lokal­fens­tern)

Antenne Nieder­sachsen (mit Lokal­fens­tern)

Radio 21 (mit Lokal­fens­tern)

Radio Boller­wagen

Antenne Schlager

The WOLF (mit Lokal­fens­tern)

Femo­tion Radio (später even­tuell nur in den Netzen Hannover und Braun­schweig)

Oldie Antenne

89.0 RTL

bigFM

JAM FM

Diese Programme senden regional

Mit The WOLF (Musik­farbe: Modern Country) hat Radio 21 heute ein neues Programm gestartet, auch Antenne Schlager ist ganz neu auf Sendung.

Hinzu kommen Programme, die nur in ausge­wählten Muxen zu hören sind:

Radio Nord­see­welle in den Multi­plexen Nordsee, Altes Land, Emsland und Olden­burg

Radio Osna­brück in den Multi­plexen Emsland, Olden­burg, Osna­brück und Weser­berg­land

Energy Bremen im Multi­plex Olden­burg

Meer Radio in den Multi­plexen Weser­berg­land und Hannover

Radio Teddy in den Multi­plexen Hannover und Braun­schweig

Radio Hannover im Multi­plex Hannover

Radio 38 im Multi­plex Braun­schweig

Weitere Programme starten bald

In den kommenden Wochen und Monaten sollen sich weitere Programme hinzu­gesellen. Bis Ende Juli sollen Radio SAW aus Sachsen-Anhalt in den Netzen Braun­schweig und Göttingen/Harz sowie Radio Roland im Mux Olden­burg aufge­schaltet werden. Zudem will Radio Nord­see­welle den Ableger Nord­see­welle 2 mit etwas älterer Musik­farbe starten.

Sobald die Finan­zie­rung geklärt ist, sollen auch die nicht-kommer­ziellen Programme wie StadtRadio Göttingen, Radio Ostfries­land oder die Ems-Vechta-Welle digital-terres­trisch auf Sendung gehen. Voraus­sicht­lich ist dies aber erst Anfang 2024 möglich.

