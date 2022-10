Next: Die neue DB-Navigator-App der Bahn ist da

Auch die alte DB Navigator App wird perspektivisch ersetzt

Bild: picture alliance / Britta Pedersen/dpa Mit "Next.bahn.de" ging Mitte September eine neue Buchungs­seite der Bahn online. Nun hat das Unter­nehmen auch das App-Gegen­stück, den "Next DB Navi­gator" für alle Nutze­rinnen und Nutzer veröf­fent­licht.

Die neue App ist nicht nur moderner gestaltet und bietet einen Dunkel­modus, sondern soll auch einfa­cher und intui­tiver zu bedienen sein. Am unteren Bild­schirm­rand gibt es eine neue, redu­zierte Navi­gati­ons­leiste mit den drei Punkten "Buchen", "Reisen", "Profil". Auch die alte DB Navigator App wird perspektivisch ersetzt

Mehr Echt­zeit-Infos im Kontext

Unter "Reisen" findet sich eine neue Reise­beglei­tung mit Echt­zeit-Infor­mationen und Hand­lungs­emp­feh­lungen zu den einzelnen Abschnitten der aktu­ellen Fahrt. Die Infos umfassen die Zwischen­halte, die etwaige Aufhe­bung der Zugbin­dung, alter­native Reise­vor­schläge bei Störungen, den Komfort-Check-in sowie Zugin­for­mationen mit Wagen­rei­hung und reser­viertem Sitz­platz.

Für alle, die nur eine Reser­vie­rung brau­chen, gibt es auf der Start­seite der App die neue Option "Nur Sitz­platz". Dort lassen sich nun auch Verbin­dungen als Favo­riten ablegen. Außerdem ist die Anzeige für die Sitz­platz­aus­wahl bei der Reser­vie­rung vergrö­ßert und über­sicht­licher gestaltet worden.

Ein Konto für zwei Systeme

Hinter "Next.bahn.de" und "Next DB Navi­gator" steht eine ganz neue Buchungs­platt­form, die nun parallel zu "Bahn.de" und dem "DB Navi­gator" betrieben wird. Wer ein Bahn-Konto hat oder anlegt, kann sich darüber bei beiden Platt­formen ganz normal anmelden und auch Fahr­karten kaufen. Aller­dings werden "Next-Tickets" nur im "Next-System" ange­zeigt und umge­kehrt. Wesent­licher Unter­schied vom neuen zum alten Fahr­schein: Bei "Next-Tickets" werden Fahr­karte und Rech­nung getrennt.

Wer im neuen System Funk­tionen vermisst oder Ange­bote nicht findet, sollte wieder zu "Bahn.de" oder zur DB-Navi­gator-App wech­seln, rät das Unter­nehmen in ausführ­lichen FAQ zur Next-Buchungs­platt­form. Denn beide Systeme ließen sich parallel nutzen und die neue Platt­form werde über die nächsten Monate hinweg stetig ausge­baut.

Verschmel­zung der Platt­formen bis 2024

Eine Verschmel­zung der Platt­formen plant die Bahn nach eigenen Angaben spätes­tens für das 1. Quartal 2024. Ziel sei es, die Systeme so zusam­men­zuführen, dass am Ende der klas­sische Navi­gator per App-Update zum Next-Navi­gator wird. Spätes­tens bis zur Verschmel­zung sollen auch die Tickets aus beiden Systemen in beiden Systemen verfügbar und nutzbar sein. Daran arbeite man derzeit noch.

