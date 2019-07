teltarif.de-Newsletter kommt im neuen Design

Der News­letter von teltarif.de erhält ein neues Gewand: Das Design wurde moder­nisiert und Nutzer mobiler Geräte können sich freuen: Der News­letter passt sich nun noch besser an das Display an.

teltarif.de-Newsletter im neuen Gewand Viele unserer Leser kennen und schätzen teltarif.de schon seit dem Beginn unserer Bericht­erstat­tung vor über 20 Jahren. Eines unserer ersten Infor­mati­onsme­dien neben der Webseite und den Tarif­verglei­chen war und ist der teltarif.de-News­letter, der seit seiner ersten Ausgabe vom 25. Januar 1998 unzäh­lige Leser über alle wich­tigen Neuig­keiten aus der Tele­kommu­nika­tions­branche auf dem Laufenden hält - und das momentan einmal wöchent­lich am Donnerstag.

In den vergan­genen Jahren haben wir das Design unserer Webseite stetig weiter­entwi­ckelt, auch unsere Webseite für Mobil­geräte sowie unsere App für Android und iOS werden stets neuen Entwick­lungen ange­passt. Nun war es an der Zeit, den News­letter einer grund­legenden Reno­vierung zu unter­ziehen.

Bei Problemen: Bitte Feed­back senden

Die meisten Abon­nenten unseres wöchent­lichen News­letters werden in der kommenden Nacht also den News­letter im neuen Design erhalten. Falls es auf Ihrem Gerät bei der Darstel­lung oder bei der Lesbar­keit Probleme geben sollte, dann freuen wir uns über Ihr Feed­back!

Senden Sie in diesem Fall bitte eine kurze Problem­beschrei­bung am besten zusammen mit einem Screen­shot unter Angabe von Betriebs­system und E-Mail-Programm bzw. Name der E-Mail-App per E-Mail an info@teltarif.de.

Warum über­haupt ein neues Design?

In den Anfangs­jahren wurde unser News­letter natur­gemäß fast über­wiegend auf Compu­tern und Laptops gelesen. Doch heut­zutage ist es ganz normal, News­letter auf einer Viel­zahl an mobilen Geräten wie Smart­phones und Tablets zu lesen.

Eine wich­tige Neue­rung bei unserem News­letter im HTML-Format ist daher das flexi­blere Design. Das bedeutet: Der News­letter "erkennt" auto­matisch die Bild­schirm­diago­nale des verwen­deten Geräts und passt sich bei der Darstel­lung dem Bild­schirm an.

Außerdem bekommt der News­letter ein frischeres, moder­neres Design mit einer zeit­gemä­ßeren Schriftart. Auch die Darstel­lung von Bildern, Bild­unter­schriften und Tarif-Tabellen wurde moderner gestaltet.

Bekomme ich auto­matisch das neue Design?

Ja, wenn Sie bereits unseren News­letter im HTML-Format beziehen, erhalten Sie das neue News­letter-Format ab sofort ganz auto­matisch, eine Umstel­lung ist nicht notwendig.

Sind Sie ein lang­jähriger Abon­nent unseres News­letters und erhalten diesen noch im reinen Text­format? Dann haben Sie zwei Möglich­keiten: Möchten Sie das reine Text­format behalten, müssen Sie gar nichts unter­nehmen. Sie empfangen den News­letter dann weiterhin im Nur-Text-Format.

Möchten Sie den News­letter zukünftig im HTML-Format erhalten, können Sie dies ganz einfach selbst in der News­letter-Verwal­tung umstellen: Gehen Sie dazu auf unsere News­letter-Über­sichts­seite und tragen Sie Ihre Mail­adresse, mit der Sie den News­letter abon­niert haben, im Feld unter "Status abfragen" ein. Nachdem Sie auf "Abostatus abfragen" geklickt haben, sehen Sie Ihren Benut­zerac­count. Klicken Sie dort auf den Link bei "Diese Benut­zerdaten können Sie jeder­zeit ändern." Im Abschnitt "Ihr News­letter-Abo" wählen Sie nun im Drop­down-Menü die HTML-Version und klicken auf "Einstel­lungen über­nehmen". Ab dem darauf­folgenden News­letter wird Ihnen die HTML-Version zuge­stellt.

Wenn Sie den teltarif.de-News­letter bis jetzt noch gar nicht erhalten und diesen regel­mäßig per E-Mail empfangen möchten, können Sie ihn kostenlos abon­nieren:

