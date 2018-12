Bitkom: Neujahrsgrüße am liebsten per Telefon

Ob direkt um Mitternacht oder ganz entspannt am Tag nach der großen Feier – die meisten Deutschen rufen für die Übermittlung ihrer Neujahrsgrüße an. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom unter 1007 Befragten ab 16 Jahren. Demnach wünschen acht von zehn Deutschen (82 Prozent, 2017: 78 Prozent) telefonisch ein frohes Neujahr. Mehr als jeder Dritte (35 Prozent, 2017: 31 Prozent) verschickt zu diesem Zweck Nachrichten via Messenger wie WhatsApp, Telegram oder iMessage. Unter den Jungen von 16 bis 29 Jahre ist es jeder Zweite (51 Prozent). Für die allermeisten Deutschen ist das Telefon die erste Wahl für die Übermittlung von Neujahrsgrüßen.

E-Mails verlieren in der Gunst

E-Mails verschicken drei von zehn Befragten (28 Prozent). Sie verliert damit deutlich an Beliebtheit. Im vorigen Jahr waren es noch 32 Prozent der Deutschen, die ihre Neu­jahrs­glück­wünsche mit der elektronischen Post versendeten. Der große Gewinner in diesem Jahr sind die Postkarten-Apps. Bereits jeder Vierte der befragten (25 Prozent) und damit 5 Prozentpunkte mehr als noch im Vorjahr nutzen sie, um ihre Neujahrsgrüße zu versenden. Die klassische SMS stagniert in ihren Nutzungszahlen zum Jahreswechsel. 24 Prozent übermitteln ihre Größe mit dem Kurznachrichten-Dienst, das ist ein Prozentpunkt mehr als im letzten Jahr.

Videotelefonie stark im Kommen

Gut jeder sechste Bundesbürger (18 Prozent) postet seine Grüße einfach in einem sozialen Netzwerk, ebenso viele nutzen die Videotelefonie. Auch diese konnte damit ordentlich zulegen, im vorigen Jahr nutzten sie nur 13 Prozent der Deutschen. Mit verantwortlich dürfte auch die Popularität von WhatsApp sein. Der weit verbreitete Messenger-Dienst bietet seit gut zwei Jahren auch die Option auf kostenlose Bildtelefonie an.

Die Tendenz ist klar: Telefon und Messengerdienste werden für Neujahrsgrüße immer beliebter, die klassische Grußkarte verliert an Zuspruch. Analog mit Postkarte oder Brief verschickt immerhin noch jeder Siebte (15 Prozent, 2017: 17 Prozent) seine Neujahrsgrüße. Brief- und Postkarten sind vor allem bei Älteren noch verbreitet: Mehr als jeder Fünfte (22 Prozent) der Über-65-jährigen versendet die guten Wünsche für das neue Jahr auf dem Postweg.

Damit sind die postalischen Neujahrsgrüße schon deutlich unbeliebter als Urlaubsgrüße per Postkarte. Die sind nämlich bei immerhin der Hälfte aller deutschen Urlauber noch populär, wie eine Umfrage aus dem Sommer ergeben hat.

