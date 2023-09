Android: Google verkündet Logo-Makeover & neue Features

Google passt nicht nur das Android-Logo und den Bugdroid an, sondern verkündet auch neue Soft­ware-Features, darunter eine neue Import-Funk­tion für die Google Wallet.

In der englisch­spra­chigen Ausgabe des Blogs The Keyword verkündet Google die Anpas­sung des Android-Logos. Das Design soll insge­samt moderner ausfallen. Zudem wurde die Schreib­weise von "android" zu "Android" verän­dert. Die Verwen­dung des Groß­buch­sta­bens soll dem Erschei­nungs­bild des Android-Logos "mehr Gewicht" verleihen (über­setzt).

Darüber hinaus kommu­niziert Google auch die Anpas­sung des Android-Robo­ters. Der Bugdroid genannte Marken-Vertreter soll im Zuge eines neuen 3D-Looks mehr Dimen­sion und mehr Charakter erhalten. Android mit großem "A"

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Neben den Design-Anpas­sungen kündigt der Such­maschi­nen­kon­zern in einem weiteren Blog­ein­trag neue Android-Funk­tionen an. Nach­fol­gend lesen Sie Details zu den Features, die bald auf kompa­tiblen Geräten landen sollen.

"Assis­tance At a Glance"-Widget

Assistant At a Glance-Widget auf einem Samsung-Handy

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Das "Assis­tance At a Glance"-Widget kann auf dem Smart­phone-Bild­schirm dazu verwendet werden, um Wetter­war­nungen oder Reiseak­tua­lisie­rungen anzu­zeigen. Das Widget soll künftig auch Android-Nutzern zur Verfü­gung stehen, die kein Google-Pixel-Handy verwenden. Das im Blog gezeigte Smart­phone-Modell zur Demons­tra­tion des Features ist klar eines aus dem Hause Samsung.

Lookout

Lookout

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Menschen mit einer Sehbe­hin­derung können danach fragen, was auf Bildern zu sehen ist. Mit Hilfe von Künst­licher Intel­ligenz sollen detail­lierte Beschrei­bungen erstellt werden können.

Außerdem wird Lookout um elf neue Spra­chen erwei­tert, darunter Japa­nisch, Korea­nisch und Chine­sisch. Insge­samt stünden in Lookout damit 34 Spra­chen zur Verfü­gung.

Google Wallet

Google Wallet: Fotos mit QR-Code in digitale Pässe umwandeln

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Das Feature Foto­import erlaubt es, in der Google Wallet Pässe zu digi­tali­sieren, die einen Barcode oder QR-Code haben. Auf diese Weise könne beispiels­weise von Fitness-Studio-Pässen oder Biblio­theks­aus­weisen ein digi­tales Eben­bild erzeugt werden, das in Googles Smart­phone-Geld­börse aufbe­wahrt wird.

Android Auto

Android Auto

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Android Auto wird um die Kommu­nika­tions-Apps Webex, Cisco und Zoom erwei­tert. So sollen Nutzer per Audio an Konfe­renzen teil­nehmen und Bespre­chungs­pläne auf dem Display durch­suchen können.

Perso­nali­sie­rung

Neue Routine, z.B. für die Ausgabe von Schlafstatistiken

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Persön­liche Routinen können laut Anbieter über einen neuen Befehl wie "Hey Google, guten Morgen" erwei­tert werden, um eine Zusam­men­fas­sung der Schlaf­sta­tis­tiken zu erhalten. Dazu müsse zunächst Schlaf­stunden und Beginn der Schlaf­zeit zu der Guten-Morgen-Routine hinzu­gefügt werden.

Zum 25-jährigen Google-Jubi­läum gibt es im September eine Store-Aktion. Wann diese statt­findet, lesen Sie in einer weiteren News.