Twitter: Musk priorisiert eigene Tweets

Twitter-Besitzer Elon Musk lässt sich Zeit mit der verspro­chenen Über­gabe des Chef­pos­tens bei dem Online-Netz­werk. Er gehe davon aus, dass einen neuen Chef zum Jahres­ende zu finden ein guter Zeit­punkt wäre, sagte Musk heute in einem Video-Inter­view beim World Govern­ment Summit in Dubai. Zunächst wolle er dafür sorgen, dass Twitter stabil und finan­ziell gesund sei.

Höhere Verbrei­tung von Musks Tweets

Musk hatte Twitter im Oktober in einem rund 44 Milli­arden Dollar schweren Deal gekauft und dabei auch den Chef­posten über­nommen. Es folgten turbu­lente Wochen mit der Entlas­sung der halben Beleg­schaft und Kontro­versen um die Frei­schal­tung gesperrter Accounts unter anderem von Ex-Präsi­dent Donald Trump. Im Dezember ließ Musk Twitter-Nutzer darüber abstimmen, ob er den Chef­posten aufgeben solle - und rund 60 Prozent spra­chen sich dafür aus. Er kündigte danach an, die Führung zu über­geben, wenn er jemanden für den Job gefunden habe. Elon Musk hatte Twitter vor einigen Monaten für 44 Milliarden Dollar gekauft

Bild: picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | Adrien Fillon Bei seinem Auftritt bekräf­tigte Musk seinen Vorwurf an die vorhe­rige Twitter-Führung, zu sehr in die Meinungs­frei­heit bei dem Dienst einge­griffen zu haben. Zugleich berich­tete das Bran­chen-Blog "Plat­former" unter Beru­fung auf Mitar­beiter, dass auf Forde­rung von Musk die Verbrei­tung seiner eigenen Tweets dras­tisch erhöht worden sei. Nutzer hatten das am Dienstag mitbe­kommen - und Musk kündigte danach an, dass der Algo­rithmus wieder ange­passt werden solle.

"Plat­former" zufolge war der Auslöser für den künst­lichen Schub für Musks Tweets die Tatsache, dass sein Tweet zum Foot­ball-Final­spiel Super Bowl den Nutzern seltener ange­zeigt wurde als der von US-Präsi­dent Joe Biden. Musk löschte seinen Tweet später. Nach dem Spiel seien Soft­ware-Entwickler von Twitter aufge­for­dert worden, Musks Reich­weite auszu­bauen.

Time­lines voll mit Musks Tweets

Bei Twitter können sich die Nutzer die Kurz­nach­richten entweder in chro­nolo­gischer Abfolge anzeigen lassen - oder von Soft­ware ausge­sucht. Grund für Musks Verär­gerung sei sein Eindruck gewesen, dass seine Tweets in der letz­teren algo­rith­mischen Time­line zu selten aufge­taucht seien. Die Systeme könnten ihn unter anderem deshalb runter­gestuft haben, weil er von vielen Nutzern blockiert wurde.

Nach der Anpas­sung der Regeln aber hätten seine Tweets gene­rell grünes Licht bekommen, berich­tete "Plat­former". Als Folge mussten Nutzer in den vergan­genen Tagen fest­stellen, dass ihre auto­mati­siert erstellten Time­lines voll von Musks Tweets waren.

In einer weiteren Meldung rund um den Mikro­blog­ging-Dienst geht es um: Twitter Blue: Tweets jetzt mit bis zu 4000 Zeichen.