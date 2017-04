Tarifänderungen bei Drillisch: DeutschlandSIM wieder mit Roaming

Verschiedene Tochter-Marken des Mobilfunkproviders Drillisch haben ihre Tarife geändert. Wir geben einen Überblick darüber, was neu ist und was weggefallen ist.

DeutschlandSIM bietet nun auch wieder Tarife mit international Roaming DeutschlandSIM bietet inzwischen wieder Tarife mit international Roaming an. Die enthaltenen Leistungen gleichen denen der nationalen Tarife, welche kein kostenloses EU-Roaming bieten, kosten dafür aber auch ein klein wenig mehr. So werden für den Einsteiger-Tarif LTE 750 International 7,99 Euro im Monat fällig, die nationale Variante kostet dagegen nur 4,99 Euro. Deutlich größer wird der Unterschied mit EU-Roaming bei den größeren Tarifen. Liegt der Preis­unterschied bei LTE 2000 noch bei 5 Euro, werden beim Tarif LTE 6000 ganze 10 Euro mehr fällig, wenn das EU-Roaming inkludiert sein soll.

Phonex streicht EU-Tarife

Anders sieht es da bei Phonex aus: Hier scheinen die sogenannten EU-Tarife vorerst ersatz­los gestrichen worden zu sein. Lediglich zubuch­bare EU-Roaming-Optionen finden sich im Angebot der Drillisch-Marke. Die Variante EU Light bietet für 1,20 Euro im Monat vergünstigte Preise für abgehende Gespräche (6 statt 15 Cent/Minute) und keine Gebühren für ankommende Gespräche (sonst 5 Cent/Minute). Auch die Roaming-Preise für Daten­volumen und SMS sind durch die Option leicht reduziert, ansonsten sind aber keine weiteren Leistungen enthalten.

Mit der Option EU Internet bekommt man für 4,50 Euro gerade mal 100 MB Daten­volumen im EU-Ausland. Jedes weitere MB kostet dann 0,15 Cent, wobei pro 100 MB maximal 4,50 Euro berechnet werden. Wer ein Minuten­paket im EU-Ausland benötigt, kann zur Option EU 100 greifen. Darin enthalten sind 100 Einheiten zum Telefonieren und für SMS, auch hier wird für ankommende Gespräche kein Aufpreis fällig. Wird sowohl Inklusiv­einheiten als auch Daten­volumen im EU-Ausland benötigt, ist die Option EU 100 & Internet empfehlens­wert, welche eine Kombination aus den Optionen EU Internet und EU 100 ist. Zusammen kosten die Optionen dann aber nur 7,95 Euro statt 9 Euro. Eine Über­sicht der Optionen finden Sie in unserer Tarif-Datenbank bei jedem Phonex-Tarif im Abschnitt "Optionen zu diesem Tarif".

smartmobil: Wechsel­bonus kommt zurück

Im vergangenen Monat hatte smartmobil noch den Wechsel­bonus beim Tarif LTE Special gestrichen, nun ist er wieder zurück. Zumindest über einen Bonus von 15 Euro können sich Neu­kunden bei einem Wechsel freuen. Die teureren Tarife, LTE Starter, LTE All und LTE Pro, bieten nach wie vor einen Wechsel­bonus von 25 Euro.

Bei helloMobil wurde derweil das Daten­volumen in den LTE-Music-Tarifen erhöht. Bei LTE 1500 Music bekommt man nun 2 statt 1,5 GB Daten­volumen und im Tarif LTE 3000 Music 4 statt 3 GB. Die Preise bleiben bei 14,99 Euro beziehungs­weise 19,99 Euro im Monat. Der Tarif LTE 5000 Music bleibt bei 5 GB monatlichem Daten­volumen für 29,99 Euro monatlich. Alle drei Tarife enthalten die Napster Music-Flat.

McSIM, simply und discoPLUS

Der Discounter McSIM hat sich unter­dessen entschieden, den Tarif LTE 1000 Special nicht mehr offen­sichtlich auf der Home­page zu vermarkten. Allerdings lässt sich der Tarif noch über die Such­maschine finden und über die direkte Seite augen­scheinlich auch noch buchen.

simply bietet Wechslern in der Postpaid-Version des Tarifs clever 8 Cent plus ab sofort einen größeren Wechsel­bonus an. Bisher erhielt man 15 Euro, nun bekommt man 25 Euro. Zudem ist der Tarif simply Mini SMS aus dem Sortiment gefallen. Vergleich­bar wäre der Tarif LTE Internet Flat 1 GB für 6,99 Euro im Monat. Dieser Tarif beinhaltet dann allerdings keine SMS-Flat.

Bei discoPLUS gibt es ab sofort 120 Frei­minuten im Tarif discoPLUS Komfort. Diese stehen aber nicht monatlich zur Verfügung, sondern unter­teilen sich in sechs 20-Minuten-Pakete, die jeden Monat im ersten halben Jahr verbraucht werden können. Die 20 Frei-Minuten gelten immer nur für den jeweiligen Monat.

In unserer Tarif-Datenbank finden Sie weitere Prepaid-Tarife ohne monatliche Grundgebühr.