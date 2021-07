Lokalradios Schwaben: Engere Zusammenarbeit genehmigt

Die Covid-19-Pandemie hat lokale Radio­anbieter in wirt­schaft­liche Schwie­rig­keiten gebracht. Drei Lokal­radios in Schwaben dürfen nun bei Musik, Mode­ration und Welt­nach­richten enger zusam­men­arbeiten.

Hitradio-RT1-Sender dürfen enger zusammenarbeiten

Neue Wege der Koope­ration unter Privat­radios im Frei­staat: Drei Hitradio-RT1-Lokal­sender in Schwaben dürfen künftig beim Programm enger zusam­men­arbeiten. Grünes Licht dafür gab der Medi­enrat der Baye­rischen Landes­zen­trale für neue Medien (BLM) am Donnerstag in München.

Beson­ders durch die Einbußen bei den Werbe­ein­nahmen wegen der Corona-Pandemie stehen private Radio­anbieter unter großem Druck. Hinzu kommt die Konkur­renz durch neue Strea­min­gan­bieter im Netz.

Wirt­schaft­liche Situa­tion verbes­sern

Das neue Modell der Zusam­men­arbeit solle helfen, die wirt­schaft­liche Situa­tion zu verbes­sern, hieß es im Medi­enrat. Das Motto der Koope­ration sei "Lokales erhalten - Syner­gien nutzen".

Solche Syner­gien gibt es den BLM-Angaben nach beim Musik­pro­gramm, der Mode­ration, den Welt­nach­richten und einigen über­regio­nalen Beiträgen. Das lokale Profil zeige sich zugleich etwa im Mittags­magazin sowie bei redak­tio­nellen Beiträgen und Nach­richten aus der Region.

Die Koope­ration der benach­barten Hitradio-RT1-Sender Memmingen (Südschwaben), Donau­wörth (Nord­schwaben) und Augs­burg war zuvor in einem Pilot­pro­jekt erprobt worden. Sie ist der BLM zufolge in dieser Art neu im Frei­staat. Aus Kosten­gründen gab es andern­orts eben­falls die Suche nach Formen der Zusam­men­arbeit. Die BLM beauf­sich­tigt in Bayern fast 150 private Radio­ange­bote mitsamt Zulie­ferern.

Die neue Koope­ration sei "ein inno­vatives Modell mit Zukunft", sagte BLM-Präsi­dent Sieg­fried Schneider. "Die Sender müssen der Strea­ming-Konkur­renz mit geeig­neten Ange­boten und neuen Geschäfts­modellen begegnen - und das erfor­dert Krea­tivität und Koope­ration."

