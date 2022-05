Es geht los: Neues Handynetz für Lebara-Kunden

Wie ange­kün­digt, startet Lebara in diesen Tagen seinen Netz­wechsel von der Telekom zu o2. Anschlie­ßend bekommen Kunden bei Nach­ladung einen Monat doppeltes Daten­volumen geschenkt

Grafik: Lebara Mitte Mai beginnt bei Lebara, einem Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter mit Schwer­punkt Ethno-Markt, der Wechsel aus dem Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom ins Netz der Telefónica Deutsch­land (bekannt als o2).

So sollen in Kürze alle Kunden eine neue SIM-Karte erhalten und bis zum 30. Juni sukzessiv ins Telefónica-Netz migriert werden.

Anbieter will Angebot verbes­sern

Der Anbieter verspricht sich dadurch ein verbes­sertes Angebot und seine Kunden könnten von "einem höherem Service­niveau" profi­tieren.

Mit der Umstel­lung steigt Lebara vom reinen Mobil­funk-Service-Provider zu einem virtu­ellen Mobil­funk­netz­betreiber (MVNO) auf, mit eigener Netz­ken­nung (262-14) und - für Neukunden, die keine eigene Rufnummer mitbringen - eigener Vorwahl (015510 bzw. 015511) und eigener Mobil­funk­ver­mitt­lung und eigenen Inter­con­nect-Verträgen mit allen wich­tigen Carriern. Das bedeutet, dass Lebara künftig auch für ankom­mende Anrufe Inter­con­nect-Einnahmen erzielen kann.

Logis­tische Heraus­for­derung

Grafik: Lebara Ein Netz­wechsel bei einem SIM-Karten-Anbieter ist eine logis­tische Heraus­for­derung, denn es müssen alle Kunden erreicht und alle ihre vorhan­denen SIM-Karten gegen neue SIM-Karten ausge­tauscht werden. Da die Ziel­gruppe unter­schied­liche teil­weise sehr exoti­sche Spra­chen spricht und mögli­cher­weise auch längst umge­zogen ist, aber die neue Adresse dem Anbieter nicht mitge­teilt hat, ist das Risiko relativ hoch, Kunden zu verlieren.

Damit die Zustel­lung der neuen SIM-Karte klappt, muss eine aktu­elle Post­adresse vorliegen. Der Mobil­funk­anbieter will seine Kunden vorab auf verschie­denen Wegen infor­mieren, beispiels­weise per SMS oder klas­sischem Post-Brief. Darin wird für jeden Kunden der indi­vidu­elle Umstel­lungs­termin mitge­teilt. 24 Stunden vor der tatsäch­lichen Umschal­tung soll noch eine Erin­nerung per SMs erfolgen.

Vorher Code notieren, nach Auffor­derung Karte wech­seln

Wenn der Umschalt­termin erreicht ist, muss ein Kunde ledig­lich die SIM-Karte tauschen und wird dann aufge­for­dert, den aus Sicher­heits­gründen per SMS auf der "alten" Karte erhal­tenen Akti­vie­rungs­code mit der neuen Karte einzu­geben. Wie das genau funk­tio­nieren soll (beispiels­weise bei älteren Handy­modellen, die maximal den Versand einer SMS beherr­schen), wurde nicht mitge­teilt.

Mit dem Akti­vie­rungs­code möchte Lebara einen Miss­brauch der neuen Karte durch Unbe­fugte ausschließen. Danach könne die Kommu­nika­tion im neuen Netz "unge­hin­dert" statt­finden, voraus­gesetzt, am Aufent­haltsort des Kunden besteht auch eine ausrei­chende Netz­ver­sor­gung mit dem neuen Netz von Telefónica(o2).

Rufnummer, Guthaben, Dienste sollen bleiben

Der Anbieter Lebara richtet sich an eine auf internationale Kontakte ausgerichtete Zielgruppe

Foto: Shutterstock (Lebara) Die bereits vorhan­dene Rufnummer, das Guthaben und alle gebuchte Dienste "bleiben dabei selbst­ver­ständ­lich bestehen", betont der Anbieter.

Als Bonbon soll das Daten­volumen mit der nächsten Verlän­gerung bzw. Nach-Buchung als Danke­schön für die Mithilfe beim Netz­wechsel einen Monat kosten­frei verdop­pelt werden.

"Hello!" - neue Tarif­welt von Lebara

Im Zuge der Netzum­stel­lung startet Lebara eine neue Tarif­welt mit dem Namen „Hello“. Sie löst die bishe­rigen Leb Allnet- und Komplett-Tarife ab. Insge­samt 12 neuen Produkte stellt Lebara vor, von "Hello!-Prepaid" über monat­lich künd­bare „Hello! Flex“-Verträge sowie „Hello! Plus“-Verträge mit 24 Monaten Lauf­zeit.

Die maximal mögliche Daten­geschwin­dig­keit wird von 18 MBit/s im Telekom-Netz auf 25 MBit/s im Telefónica-Netz erhöht. Der Versand von SMS- Nach­richten an Teil­nehmer in deut­schen Netzen ist jetzt in einer Flat­rate enthalten (gilt nicht für Premium SMS oder Sonder­dienste).

Neue Prepaid-Tarife nach der Umstel­lung

Zu beachten ist, dass Nutzer der "Prepaid-Komplett-Tarife" nach Start der neuen Produkte auto­matisch mit der nächsten Verlän­gerung umge­stellt werden. Post­paid-Kunden behalten ihren Tarif für die Dauer der Vertrags­lauf­zeit bei und können im Anschluss danach auf ein neues Produkt umsteigen.

Wer ist Lebara?

Lebara wurde 2001 von Ratheesan Yoga­nathan, Rasiah Ranjith Leon und Baskaran Kandiah in Groß­bri­tan­nien gegründet. Aus Teilen der Vornamen der Gründer ergab sich das Wort „Lebara“. Es ist ein Spezi­alan­bieter für die Ethno-Ziel­gruppe (Menschen, mit vielen inter­natio­nalen Kontakten - oft in Länder außer­halb der EU) und legt seinen Schwer­punkt auf welt­weite Tele­fonie. Lebara ist in 6 Ländern vor Ort aktiv und erreicht, laut Wiki­pedia, über 3,5 Millionen Kunden.

In Deutsch­land vermarktet Lebara zum einen Prepaid SIM-Karten ohne Vertrags­bin­dung, die insbe­son­dere für güns­tige Anrufe ins Ausland gedacht sind. Daneben gibt es auch Lauf­zeit­ver­träge, die den Kunden "maxi­male Flexi­bilität" bieten sollen, dabei gehören Auslands­minuten zum Inklusiv-Paket. Weitere Tarif­optionen mit Allnet Flat oder Daten­volumen können auf Wunsch hinzu­gebucht werden. Die Kunden von Lebara können in Deutsch­land mit 4G (LTE) surfen, 5G steht ihnen nicht zur Verfü­gung. Über die Nutzung von VoLTE (Tele­fonieren über LTE) macht das Unter­nehmen keine Angaben.

Kunden die sich genauer infor­mieren möchten, finden auf den Webseiten von Lebara weitere Infor­mationen zum Wechsel ins Telefónica-Netz sowie dem SIM-Karten­tausch.

