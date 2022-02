Streaming & Co.: Netzbetreiber fürchten Netzüberlast

Norma­ler­weise sind sie Konkur­renten. Aber manchmal gibt es Situa­tionen, wo die Großen der Bran­chen an einem Strick ziehen. Vier Vorstands­vor­sit­zende von vier großen euro­päisch und welt­weit tätigen Unter­nehmen haben einen Brief geschrieben:

Rasante Zunahme digi­taler Akti­vitäten

Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Den vier Unter­nehmen geht es um die rasante Zunahme digi­taler Akti­vitäten welt­weit. Die Konnek­tivität sei "für unsere Gesell­schaft, unsere Wirt­schaft und letzt­lich für unser tägli­ches Leben" einfach uner­läss­lich, stellen sie fest. Der Daten­ver­kehr, der jähr­lich um bis zu 50 Prozent zunimmt, sei der entschei­dende Faktor für die Größe und Kapa­zität unserer Netze. Bis dahin kann wohl Jeder­mann folgen.

Dann beteuern sie, massiv in die Aufrüs­tung ihrer Netz­infra­struktur und die Erhö­hung der Kapa­zität inves­tiert zu haben. Und dank dieser Inves­titionen konnten die Kommu­nika­tion und das Internet auch während der Covid-19-Krise in Europa trotz der Spit­zen­belas­tung im Fest­netz- und Mobil­funk­bereich aufrecht­erhalten werden. Sie betonen weiter, dass konti­nuier­liche Inves­titionen von grund­legender Bedeu­tung seien, um den unein­geschränkten Zugang und die Teil­nahme der Bürger an unserer digi­talen Gesell­schaft zu gewähr­leisten.

Untrag­bare Situa­tion

Und kommen zum Punkt: "Die derzei­tige Situa­tion ist einfach nicht tragbar. Die Inves­titi­ons­last muss in einem ange­mes­seneren Verhältnis verteilt werden. Heute entfallen über 70 Prozent des gesamten Daten­ver­kehrs in den Netzen auf Video­strea­ming, Spiele und soziale Medien, die von einigen wenigen Platt­formen für digi­tale Inhalte stammen. Die digi­talen Platt­formen profi­tieren von stark skalie­renden Geschäfts­modellen zu geringen Kosten, während die Netz­betreiber die erfor­der­lichen Inves­titionen in die Konnek­tivität schul­tern. Gleich­zeitig befinden sich unsere Endkun­den­märkte in Bezug auf die Renta­bilität in einem stän­digen Nieder­gang."

Ungleiche Verhält­nisse?

Gegen­wärtig seien die Netz­betreiber nicht in der Lage, mit diesen riesigen Platt­formen faire Bedin­gungen auszu­han­deln, da diese über eine starke Markt­posi­tion verfügen, eine asym­metri­sche Verhand­lungs­macht haben und keine glei­chen regu­lato­rischen Bedin­gungen vorfänden. Infol­gedessen könnten die vier Unter­nehmen "keine trag­fähige Rendite für die sehr umfang­rei­chen Inves­titionen erzielen", was die weitere Entwick­lung der Infra­struktur gefährde.

Höhere Qualität, stei­gende Daten­mengen

Da die großen Platt­formen für digi­tale Inhalte ständig auf eine höhere Qualität des Strea­mings drängen, werde der sprung­hafte Anstieg des Daten­ver­kehrs, den wir derzeit erleben, unauf­haltsam zunehmen, sagen sie voraus und malen schwarz: "Wenn wir diese unaus­gewo­gene Situa­tion nicht in den Griff bekommen, wird Europa gegen­über anderen Welt­regionen zurück­fallen, was letzt­lich die Qualität des Erleb­nisses für alle Verbrau­cher verschlech­tert."

In anderen Teilen der Welt gebe es bereits Anzei­chen für einen Wandel. In Südkorea werde ein natio­nales Gesetz erör­tert, das die regu­lato­rischen Voraus­set­zungen für einen gerech­teren Beitrag zu den Netz­kosten schaffen soll. Dies geschehe im Anschluss an einen Rechts­streit, der durch die Serie "Squid Game" ausge­löst wurde. In den USA strebten die poli­tischen Entschei­dungs­träger einen Univer­sal­dienst an, der auch durch digi­tale Platt­formen finan­ziert werde.

Solche gemein­samen Inves­titionen seien auch für die Förde­rung umwelt­freund­licher Konnek­tivität und digi­taler Tech­nolo­gien von entschei­dender Bedeu­tung, die zu einer nach­hal­tigeren Wirt­schaft beitragen und Effi­zienz­stei­gerungen bewirken könne, wodurch die inter­natio­nale Führungs­rolle Europas im Bereich Umwelt und die Schaf­fung umwelt­freund­licher Arbeits­plätze gestärkt würde.

Daten­mengen opti­mieren?

Ohne einen "Preis" für die emit­tierten Daten­mengen, werde der Anreiz für große Inhal­tean­bieter, ihren Daten­ver­kehr zu opti­mieren, gering bleiben.

Gehör in Brüssel

Mit ihrer Klage hatten sich die vier Unter­nehmen an die Euro­päi­sche Kommis­sion gewandt. Dort fanden sie ein offenes Ohr und bedanken sich: "Wir begrüßen die jüngste Zusage der Euro­päi­schen Kommis­sion, ange­mes­sene Rahmen­bedin­gungen zu entwi­ckeln, damit alle Markt­teil­nehmer, die vom digi­talen Wandel profi­tieren, (...) einen fairen und ange­mes­senen Beitrag zu den Kosten für öffent­liche Güter, Dienst­leis­tungen und Infra­struk­turen leisten".

Die Brie­feschreiber fordern die Gesetz­geber nun drin­gend auf, auf EU-Ebene Regeln einzu­führen, um diesen Grund­satz zu verwirk­lichen. "Die Uhr tickt laut", insbe­son­dere ange­sichts der enormen Inves­titionen, die noch erfor­der­lich sind, um die Konnek­tivi­täts­ziele für 2030 zu errei­chen, die von der Euro­päi­schen Kommis­sion in ihrer Mittei­lung über das Euro­päi­sche Digi­tale Jahr­zehnt fest­gelegt wurden. "Ohne eine gerechte Lösung werden wir dieses Ziel nicht errei­chen."

Die Sache ist kompli­zierter als es scheint

Das Internet besteht aus auto­nomen Netzen, die an den Über­gängen Daten austau­schen. Eigent­lich sollten diese Über­gänge jeweils für den Verbin­dungs-(Peering-)Partner kostenlos bereit­gestellt werden. Ist diese Verbin­dung über­lastet, müssten beide Partner entspre­chend nach­rüsten, jeder auf seine Kosten. Soweit die Theorie. Während klei­nere und neue Unter­nehmen hier noch gerne mitspielen, tun sich alther­gebrachte Unter­nehmen wie die Telekom und ihre euro­päi­schen Partner damit ziem­lich "schwer".

In diesem Punkt wird speziell die Deut­sche Telekom von Internet-Akti­visten seit Jahren immer wieder kriti­siert, weil die Telekom an den übli­chen Peering-Punkten kaum aktiv sei und sich schnel­lere Zugänge in ihr Netz von den Zulie­ferern extra bezahlen lassen wolle.

Verstö­rende Geschäfts­modelle

Schauen wir uns die Geschäfts­modelle an. Ein Strea­ming-Anbieter wie z.B. Netflix hat Server im Netz stehen, die bei großen Internet-Anbie­tern ange­schlossen sind. Dafür zahlt Netflix diesem Anbieter Geld. Der Internet-Anbieter reicht die Inhalte an seine Partner weiter und nach den Peering-Regeln kostet das nichts extra. Und die Daten­mengen steigen und steigen.

Ist ein Zuschauer nun beispiels­weise im Netz der Telekom, so steigt der Verkehr am Über­gabe­punkt zur Telekom stark an, die Telekom bekommt dafür aber von den Vorlie­feranten nichts. Sie könnte nun die Preise, die sie ihren eigenen End-Kunden abnimmt, entspre­chend erhöhen, müsste dann aber damit rechnen, dass die Kunden sich auf die Suche nach güns­tigeren Anbie­tern machen. Wäre es gerecht, allen Kunden mehr abzu­nehmen, auch wenn die beispiels­weise nie im Leben Netflix schauen? Oder sollte man wieder zum Daten­mengen-Preis-Modell zurück­kehren, statt der gewohnten prak­tischen Flat­rate?

Teil­weise haben die Inhalte-Anbieter ihre Netze direkt zu den Netzen der Endkunden verlän­gert und verwenden Content-Deli­very-Netz­werke (CDN), die im Netz der Endkunden aktiv sind, um die gigan­tischen Daten­mengen zwischen zu puffern.

Netz­betreiber als reine Daten­pump­sta­tion?

Es gibt aber viele Geschäfts­modelle im Internet, bei denen der Internet-Anbieter des Endkunden nur noch Daten­mengen von fremden Anbieter durch­pumpt, aber daran keine eigenen Einnahmen hat. Das sorgt für Frust. Die Endkunden verlangen immer bessere Qualität. Die Netz­betreiber sind aber gezwungen, ihre in die Jahre gekom­menen Kupfer­netze schnellst­mög­lichst durch Glas­faser­netze zu ersetzen.

Die Kunden beharren darauf, möglichst wenig zu bezahlen. Ein Giga-Anschluss mit 1 GBit/s Down­load kann im Sonder­angebot für 39 Euro im Monat ange­boten werden, übli­cher sind Preise von 80 bis 120 Euro im Monat. Verständ­lich, dass das für viele Kunden jenseits der Schmerz­grenze liegt.

Wenn nun aber die Telekom-Netz­betreiber durch­setzen könnten, das Anbieter wie Netflix eine Art "Netz-Maut" bezahlen müssen, ist zu erwarten, dass die Abon­nement-Preise steigen dürften, was bei den Kunden sicher zu einer Abwan­derung führen wird. Bleibt ein Netz­betreiber eisern und rüstet nicht auf, so muss er auch damit rechnen, dass ihm Kunden abhanden kommen, sofern auch nur ein alter­nativer, eini­ger­massen zuver­läs­siger Anbieter auftaucht.

Neuer Grau­markt?

Greift die Politik ein und verordnet Einlie­ferungs­preise für die Strea­ming-Anbieter, könnten diese auch "Nein" sagen und die Belie­ferung nach Europa einstellen. Dann entsteht ein Markt für "Grau-Anbieter", welche diese Inhalte auf "Umwegen" doch nach Europa liefern und damit Geld verdienen wollen, Rechts­lage hin oder her.

Was bleibt?

Am Ende bleibt die Wahl zwischen Pest und Cholera:

Es ändert sich nichts, die Netze laufen voll und Strea­ming-Inhalte ruckeln.

Die Politik greift ein: Die Inhalte-Liefe­ranten legen den neuen Wegzoll auf ihre Abo-Preise um, die dann der Kunde zahlt - oder auch nicht.

Die Netz­betreiber müssen massiv aufrüsten und legen das auf ihre Zugangs­preise um. Die Kunden werden schauen, ob es güns­tigere Alter­nativen gibt.

