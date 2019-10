Anrufe Telekom zu o2: One Number funktioniert wieder

Geschäfts­kunden der Telekom, die den Dienst "One Number" verwenden, können aufatmen. Seit heute Morgen wurde im Netz­über­gang zu Telefónica (o2) ein Update einge­spielt, womit Anrufe wieder durch­kommen.

Die Deut­sche Telekom bietet ihren Geschäfts­kunden die Funk­tion One Number an. Damit ist es möglich, statt der eigenen Mobil­funk­rufnummer auch die eigene Fest­netz­nummer zu über­tragen.

Während Privat­kunden diese Funk­tion "cool" finden, um unter einer Fest­netz­nummer güns­tiger erreichbar zu sein (in bestimmten Fest­netz-Tarifen kostet die Minute zu Mobil­funk nach wie vor etwa 20 Cent und mehr), wollen Geschäfts­leute etwaige Rück­rufe auf ihre Zentrale oder sogar ein Call-Center legen; die eigene Handy­nummer soll geheim bleiben, weil Zeit für Tele­fonate wert­volles Geld kostet.

Verwir­rende Signale

Die gemeldete Störung zwischen Telekom One Number und o2 wurde mit einem Update behoben. Wie berichtet, hatten One-Number-Kunden der Telekom das Problem, dass sie keine Teil­nehmer im Netz von o2 mehr errei­chen konnten. Anfragen an die Telekom-Hotline waren zunächst ins Leere gelaufen, weil die abhe­benden Hotliner das Problem zu Anfang wohl nicht richtig verstanden hatten. Erst durch die Hart­näckig­keit betrof­fener Kunden - ein Kunde ist selbst TK-Fach­händler - fanden Telekom-Tech­niker das Problem. Es lag am Netz­über­gang zu Telefónica o2. Dort wurden die über­tragenen Zusatz­infor­mationen der Telekom nicht "verstanden", und deswegen wurde der komplette Anruf von Telefónica mit "dieser Teil­nehmer ist vorüber­gehend nicht erreichbar" quit­tiert und nicht durch­gestellt.

Nur bestimmte Telekom-Kunden betroffen

Betroffen waren nur die Telekom-Kunden, die den Dienst One Nummber gebucht haben, was gemessen an den insge­samt rund 45 Millionen Telekom-Mobil­funk­kunden doch eine über­schau­bare Anzahl ist, wie ein Spre­cher von Telefónica gegen­über teltarif.de betonte.

Er konnte uns "die gute Nach­richt" vermelden: "Seit heute Morgen wurde eine erste Zwischen­lösung ins Netz einge­spielt, die o2-Kunden sind wieder voll­umfäng­lich für „One Number“-Kunden aus dem DT-AG-Netz erreichbar. An der endgül­tigen lang­fris­tigen Lösung wird noch gear­beitet", hieß es weiter.

Nach­geprüft: Es funk­tioniert

Und in der Tat: Betrof­fene Telekom One-Number-Kunden können ihre Gesprächs­partner im Netz von Telefónica o2 wieder problemlos errei­chen und dabei auswählen, welche Nummer die Gegen­stelle "sehen" soll.

Privat­kunden, die gerne am Handy abge­hend eine Fest­netz­rufnummer signa­lisieren wollen, müssten sich entweder einen sepa­raten VoIP-Client instal­lieren oder das Mobil­funk­produkt simqua­drat von sipgate wählen, welches im Netz von o2 "funkt".

