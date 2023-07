Erfahrungsbericht: 5G und LTE im Netz von Vodafone

Auch in diesem Früh­jahr und Früh­sommer haben wir wieder private und geschäft­liche Reisen genutzt, um Erfah­rungs­werte bei der mobilen Internet-Nutzung zu sammeln. Wir waren vom Kap Arkona auf Rügen bis nach Freu­den­stadt im Schwarz­wald unter­wegs und hatten während des gesamten Test­zeit­raums von Ende April bis Ende Juni ein Apple iPhone 14 Pro Max im Gepäck. An einigen Stand­orten haben wir zusätz­lich Tests mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra durch­geführt. Datenblätter Apple iPhone 14 Pro Max

Wir haben Vertrags-SIM-Karten bzw. eSIM-Profile von der Deut­schen Telekom, von Voda­fone und o2 genutzt. Bei diesen waren jeweils Tarife geschaltet, mit denen die maxi­male, netz­tech­nisch am Aufent­haltsort verfüg­bare Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit zur Verfü­gung steht. Um vergleich­bare Ergeb­nisse zu erzielen, haben wir an jedem der (auf Reisen will­kür­lich ausge­wählten) Test-Stand­orten Speed­tests in allen drei Netzen durch­geführt.

Mobiles Internet im Vodafone-Netz ausprobiert

Montage: teltarif.de Neben den Tests der maxi­malen Geschwin­dig­keiten im Up- und Down­stream sowie der Ansprech­zeiten mit der Speed­test-App von Ookla haben wir auch den mobilen Internet-Zugang aktiv genutzt, sei es zum Surfen im Internet, für die Nutzung sozialer Netz­werke oder auch für Audio- und Video-Strea­ming. Es handelt sich aber in jedem Fall um Erfah­rungs­berichte aus Nutzer­sicht, nicht um klas­sische Netz­tests, wie sie von anderen Medien publi­ziert werden.

Voda­fone über­rascht mit hohen Daten­raten

Nachdem wir vergan­gene Woche über unsere Erfah­rungen im Netz der Deut­schen Telekom berichtet haben, ist heute das Voda­fone-Netz an der Reihe. Hier waren wir einer­seits davon über­rascht, Daten­über­tra­gungs­raten auf Telekom-Niveau gemessen zu haben. Aller­dings gab es auf der anderen Seite mehr Test-Stand­orte als im Telekom-Netz, an denen die Perfor­mance zwar in Ordnung, aber nicht auf Telekom-Niveau war.

Die Ping­zeiten waren oft besser als im Telekom-Netz, es gab aber mit der nieder­säch­sischen Kommune Bordenau, einem Stadt­teil von Neustadt am Rüben­berge, auch einen "Ausreißer" nach oben. Bis zu 112 ms sind nicht wirk­lich über­zeu­gend - und das, obwohl wir laut Anzeige auf dem Display des iPhone 14 Pro Max - das 5G-Netz zur Verfü­gung hatten. Geht es um die Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten, war Voda­fone mit bis zu 47,8 Bit/s im Down­stream gar nicht so schlecht (Telekom nur bis zu 2,23 MBit/s). Der Upstream mit kaum mehr als einem halben MBit/s war hingegen "ausbau­fähig" (Telekom 720 kBit/s).

Im Hamburger Stadt­teil Sankt Pauli kamen wir im Test auf bis zu 731 MBit/s im Down­stream und 89 MBit/s in Upstream. Auch die Reak­tions­zeiten von 24 bis 26 ms waren gut, wenn auch nicht auf dem Niveau, das mit 5G Stan­dalone möglich wäre (wobei nicht bekannt ist, ob die im Test zufällig genutzte Basis­sta­tion in Verbin­dung mit unserem genutzten Equip­ment den von LTE unab­hän­gigen 5G-Stan­dard über­haupt unter­stützt).

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, wo wir beson­ders schnelle Uploads durch­führen konnten und wie Strea­ming im Voda­fone funk­tio­niert hat.