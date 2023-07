Erfahrungsbericht: 5G und LTE im Netz der Telekom

Im Früh­jahr und Früh­sommer sammeln wir seit nunmehr elf Jahren regel­mäßig im Rahmen geschäft­licher und privater Reisen Erfah­rungs­werte zur mobilen Internet-Nutzung in den deut­schen Mobil­funk­netzen. In diesem Jahr waren wir von Ende April bis Ende Juni in acht Bundes­län­dern unter­wegs - von Vitt auf Rügen an der Ostsee bis nach Freu­den­stadt im Schwarz­wald in Baden-Würt­tem­berg. Datenblätter Apple iPhone 14 Pro Max

Samsung Galaxy S23 Ultra

Wir hatten während des gesamten Test­zeit­raums ein Apple iPhone 14 Pro Max zur Verfü­gung. An einigen Stand­orten haben wir zusätz­liche Tests mit einem Samsung Galaxy S23 Ultra durch­geführt. In beiden Geräten hatten wir SIM-Karten bzw. eSIM-Profile von der Deut­schen Telekom, Voda­fone und o2 zur Verfü­gung. Es handelte sich um Tarife, die für "LTE/5G max" frei­geschaltet waren. Das heißt, wie hatten jeweils die höchst­mög­liche Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit zur Verfü­gung.

Neben klas­sischen Speed­tests mit der Ookla-App haben wir auch im Internet gesurft, Video- und Audio-Strea­ming sowie Messenger und soziale Netz­werke genutzt. Alle Tests fanden im Freien statt. In unserem Fall handelt es sich um keinen klas­sischen Netz­test, sondern eher um Erfah­rungs­werte aus Nutzer­sicht. Wir berichten heute über unsere Erfah­rungen im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom. Berichte zu Voda­fone und Telefónica folgen in den kommenden Wochen. Mobiles Internet im Telekom-Netz ausprobiert

5G fast überall verfügbar

Die Telekom wirbt damit, dass 5G das "neue Normal" ist. Und in der Tat bekamen wir an nahezu allen Test-Stand­orten das 5G-Logo auf dem Handy-Display ange­zeigt. Das muss nicht unbe­dingt heißen, dass wir tatsäch­lich über 5G online waren, denn auch bei Nutzung einer für die 5G-Ergän­zung vorbe­rei­teten LTE-Anker­zelle wird ggf. "5G" anstelle von "LTE" signa­lisiert. Das GSM-Netz bekamen wir - auch unter­wegs im Auto - prak­tisch nicht zu Gesicht.

In Schierke im Harz war die 5G-Anzeige aller­dings tatsäch­lich nicht zu sehen. Hier hatten wir im Telekom-Netz "nur" LTE zur Verfü­gung. Auch die Band­breite konnte im Harz nicht ganz über­zeugen. Teil­weise lag die Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit im Down­stream nur bei knapp über 5 MBit/s. Uploads waren zum Teil sogar nur mit rund 2,3 MBit/s möglich und die Ansprech­zeiten um 39 ms waren besten­falls unterer Durch­schnitt.

Noch schlechter war die Perfor­mance im Telekom-Netz nur im nieder­säch­sischen Bordenau, einem Stadt­teil von Neustadt am Rüben­berge, west­lich von Hannover. Hier standen im Down­stream ledig­lich 1,81 bis 2,23 MBit/s und im Upstream nur 370 bis 720 kBit/s zur Verfü­gung. Reak­tions­zeiten zwischen 43 und 46 ms konnten eben­falls nicht über­zeugen. Vor allem die Mess­werte in Bordenau zeigen, dass auch das Telekom-Netz punk­tuell Schwä­chen hat. Das war aber auch bei unserem dies­jäh­rigen Netz­test eine Ausnahme.

