Österreicher testen deutsche Netze: o2 auf Platz zwei

Grafik: Telefónica Germany Pünkt­lich zum Wochen­ende können im Münchner Geschäfts­zen­trum "Uptown" die Sekt­fla­schen entkorkt werden. Dort hat der Netz­betreiber Telefónica o2 seinen Sitz.

Grund zum Feiern

Der Grund zum Feiern: Das in Öster­reich verlegte Smart­phone Magazin hat sich die deut­schen Mobil­funk­netze genauer ange­schaut und mit zwei unter­schied­lichen Mess­sys­temen an zwei Millionen Mess­punkten in sechs Kate­gorien ausgiebig getestet. Erst­mals wurde auch 5G einbe­zogen. In München kann an diesem Wochenende gefeiert werden.

Grafik: Telefónica Germany Mit dem Mess­system von Rant­cell Ltd. wurde in Deutsch­land "auf dem Land" getestet, über Land­straßen, durch dünn besie­deltes Gebiete, Klein­städte, aber auch Auto­bahnen. Das Magazin wollte Daten zur Netz­qua­lität in den weniger bevöl­kerten Landes­teilen erheben.

Mit dem Mess­system von Focus-Infocom (hat nichts mit dem gleich­namigen Nach­richten-Magazin zu tun) wurden "wochen­lang" die Signale in den Innen­städten, belebte Plätze und Verkehrs­kno­ten­punkte vermessen.

And the winner is....

Das Testergebnis Stadt und Land: o2 überholt Vodafone.

Grafik: Smartphonemag.de Das Ergebnis freut die Münchner und wird in Bonn sicher­lich wohl­wol­lend zur Kenntnis genommen:

Die Deut­sche Telekom gewannt den Smart­phone Magazin Netz­test 2022, in einem Kopf-an-Kopf-Rennen holte sich o2 den zweiten Platz und Voda­fone landete auf Rang drei.

Sechs Kate­gorien

Bei den Messungen auf dem Land schnitt Vodafone gegenüber o2 teilweise besser als in der Stadt ab

Grafik: Smartphonemag.de Gemessen wurde in den Kate­gorien "YouTube", HTTP Down- und Upload, Ping, Tele­fonie und Netz­abde­ckung. Insge­samt konnten in den sechs Kate­gorien 200 Punkte erreicht werden. Bei jeder Messung wurde der beste Anbieter mit 10 Punkten bewertet, Platz zwei bekam 9 und Platz drei 8 Punkte. Alle Werte wurden aufad­diert und zunächst nach Land und Stadt getrennt und final zusam­men­gezählt.

Ein paar Eindrücke: Bei Strea­ming auf YouTube räumte die Telekom in der Stadt mit 20 von 20 mögli­chen Punkten ab, dicht gefolgt von o2 mit 19 Punkten. Voda­fone musste sich mit 16 Punkten deut­lich dahinter einreihen. Bei HTTP gewannen Telekom und o2 gleichauf, Voda­fone schaffte nur 16 Punkte. Beim Upload war die Telekom alleine in Führung, ein Punkt dahinter Voda­fone. Einen Punkt dahinter plat­ziert sich O2. Die Success-Rate sowohl bei Down- als auch Upload lag bei allen Anbie­tern weit über 90 Prozent.

5G ist nicht gleich 5G

Wahr­heits­gemäß warnt das Smart­phone-Magazin, dass 5G nicht gleich 5G ist, und bezieht sich dabei auf 5G-DSS (Dynamic Spec­trum Sharing) im Gegen­satz zu "echtem" 5G auf 3,6 GHz, wo o2 eindeutig Schwer­punkte gegen­über seinen Konkur­renten setzt.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Bei allen Netz­tests der letzten Zeit lag die Deut­sche Telekom immer vorne und das kommt nicht von unge­fähr. Man hat erkannt, dass das höhere Preis­niveau nur über eine bessere Netz­qua­lität und Versor­gung zu begründen ist.

Doch auch im Telekom-Netz gibt es unschöne Lücken, wie die von einem teltarif.de-Leser gemachte Geschwin­dig­keits­mes­sung im Frank­furter Regio­nal­bahnhof ("tief") des Rhein-Main-Flug­hafens (siehe Bild) zeigt - einem durchaus wich­tigem Hotspot und einer Visi­ten­karte für Deutsch­land-Besu­cher. Frankfurt-Flughafen Regionalbahnhof. Die Netzversorgung des Testsiegers ließ zu wünschen übrig.

Foto: privat / teltarif.de Kein Ruhmesblatt für Telekom: Private Messung im Tiefbahnhof des Frankfurter Flughafens.

Grafik: ookla speedtest / privat Lange Jahre wurden E-Plus und später o2 als "Funk­loch-Netz" verspottet, und das steckte den Münch­nern tief in den Knochen. So konnten sie der spani­schen Mutter wich­tige Gelder locker machen und viel Technik und Manpower in den Ausbau stecken.

In neuen Test­ergeb­nisse verschie­dener Maga­zine und Medien zieht o2 immer öfters an Voda­fone vorbei oder wenigs­tens mit Voda­fone gleich. Das beflü­gelt die o2-Stra­tegen, in Werbe­spots durch die Einblen­dung einer gut gefüllten Feld­stärke-Anzeige selbst an einsam gele­genen Orten, ein gleich­wer­tiges oder gar besseres Netz als das der Konkur­renz zu promoten.

Doch Vorsicht! Das kann beim Kunden schnell zur Enttäu­schung und zum Frust führen! Hilf­reich ist dabei das kosten­lose Test­angebot von o2, das Netz für die eigenen Anfor­derungen auszu­pro­bieren. Und zum Glück gibt es heute meis­tens Dual-SIM-Tele­fone.

Voda­fone hingegen ist gebeu­telt. In Spanien und Italien läuft es nicht so gut, in Indien herrscht barba­rischer Wett­bewerb und gräbt ein tief­rotes Loch in die Kassen. In Deutsch­land sieht es noch relativ gut aus, obwohl es in Sachen Netz­ausbau gewal­tige Haus­auf­gaben zu erle­digen gilt. Über­eif­rige Haus­tür­kolonnen und mehr als "krea­tive" Shop-Verkäufer haben Voda­fone viel Repu­tation und seine Kunden in der letzten Zeit viel Nerven gekostet.

Wenn Verbrau­cher­schützer offen vor Verträgen des Anbie­ters warnen, die der Kunde mögli­cher­weise so gar nie wollte, wenn er oder sie über­haupt davon weiß, dann sollte Alarm­stim­mung herr­schen.

Und jetzt wird noch ein vierter Anbieter auftau­chen, der alleine nur über den Preis in den Markt hinein­kommen wird.

Deswegen, besser das Sekt­glas gleich wegstellen und sofort weiter ausbauen, es gibt noch viel zu tun.