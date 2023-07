Erfahrungsbericht: 5G und LTE bei Telekom, Vodafone & o2

Wie jedes Jahr hat teltarif.de auch in diesem Jahr wieder Tests in den zurzeit noch drei deut­schen Mobil­funk­netzen vorge­nommen. 1&1 ist zwar Ende vergan­genen Jahres mit einem Mobil­funk-basierten Fest­netz-Ersatz­pro­dukt gestartet. Klas­sische Mobil­funk­dienste gibt es beim Neuein­steiger unter den Netz­betrei­bern aber noch nicht. So haben wir auch für unseren "Netz­test" 2023 SIM-Karten bzw. eSIM-Profile von der Deut­schen Telekom, Voda­fone und o2 verwendet.

Auf den Anschlüssen war jeweils "LTE/5G max" frei­geschaltet. Das heißt, wir konnten jeweils die höchst­mög­lichen Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten nutzen, die die Netze an den jewei­ligen Test­stand­orten bereit­stellten. Als Smart­phone hatten wir während des gesamten Test­zeit­raums ein Apple iPhone 14 Pro Max zur Verfü­gung. An einigen Stand­orten kaum außerdem ein Samsung Galaxy S23 Ultra zum Einsatz. Zusammenfassung zum Netztest 2023

Montage: teltarif.de Unter­wegs waren wir vom Kap Arkona auf Rügen bis nach Freu­den­stadt im Schwarz­wald. Tests haben wir an 25 eher zufällig ausge­wählten Stand­orten durch­geführt, an denen wir auf beruf­lichen und privaten Reisen ohnehin auf den mobilen Internet-Zugang zugreifen wollten. Für die Endaus­wer­tung haben wir zwölf Stand­orte ausge­wählt - mindes­tens einen in den bereisten Bundes­län­dern.

Erfah­rungs­bericht aus Nutzer­sicht

In unserem Fall handelt es sich nicht um einen klas­sischen Netz­test mit vorde­finierten Wegstre­cken, sondern um einen Erfah­rungs­bericht aus Nutzer­sicht. Dazu kommt, dass es sich bei den Test­ergeb­nissen für jeden Standort nur um Moment­auf­nahmen handelt. Wir haben an jedem Mess­punkt Tests in allen Netzen vorge­nommen, aller­dings nicht zu verschie­denen Tages­zeiten oder gar an mehreren Tagen.

Nach der Veröf­fent­lichung unserer Einzel­tests zu den Netzen von Telekom, Voda­fone und o2 gab es teil­weise zustim­mende Kommen­tare. Andere Nutzer äußerten sich kritisch, weil ihre Erfah­rungen im jewei­ligen Netz völlig anders aussahen. Das kann gut sein, denn der Ausbau der Mobil­funk­netze ist regional unter­schied­lich - nicht nur hinsicht­lich der Netz­ver­füg­bar­keit, sondern gerade auch bezogen auf die Perfor­mance, die der mobile Internet-Zugang tatsäch­lich liefert.

Ein Ergebnis unseres Erfah­rungs­berichts in diesem Jahr ist, dass die Telekom-Aussage stimmt, der zufolge 5G-Empfang mitt­ler­weile so etwas wie "Normal­zustand" sei. Aller­dings hatten wir auch im Voda­fone-Netz an zehn von zwölf Mess­punkten die 5G-Anzeige auf dem Handy-Display. Telefónica hat dies­bezüg­lich noch Nach­hol­bedarf. Hier war an fünf von zwölf Stand­orten "nur" LTE ohne 5G-Erwei­terung verfügbar.

Auf Seite 2 lesen Sie, in welchem Netz wir am schnellsten down­loaden konnten und in welcher Diszi­plin die Telekom Verbes­serungs­poten­zial hat.