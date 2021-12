Computerbild: Testsieger Telekom, o2 teils Platz 2

Zum Winter­anfang, wenn das Wetter langsam unge­müt­lich wird, erscheinen geballt die Netz­tests der Fach­zeit­schriften. Nach Chip und Connect meldet sich jetzt die beim Axel-Springer-Verlag erschei­nende Compu­ter­bild. Sie hat sich speziell die 5G-Netze im Land ange­schaut.

Zwei Jahre 5G in Deutsch­land

Vor mehr als zwei Jahren kamen in Deutsch­land die ersten 5G-Sender in die Mobil­funk­netze. Das Verspre­chen war klar: Moder­nere Technik für mehr Tempo und schnel­lere Reak­tions­zeiten. Doch was ist aus dem Verspre­chen geworden? Und wie gut hält die gute alte LTE-Technik (auch 4G genannt) dagegen?

Das will der Compu­ter­bild-Mobil­funk-Netz­test in der aktu­ellen Ausgabe 25/2021 aufzeigen, die seit heute im Handel verfügbar ist. Anders als andere Mobil­funk­tests basiert der Test der Compu­ter­zeit­schrift bewusst nicht auf "künst­lichen Messungen mit Spezi­altechnik", also Test­fahr­zeuge oder Ruck­sack-Teams. Compu­ter­bild misst "auf normalen Smart­phones". Dazu war von Anfang Januar bis Mitte November 2021 die Speed­test-App der Zeit­schrift "über 291.000 mal im Einsatz".

Als Ergebnis gebe es "erst­mals realis­tische Infor­mationen über die Leis­tungs­fähig­keit des aktu­ellen 5G-Netzes".

5G längst nicht so schnell, wie beworben

in Kleinstädten kann 5G von o2 schneller als Vodafone sein, auf dem Land oder in der Großstadt belegt Vodafone klar den 2. Platz.

Grafik: Computerbild Und das war im Test "zwar längst nicht so schnell wie beworben", habe sich aber dennoch als "wahrer Tempo­schub für Mobil­funk­ver­bin­dungen" erwiesen: Im Schnitt seien die Tester per 5G rund dreimal so schnell unter­wegs wie per LTE gewesen und mehr als doppelt so schnell als ein durch­schnitt­licher Fest­netz-DSL-Anschluss in Deutsch­land.

5G: Telekom vorne, vor o2 und Voda­fone

Computerbild vergleicht 4G und 5G. Telekom liegt vorne, 5G von o2 ist schneller als von Vodafone

Grafik: Computerbild Das höchste 5G-Tempo erreichte bei der Zeit­schrift die Deut­sche Telekom mit durch­schnitt­lich 157 Megabit pro Sekunde, gefolgt von o2 (145 MBit/s) und Voda­fone (134 MBit/s) – per LTE waren es nur 49 bis 69 MBit/s. Damit landet Telekom wie erwartet auf Platz 1, gefolgt von o2 (bei 5G) oder Voda­fone (bei 4G/LTE) auf Platz 2.

5G in Groß­städten am besten

Computerbild: In den Großstädten kann Vodafone schneller als die Telekom sein

Grafik: Computerbild Richtig über­zeugen konnte das 5G-Tempo bei allen Netzen die Tester nur in Groß­städten. Dort ist das Mobil­funk­netz tradi­tio­nell am besten ausge­baut, wird auch am stärksten gefor­dert. Die Telekom gewann in den meisten Städten - aber nicht überall. In Leipzig (186 MBit/s, höchster Mess­wert im Test), Bremen (135 MBit/s) und Frank­furt (114 MBit/s) beispiels­weise hatte Voda­fone beim Down­load die Nase vorn. In Essen (78 MBit/s) und Duis­burg (81 MBit/s) lag Telefónica o2 an der Spitze. In klei­neren Städten brach das Tempo bei Voda­fone und o2 deut­lich ein, in länd­lichen Regionen müssen o2-Kunden in der Regel mit LTE Vorlieb nehmen, hier und da viel­leicht nur mit 2G.

Die Zeit­schrift zieht ein Fazit: "Der Geschwin­dig­keits­vor­teil von 5G ist real und mit dem entspre­chenden Smart­phone, Tarif und eben Netz deut­lich spürbar." Schränkt aber ein: "Noch ist 5G längst nicht für jeden und nicht überall zu haben. Wer ein gutes und schnelles Netz in ganz Deutsch­land haben will, liegt bei Test­sieger Telekom richtig. Für viele Groß­städter aber ist ein güns­tiger 5G-Tarif im O2-Netz eine güns­tigere Alter­native."

Die vielen Fans von o2 wird es freuen.

Das neue iPhone SE 3 von Apple wird 5G können und soll schon nächstes Jahr lieferbar sein.