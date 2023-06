VoNR: Vodafone startet Telefonie über 5G

Der Netz­betreiber Voda­fone kündigt die Einschal­tung von "VoNR" an, die Sprach­über­tra­gung im 5G-Netz. Doch die Freude auf die neue Technik ist noch getrübt. Los gehen soll es in Frank­furt, Leipzig und "vieler­orts in Düssel­dorf". Wer die neue Technik als erster auspro­bieren möchte, braucht dazu ein topak­tuelles Gerät von Samsung der Galaxy-S23 Serie.

Was ist VoNR?

Vodafone verkündet den Start von Sprachtelefonie über 5G (VoNR). Zum Start müssen einige Beindungen erfüllt werden.

Foto: Vodafone Deutschland VoNR steht für "Voice over New Radio", wobei die Sprach­signale direkt über das 5G-Netz (5G-SA, von Voda­fone werbe­wirksam "5G+" genannt) trans­por­tiert werden. 4G/LTE ist dazu gar nicht mehr notwendig. Bislang waren nur reine Daten­über­tra­gung über 5G möglich, also das klas­sische Surfen im Web, die Nutzung von Social-Media-Ange­boten oder Video­tele­fonie. Bei Sprach­anrufen im 5G-Netz greifen die Smart­phones aktuell noch entweder auf das GSM-Netz (2G) und das LTE-Netz (4G/VoLTE) zurück.

VoNR zunächst nur bei Voda­fone - unter bestimmten Bedin­gungen

Wo bereits eine 5G-Stan­dalone (5G+) Station von Voda­fone aktiv ist, kann also mit dem Samsung Galaxy S23 über VoNR tele­foniert werden, wenn für den eigenen Mobil­funk­ver­trag schon die "5G+" Option akti­viert ist. Das ist bei Lauf­zeit­ver­trägen von Privat­kunden möglich, die keine MultiSIM (mehrere SIM-Karten mit der glei­chen Rufnummer) und keine Fest­netz­ruf­nummer, die auf dem Handy endet) verwenden. Bei Busi­ness-Verträgen könnte VoNR derzeit noch nicht möglich sein.

Voda­fone verspricht, in den kommenden Monaten die neue Funk­tion nach und nach im 5G-Netz auszu­weiten. Ebenso sollen "zeitnah weitere Smart­phones" die 5G-Tele­fonie unter­stützen, weitere konkrete Marken oder Modelle nannte Voda­fone aller­dings noch nicht.

Höhere Sprach­qua­lität, weniger Akku­ver­brauch

„Wir bauen unser 5G-Netz in der Fläche aus und wir verbes­sern es, indem wir neue Tech­nolo­gien frei­schalten. Heute haben wir 5G-Tele­fonie an mehr als 300 Mobil­funk­stand­orten akti­viert. Das Technik-Upgrade schont den Smart­phone-Akku, verbindet uns schneller mitein­ander und erhöht die Sprach­qua­lität. Zunächst mit ersten wenigen Smart­phones und in ersten Städten. Nach und nach dann an immer mehr Orten für immer mehr Kunden“, verrät Voda­fone Netz-Chefin Tanja Richter.

5G-Tele­fonie: "Natür­licher Klang in HiFi-Qualität"

Wie bei der VoLTE-Technik im LTE-Netz soll bei der VoNR-Technik im 5G-Netz die Sprach­qua­lität vergleichbar mit HiFi-Qualität sein und somit viel natür­licher klingen, als im 2G-Netz. Grund sind moder­nere Berech­nungs- und Kompri­mie­rungs­ver­fahren, die soge­nannten Audio-Codecs. Nicht nur für den Kunden, auch für den Netz­betreiber hat die neue Tech­nologie Vorteile: Da die Anrufe im glei­chen Netz verbleiben, ist weniger Aufwand für die Steue­rung und das Routing notwendig. Das macht die Netz­kon­figu­ration einfa­cher und das Netz verbraucht weniger Energie.

Welche Geräte unter­stützen VoNR?

Zu den ersten Smart­phones, die 5G-Sprach-Tele­fonie (VoNR) unter­stützen, gehören die Samsung-Modelle Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra. In den Smart­phones befindet sich mit dem „Snap­dragon 8 Gen 2 for Galaxy“ ein neuer Chip­satz von Qual­comm, der nach Auskunft von Voda­fone vorbe­reitet für 5G-Tele­fonate sei.

Voda­fone erreicht jetzt 67 Millionen Menschen mit 5G

Indes schreitet auch der Ausbau des Mobil­funk-Netzes von Voda­fone weiter voran. Insge­samt könne Voda­fone nun 67 Millionen Menschen mit 5G errei­chen, rech­nerisch 81 Prozent der Bevöl­kerung, sofern sie Kunden bei Voda­fone sind, einen passenden Mobil­funk­ver­trag mit 5G-Fähig­keit gebucht und ein passendes Endgerät zur Hand haben. Voda­fone rechnet weiter vor, dass das "Echt­zeit-Netz 5G+" bereits von 25 Millionen Menschen genutzt werden könne.

Keine Mobil­funk­genera­tion kam so schnell wie 5G

Tanja Richter, Netz-Chefin von Voda­fone, betont weiter: „Keine Mobil­funk­genera­tion hat sich so schnell durch­gesetzt wie 5G. Im Juli 2019 haben wir mit 50 Stationen in 19 Orten das erste öffent­liche 5G-Netz in Deutsch­land gestartet. Heute, nur vier Jahre später, hat 5G längst das Expe­rimen­tier­sta­dium verlassen und ist im Alltag ange­kommen. Millionen Kunden surfen mit ihren Smart­phones täglich im 5G-Netz, profi­tieren von einer verbes­serten Abde­ckung und mehr Netz­kapa­zität.

Unter­nehmen aus allen Bran­chen betreiben lokale 5G-Campus-Netze mit beson­ders schnellen Reak­tions­zeiten, um Maschinen und Fahr­zeuge aus der Ferne zu steuern oder in der Mixed Reality zu arbeiten. Solche Echt­zeit-Anwen­dungen für Indus­trie und Alltag erwe­cken wir seit nunmehr fünf Jahren in unserem 5G-Lab zum Leben.“

Rück­blick: Vor fünf Jahren star­tete 5G im Voda­fone-5G-Lab

Im Düssel­dorfer 5G Lab von Voda­fone wird seit 2018 alles intensiv getestet, was im 5G-Netz von Voda­fone funk­tio­nieren soll. Egal, ob Smart­phones, Gadgets, IoT-Lösungen, VR-Appli­kationen oder andere digi­tale Inno­vationen - sie müssen mit dem Netz der fünften Mobil­funk­genera­tion harmo­nieren.

Netz­ausbau soll auch 2023 weiter gehen

Auch wenn Kritiker mitunter den Verdacht äußern, dass der Netz­ausbau bei Voda­fone sehr zurück­hal­tend sei: "Seit Anfang Januar hat Voda­fone 292 LTE-Stationen und 77 5G-Stationen neu errichtet und so mehr als 300 Funk­löcher geschlossen. In mehr als 1170 bestehenden Stationen wurde zudem neue LTE- oder 5G-Technik instal­liert. Insge­samt hat Voda­fone schon 41.000 Antennen mit 5G ausge­stattet. Darunter sind 4200 5G+-Stationen mit rund 12.500 5G+-Antennen.", betont man in Düssel­dorf. Als mittel­fris­tiges Ziel sei vorge­sehen, "möglichst die gesamte Bevöl­kerung an das 5G-Netz und an das 5G+-Netz anzu­schließen."

VoNR bei Telekom oder Telefónica?

Die Netz­betreiber Telekom und Telefónica haben 5G-SA nach eigenen Angaben in ihren Netzen schon imple­men­tiert, schalten es aber nur für bestimmte Anwen­dungen von Geschäfts­kunden frei. Sie begründen es damit, dass es für Privat­kunden noch keinen "Use Case" (Anwen­dungs­fall) gäbe und beteuern, darauf vorbe­reitet zu sein. Nachdem Voda­fone nun mit 5G-SA und nun auch VoNR "vorge­prescht" ist, dürfte es auch bei Telekom und Telefónica nicht mehr lange dauern.

Im Netz von 1&1 ist 5G-SA bereits akti­viert, VoNR dürfte eben­falls in Kürze zur Verfü­gung stehen.

Bei Voda­fone und 1&1 gibt es nicht nur neue Technik, sondern auch neue Preise.