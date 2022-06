Lebara: Größere Störung bei neuen SIM-Karten

Wir haben die Migra­tion des Ethno-Provi­ders Lebara vom Telekom- ins o2-Netz begleitet und auf "Risiken und Neben­wir­kungen" aufmerksam gemacht.

Seit wenigen Tagen haben SIM-Karten des virtu­ellen Netz­betrei­bers massive Probleme, sich ins neue "Gast­netz" von o2 einzu­buchen, aber nicht nur dort. Auch Lebara SIM-Karten, die sich in einem auslän­dischen Roaming-Netz befinden, verlieren immer wieder das gefun­dene Netz, obwohl es verfügbar wäre. Wir haben das in den Netzen von Belgien (z.B. base.be) getestet. Bei den neuen SIM-Karten von Lebara im neuen Netz gibt es eine massive Störung

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de

Info auf der Home­page

Lebara hat auf seiner Home­page einen Info­text geschaltet, der offen auf das Problem aufmerksam macht.

Es gebe derzeit eine tech­nische Störung im Betrieb des Mobil­funk­netzes. Dies betrifft nach Angaben von Lebara Anrufe, SMS und Daten­nut­zung "aller neuen SIM Karten", also die bereits ins Mobil­funk­netz von Telefónica (o2) migriert wurden, oder gänz­lich neue Karten, die mit der neuen Vorwahl 015510 (bzw. 015511) geschaltet wurden.

Alte SIM-Karten im Telekom-Netz nicht betroffen

Vermut­lich dürften die noch nicht umge­stellten SIM-Karten im Netz der Telekom davon nicht betroffen sein, da Lebara als regu­lärer Service-Provider versorgt wird und HLR/VLR und andere Kern­kom­ponenten von der Telekom bereit­gestellt und betreut werden.

"Arbeiten an einer Lösung"

Lebara betont, "mit Hoch­druck rund um die Uhr an einer Lösung" zu arbeiten. Updates würden auf der Lebara-Home­page umge­hend veröf­fent­licht, "spätes­tens aber wieder bis 18 Uhr".

Alle betrof­fenen Kunden sollen eine Entschä­digung erhalten, verspricht Lebara und entschul­digt sich für die hier­durch entste­henden Unan­nehm­lich­keiten. Man vertraue auf das Verständnis der Kunden.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Was Lebara da momentan durch­lebt, kommt einer "Opera­tion am offenen Herzen" gleich. Insider wollen wissen, dass Lebara alleine in Deutsch­land eine sehr hohe sechs­stel­lige Anzahl von Kunden hat, die vom einen Netz in ein anderes trans­por­tiert werden sollen und müssen.

Das ist keine leichte Aufgabe. Erschwe­rend kommt hinzu, dass die Mehr­zahl der Kunden aus einem anderen Sprach­raum oder Kultur­kreis stammt. Wird sich diese Kund­schaft im Internet infor­mieren oder eher die Hotline anrufen oder solche Fehler als "gott­gegeben" in Kauf nehmen?

Ander­seits ist die offene Kommu­nika­tion durchaus lobens­wert. Sie ist in dieser Branche nicht selbst­ver­ständ­lich.

Netz­aus­fälle bei Fest­netz, DSL und Handy sind ärger­lich - meist kosten sie Zeit, Geld und Nerven. Wir berichten nicht nur über akute Netz­aus­fälle, sondern klären auch auf, welche Rechte Sie bei einem Netz­aus­fall haben.