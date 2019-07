Telekom: Der neue Mobilfunkstandard 5G ist (fast) da

In Berlin wurde der offi­zielle Markt­start für 5G - auch für Privat­kunden - verkündet. So "ganz gleich" geht es aber wohl doch noch nicht los. Erste Eindrücke.

In der Winter­feldt­straße in Berlin-Schö­neberg steht ein histo­risches Gebäude, das einst das "Fern­meldeamt 1" der Deut­schen Bundes­post beher­bergte. 1929 startet hier die erste voll­auto­mati­sche Fern­sprech­vermitt­lung. Das war damals sensa­tionell: Man konnte seine Tele­fonge­spräche über die Wahl­scheibe selbst aufbauen und brauchte kein "Frol­lein vom Amt" mehr. An glei­cher Stelle wurde später der Start­schuss für 5G gegeben, wir sind damals mit 5G "rund um den Block" gefahren.

In dem "histo­rischen" Gebäude befindet sich der "Hubraum", der "Inku­bator" der Telekom, wo sich Star­tups und Firmen neuen krea­tiven Ideen beweisen können. Neben diversen Star­tups sind noch Telekom-Abtei­lungen für Forschung, Design und Part­nering zu finden.

Reales 5G-Netz zum Testen

Der entschei­dende Vorteil: Seit einiger Zeit läuft hier ein echtes reales 5G-Netz mit NR im NSA-Modus, wo all die neuen Dinge, welche 5G so span­nend machen werden, auspro­biert werden können. Und die sind von faszi­nierend bis unheim­lich.

Telekom Deutsch­land Chef Dirk Wössner gab in Berlin den "öffent­lichen Start des 5G Netzes" bekannt. Er erneu­erte seinen Anspruch: Bis Ende 2025 sollen 99 Prozent der Bevöl­kerung oder 90 Prozent der gesamten Fläche des Landes versorgt werden. Und er räumt ein: "Ja das ist sehr anspruchs­voll."



Die "Mutter aller 5G-Sender", der erste aktive 5G-Sender der Telekom in der Winterfeldtstraße in Berlin-Schöneberg Die "Mutter aller 5G-Sender", der erste aktive 5G-Sender der Telekom in der Winterfeldtstraße in Berlin-Schöneberg

Aktuell hat die Telekom in Deutsch­land 30000 Anten­nenstand­orte, die sind bereits zu drei Vier­teln mit Glas­faser ausge­rüstet und damit "5G ready". Die tatsäch­liche Aufrüs­tung auf 5G wird wesent­lich schneller gehen, als viele glauben, aber "Stück für Stück". Das viel­zitierte 3,5 GHz Band "ist nur ein Teil", die neue Tech­nologie wird auch im "Mid Band" (ab 2021 auf 2,1 GHz und schon früher auf 1800 MHz statt­finden können und im "Low Band" (unter 1 GHz) sind eigene Frequenzen auch fest für 5G einge­plant, vermut­lich bei 700 MHz, das jetzt verfügbar ist.

Dieses Jahr sollen 100 Stand­orte mit 300 Antennen (Sektoren) mit 5G (NR-NSA) auf Sendung gehen. Die sechs Städte Berlin, Bonn, Darm­stadt, Hamburg, Leipzig und München stehen als erstes auf der Ausbau­liste. Auto­bahnen und Bahn­stre­cken werden mit 4G aufge­rüstet. Jedes Jahr sollen 2000 neue "Makro"-Stand­orte dazu­kommen. Die Zahl der Stand­orte soll damit bis Ende 2021 von 30000 auf 36000 Stand­orte steigen. Und es werden sicher später noch viel mehr werden, wenn die Auflagen der Netz­agentur erfüllt werden sollen.

Derzeit funkt die Telekom an viele Stellen noch mit 5G-Versuchs­lizenzen und darf daher nur ein Viertel der später mögli­chen Sende­leis­tung fahren. Sobald die offi­ziellen Detail-Geneh­migungen vorliegen, soll dann richtig losge­legt werden.

Wössner plädierte dafür, das durch die Lizenzen einge­nommene Geld möglichst wieder in den (mobilen) Netz­ausbau zu inves­tieren. Er wünscht sich eine "Aufbruch­stim­mung, wir wollen nach vorne". Es gäbe Diskus­sionen um neue Stand­orte, die grund­sätz­lich für alle Mitbe­werber offen stünden. Wössner ging auch einen Schritt weiter: Es müsse auch einmal genauer geklärt werden, "wie denn natio­nales Roaming im Detail aussehen soll", über das ja so viel gespro­chen wurde.

5G-Part­nerschaft mit Süd-Korea-Telekom

Die Telekom-Vorständin für Technik und Inno­vation, Claudia Nemat, berich­tete über die abge­schlos­sene Part­nerschaft mit der South Korean Telecom (SKT). Der Telekom-Vorstand ist gerade aus Seoul zurück gekommen und brachte umfang­reiche Eindrücke von 5G in diesem Land mit. "Dort werden Antennen inner­halb von 3 bis 4 Wochen geneh­migt und aufge­baut.



Die kommende Diskussion wird sich um Senderstandorte drehen. Links sieht man Koreanische (Glasfaser-)Verkabelung und Antennenbauten, in Deutschland (rechts) eher undenkbar Die kommende Diskussion wird sich um Senderstandorte drehen. Links sieht man Koreanische (Glasfaser-)Verkabelung und Antennenbauten, in Deutschland (rechts) eher undenkbar

5G ist Weiter­bildung in der "Echt­zeit-Gesell­schaft"

In Deutsch­land stehen ein Wust von natio­nalen und länder­spezi­fischen Vorschriften im Weg. Die "aben­teuer­liche" Glas­faser­verka­belung in Südkorea sei für Deutsch­land wohl eher kein Vorbild. Telekom-Kommu­nika­tions­chef Philipp Schin­dera gab zu: "Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Speed­tests gemacht."

Nemat sieht in 5G nicht nur die Platt­form für die viel beschwo­rene Indus­trie 4.0 oder die auto­mati­sierte Produk­tion. Nein, das sei auch eine Platt­form für Bildung und Weiter­bildung. "Wir befinden uns nun in der Echt­zeit-Gesell­schaft", stellte Nemat fest. 5G erlaube heute Geschwin­digkeiten um 1 GBit/s, theo­retisch seien aber bis zu 20 GBit/s möglich. "Wenn Sie einen James-Bond-Film vor der Reise herun­terladen wollen, geht das jetzt in 5 Sekunden." Längst sind welt­weit mehr Dinge (englisch "Devices") als Menschen mitein­ander vernetzt.

