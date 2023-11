1&1: Tarife mit Vorwahl 01556x ab dem 8. Dezember buchbar

Am 8. Dezember wird das vierte deut­sche Mobil­funk­netz, betrieben von der Firma 1&1-Mobil­funk, starten. Wir hatten einige Fragen. 1&1 gab Antworten.

Der vierte Mobil­funk-Netz­betreiber in Deutsch­land sorgt seit einiger Zeit wieder für Schlag­zeilen, nachdem es lange ruhig geblieben war. Mit der Ankün­digung des offi­ziellen Mobil­funk-Netz­starts am 8. Dezember wollen viele inter­essierte Mobil­funk­kunden und natür­lich auch teltarif.de-Leser nun wissen, wann und wie es wirk­lich genau losgeht. Wir haben daher bei 1&1 nach­gefragt.

Vermark­tung für Neukunden startet am 8. Dezember 2023

Der älteste aktive Senderstandort in Montabaur am Bahnhof. Hier versorgt das Netz 262-23 die eigenen Mobilfunkkunden von 1&1.

Beginnt am 8. Dezember auch die Vermark­tung für Neukunden, die vorher noch nie bei 1&1 oder einer seiner Marken Kunde waren?

Antwort: Ab dem Start des neuen Netzes werden wir Neukunden direkt auf das neue 1&1-Open-RAN-Mobil­funk­netz schalten. Dann startet auch der sukzes­sive Umzug unserer über 12 Millionen Bestands­kunden. Bis Ende 2025 soll dieser Prozess abge­schlossen sein.

Erhalten diese Kunden dann sofort eine Rufnummer aus dem Bereich 01556x oder noch aus dem Nummern­kreis 0176 (Original o2) - sofern sie keine Rufnummer mitbringen möchten?

Antwort: Neukunden erhalten zunächst Rufnum­mern aus dem Bereich 01556x, sofern sie keine eigene Rufnummer mitbringen. 1&1-Bestands­kunden, die aus dem Voda­fone- oder Telefónica(o2)-Netz in das neue 1&1-Open-RAN-Mobil­funk­netz migriert werden, behalten ihre Rufnummer.

Anmer­kung des Autors zum Hinter­grund: Die Bundes­netz­agentur hat 1&1 die Vorwahlen 01556x, also 015560 - 015569 gefolgt von jeweils 6 Ziffern zuge­teilt, macht rech­nerisch theo­retisch 10 Millionen mögliche Rufnum­mern. (015560-000000 bis 015569-999999)

Wird es zum Netz­start spezi­elle Tarife oder Ange­bote geben?

Antwort: 1&1 verfügt über sehr attrak­tives und leis­tungs­starkes Tarif­angebot, das auch im eigenen Netz gültig ist.

Wie ist der Zeit­plan für 1&1-Bestands­kunden?

Antwort: Mit dem Start des neuen 1&1-Open-RAN-Mobil­funk­netzes beginnt auch der sukzes­sive Umzug unserer über 12 Millionen Bestands­kunden. Bis Ende 2025 soll dieser Prozess abge­schlossen sein.

Welche Bestands­kunden werden zuerst umge­stellt?

Antwort: Zuerst werden die Bestands­kunden mit LTE-Mobil­funk­tarifen der Dril­lisch Online GmbH auf das neue Netz umge­stellt.

Das sind die Tarife für das eigene Netz von 1&1.