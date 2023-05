Opensignal testet Deutschland: Telekom bleibt vorne

Regel­mäßig meldet sich das Unter­nehmen "Open­signal" als "unab­hän­giger welt­weiter Stan­dard für die Auswer­tung von Nutzer­erleb­nissen mit mobilen Netz­werken" zu Wort. Nun hat Open­signal seinen aktu­ellen "Erleb­nis­bericht zum Mobil­funk­netz in Deutsch­land" veröf­fent­licht. Im Zeit­raum vom 1. Januar bis zum 31. März 2023 wurde über "Crow­dsour­cing", also über die Nutzer der Open­signal-App "das Mobil­funk­erlebnis in allen Netzen Deutsch­lands" ermit­telt. Die Ergeb­nisse über­raschen kaum.

"Telekom: Alle vier Geschwin­dig­keits­kate­gorien fest im Griff"

Die Nutzerlebnisse in den mobilen Netzwerken. Telekom führt vor Vodafone und o2.

Grafik: Opensignal In allen Geschwin­dig­keits­kate­gorien mit Ausnahme der 5G-Upload-Geschwin­dig­keit konnte die Telekom ihren Vorsprung auf den Zweit­plat­zierten ausbauen, stellt Open­signal fest. Voda­fone belege jetzt bei der 5G-Down­load-Geschwin­dig­keit den zweiten Platz und habe o2 verdrängt.

"Sehr gutes 5G-Video-Erlebnis"

Bei der 5G-Verfügbarkeit liegt die Telekom weit vorne.

Grafik: Opensignal Die Telekom sei "allei­niger Sieger in beiden Video­kate­gorien" geblieben, im soge­nannten "Video-Erlebnis" und dem "5G-Video-Erlebnis". Alle deut­schen Betreiber hätten in der Kate­gorie Video-Erlebnis die Bewer­tung "Gut (58-68)" erhalten. In der Kate­gorie 5G-Video-Erlebnis hätten sie sich unter "Sehr gut (68-78)" plat­ziert.

Voda­fone gewinnt 5G-Sprach­qua­lität in Apps

Diesmal sei Voda­fone aus dem "statis­tischen Gleich­stand" ausge­bro­chen und habe diese Kate­gorie mit 82,5 Punkten von 100 Punkten gewonnen, und sei damit "allei­niger Gewinner beider Kate­gorien im Bereich der Sprach­qua­lität in Apps". Beim 5G-Sprach­erlebnis in Apps liege Voda­fone mit 0,9 Punkten Vorsprung vor o2 und der Telekom, die statis­tisch mit 81,5 bzw. 81,8 Punkten auf dem zweiten Platz gelandet sind.

Konsis­tenz bleibt bei Telekom

Bei der Netzverfügbarkeit über die Zeit liegen alle drei Netze fast gleichauf.

Grafik: Opensignal Die Telekom führt bei Open­signal zum dritten Mal in Folge im Bereich der Konsis­tenz. Sie gewinnt die Kate­gorie der "hervor­ragenden konsis­tenten Qualität (HD-Video, Grup­pen­video­anrufe und Gaming)" mit einem Ergebnis von 87,1 Prozent und die Kate­gorie der konsis­tenten Kern­qua­lität mit einem Ergebnis von 92,5 Prozent, teilt das Markt­for­schungs­unter­nehmen mit

Voda­fone beim Gaming vorne

Voda­fone behielt in der Kate­gorie "Gaming-Erlebnis" mit 74,7 Punkten auf einer Skala von 100 Punkten die Ober­hand, die Telekom belegte "mit zwei Punkten Rück­stand" auf den Sieger den zweiten Platz.

Telekom gewinnt 5G-Verfüg­bar­keit und 5G-Reich­weite

Bei der 5G-Upload-Geschwindigkeit führt Telekom vor Vodafone und o2.

Grafik: Opensignal Die Telekom habe ihre führende Posi­tion beim 5G-Ausbau gefes­tigt und gewann erneut die 5G-Verfüg­bar­keit sowie -Reich­weite. Die 5G-Nutzer der Open­signal-App nutzten 17,8 Prozent der Zeit eine aktive 5G-Verbin­dung im Netz der Telekom. Das seien etwa 7,4 Prozent­punkte mehr als bei den Zweit­plat­zierten, o2 und Voda­fone.

Bei der 5G-Reich­weite gewannt die Telekom eben­falls die Kate­gorie mit 5,7 Punkten auf einer Skala von 10 Punkten und schlägt Voda­fone um 1,3 Punkte. o2 habe aber den statis­tischen Gleich­stand erzwungen – so seien beide Betreiber gemein­same Gewinner. Wer sich für die Details inter­essiert, kann den voll­stän­digen Report im Netz nach­lesen.

Die Open­signal App steht unter Android und iOS zur Verfü­gung, teil­weise kann sie auch in anderen gerne genutzten Apps einge­baut sein.

Im letzten Jahr wurden die 5G-Netze seit Start unter­sucht.