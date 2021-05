Tutela: Deutsche Netze schlechter als Österreich & Schweiz

Immer wieder flat­tern uns Berichte von Netz­qua­litäts­for­schungs­unter­nehmen auf den Tisch. Das Verfahren ist oft ähnlich: Die Daten gewinnen diese Unter­nehmen mit Hilfe von Apps, die entweder vom Unter­nehmen selbst oder als Bestand­teil anderer Apps die "Nutzer­erfah­rung" der Anwender mit dem Netz aufzeichnen.

Der Report "State of Mobile Expe­rience DACH" 2021 des Mobile-Crow­dsour­cing-Unter­neh­mens Tutela zeigt, dass die Mobil­funk-Nutzer­erfah­rung in Deutsch­land im Vergleich zu Öster­reich und der Schweiz hinter­her­hinkt - für regel­mäßige teltarif.de Leser ist das lange bekannt.

"Im Vergleich zu den Mobil­funk­netzen in Öster­reich und der Schweiz hinkt die Nutzer­erfah­rung in Deutsch­land weiterhin hinterher", stellt Tutela fest. Und: "In Deutsch­land bietet die Telekom ihren Kunden die beste Nutzer­erfah­rung und liegt in allen Kate­gorien vorn." - nach­zulesen im Report "State of Mobile Expe­rience DACH" 2021 des Mobile-Crow­dsour­cing-Unter­neh­mens Tutela.

12 Millionen Tests durch­geführt

Downloadgeschwindigkeit im Vergleich

Grafik:Tutela Ltd. Tutela hat für den Report 12 Millionen Geschwin­dig­keits- und Latenz­tests (in eine Rich­tung gemessen) von Smart­phone-Nutzern aus Common Coverage Areas in der DACH-Region ausge­wertet. Unter "Common Coverage Areas" versteht Tutela Gebiete, in denen die Mehr­heit der Mobil­funk­netz­betreiber ihre Dienste anbieten.

Hat also nur ein Netz­betreiber an einer Stelle ein Netz, gilt das für die Messung nicht. Die Erhe­bung dieser Daten fand zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 31. März 2021 DSGVO-konform per Mobile Crow­dsour­cing statt. In allen drei Ländern wurden jeweils drei Mobil­funk­netze unter­sucht.

Telekom ist Spit­zen­reiter in Deutsch­land

"In Deutsch­land domi­niert die Telekom", stellt Tutela trocken fest, "und führt alle der sechs unter­schied­lichen Kate­gorien an". In Zahlen macht sich das bei "Excel­lent Consis­tent Quality", "Core of Consis­tent Quality", der schnellsten mitt­leren Down­load-Geschwin­dig­keit mit 31,5 MBit/s, der schnellsten mitt­leren Upload-Geschwin­dig­keit mit 13,8 MBit/s und der kürzesten Latenz, mit 13,3 Milli­sekunden (in eine Rich­tung gemessen), sowie der besten 5G/4G-Abde­ckung, als auch in der größten rela­tiven Flächen­abde­ckung bemerkbar. Dahinter folgen Voda­fone und o2, die sich gegen­seitig ein enges Rennen liefern, aber vor allem bei den Down­load­geschwin­dig­keiten von der Telekom abge­hängt werden.

Allein­ste­hend seien diese Zahlen nicht ganz einfach zu inter­pre­tieren, räumt Tutela ein, aber im Länder­ver­gleich werde der Vorsprung der Nach­bar­länder greif­barer. In der Schweiz liegt die mitt­lere Down­load-Geschwin­dig­keit bei 32,8 MBit/s, in Öster­reich bei 30,5 MBit/s und in Deutsch­land nur bei 25,6 MBit/s. Das sind wohl­gemerkt die Durch­schnitts­werte aller drei getes­teten Mobil­funk­netze pro Land, was dem Einzel­kunden, der sich meis­tens für ein bestimmtes Netz entschieden hat, wenig hilft.

Der Vergleich des jewei­ligen Spit­zen­rei­ters und Schluss­lichts unter­ein­ander spricht aber eine deut­lichere Sprache: A1 in Öster­reich bietet eine mitt­lere Down­load-Geschwin­dig­keit von 40,1 MBit/s – fast 10 MBit/s mehr als bei der Telekom und fast 20 MBit/s mehr als bei o2.

Ausbau der Infra­struktur macht sich in Deutsch­land bezahlt

Relative Netzabdeckung der Anbieter im Vergleich

Grafik: Tutela Ltd. Verbrachten die Deut­schen vor einem Jahr noch 30 Prozent ihrer Zeit in einem "alten 3G Netz", so sind es mitt­ler­weile nur mehr 12,5 Prozent und bald 0 Prozent, weil 3G bekannt­lich hier­zulande bald abge­schaltet wird. Deutsch­land kommt damit auf Platz zwei mit einer LTE-Verbin­dung zu 87,5 Prozent der Zeit und über­holt damit die Alpen­repu­blik, die diesen Platz letztes Jahr inne­hatte.

Zudem haben deut­sche Betreiber Initia­tiven wie das Active Network Sharing ergriffen, um 4G-Abde­ckungs­lücken in weniger besuchten Gebieten zu schließen. Spit­zen­reiter bleibt weiterhin die Schweiz, wo Kunden zu über 90 Prozent der Zeit auch eine LTE-Verbin­dung haben. Hier zeigt der Vergleich zwischen dem jewei­ligen Spit­zen­reiter und Schluss­licht, dass das Feld näher zusam­men­gerückt ist: Kunden von Swisscom haben gut 91 Prozent der Zeit eine LTE-Verbin­dung.

In Deutsch­land liegt inter­essan­ter­weise Voda­fone vorne und bietet zu rund 88 Prozent der Zeit LTE, o2 (88,1 Prozent) und die Telekom (85,5 Prozent) liegen dicht dahinter. Diese Zahlen sind aber mit Vorsicht zu genießen: Wird die gesamte mobile Nutzer­erfah­rung betrachtet, führt wieder die Telekom.

Telekom auch in puncto Netz­abde­ckung deut­scher Spit­zen­reiter

Für den Report 2021 hat Tutela auch die Netz­abde­ckung unter­sucht. Hierfür misst Tutela die rela­tive Abde­ckung der Anbieter in einem Land, indem es das geogra­fische Gebiet, in dem die Nutzer eines Betrei­bers Empfang haben, mit dem gesamten Gebiet des Landes, in dem die Konsu­menten eine mobile Verbin­dung haben, vergleicht. Dabei wird die von den einzelnen Betrei­bern abge­deckte geogra­fische Fläche im Verhältnis zur gesamten abge­deckten Fläche des Landes als Punkt­zahl von 1000 darge­stellt.

In Deutsch­land wies die Telekom die größte rela­tive Flächen­abde­ckung sowohl für 5G/4G mit 706 Punkten als auch für die Gesamt­abde­ckung mit 744 Punkten auf. Voda­fone liegt mit einer 5G/4G-Abde­ckung von 638 Punkten auf dem zweiten Platz, 68 Punkte hinter der Telekom, während o2 einen 5G/4G Abde­ckungs­grad von 568 Punkten erreicht – 138 Punkte hinter der Telekom. Auch bei der Gesamt­abde­ckung liegt Voda­fone auf Platz zwei mit 672 Punkten. Das Schluss­licht bildet auch hier o2 mit 622 Punkten. In der Schweiz und Öster­reich führen jeweils die Swisscom und A1 die Liste souverän an.

Schnel­leres Netz für alle

Zeitanteil einer LTE-Verbindung nach Ländern getrennt

Grafik: Tutela Ltd Sowohl die Telekom als auch Voda­fone und o2 wollen bis zum Ende des Jahres ihre 3G-Netze abschalten. Die dadurch frei werdenden Frequenzen sollen für das 4G- bezie­hungs­weise neue 5G-Netz genutzt werden. Während der Ausbau des LTE-Netzes schlep­pend voran­ging und es auch zehn Jahre nach Einfüh­rung noch Funk­löcher gibt, soll der Ausbau des 5G-Netzes schneller erfolgen.

Aktuell liegen beim Ausbau andere Länder im inter­natio­nalen Vergleich vorn – beispiels­weise China oder 5G-Pionier Südkorea. Aber auch in Europa liegt Deutsch­land nicht an der Spitze. Vor allem die skan­dina­vischen Länder und die Schweiz liegen hier vorn. Das liegt unter anderem auch daran, dass diese Länder bereits früh auf die neue Tech­nologie gesetzt haben.

Ein wich­tiger Aspekt beim Ausbau des Mobil­funk­netzes ist die verwen­dete Frequenz. Je tiefer die Frequenzen, desto höher die Reich­weite, desto weniger Funk­masten sind nötig. Aller­dings leidet die Geschwin­dig­keit darunter, erst auf höheren Frequenz­bän­dern können mehr Daten über­tragen werden. Die Telekom nutzt hierfür in Deutsch­land zwei Frequenz­bänder: Mit den lang­wel­ligen 2,1 GHz-Frequenzen sollen große Flächen abge­deckt werden. In dicht besie­delten Regionen, wo es viele Funk­masten gibt, kommen 3,6 GHz-Frequenzen zum Einsatz.

Ähnlich hand­habt es Voda­fone, die aller­dings zusätz­lich eine dritte Frequenz (1,8 GHz) nutzen. Mit den 3,5 GHz-Frequenzen ist theo­retisch eine Geschwin­dig­keit von 1000 MBit/s möglich.

Auf der nächsten Seite gehen wir u.a. darauf ein, wie die mobile Nutzer­erfah­rung bestimmt wird und welche Methodik hinter dem Report steckt.