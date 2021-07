5G & COVID-19 wirken auf mobilen Datenverbrauch

Covid 19 und 5G haben den Datenverbrauch steigen lassen, aber offenbar nicht so stark wie befürchtet.

Der Daten­ver­kehr ist ein bedeu­tender Kosten­faktor für die Betreiber von Mobil­funk­netzen und kann die Geschwin­dig­keiten und das Nutzungs­erlebnis durch Netz­über­las­tungen verschlech­tern. Sie wollen daher wissen, wohin die Reise geht. Wie stark steigt die Nutzung, wie stark muss auf- und umge­rüstet werden?

Das ist die Stunde der Markt­for­scher mit ihren Glas­kugeln: Wie hat sich der Trend beim mobilen Daten­ver­brauch während der COVID-19-Krise entwi­ckelt?

Wirken sich COVID und 5G auf den Daten­ver­brauch aus?

Das Mobile-Analy­tics-Unter­nehmen Open­signal (bekannt durch seine immer wieder inter­essanten Netz­beob­ach­tungen) unter­suchte die Auswir­kungen von 5G und COVID-19 auf die mobile Daten­nut­zung.

Auch das Ergebnis war vorher­sehbar: Zwischen dem ersten Quartal 2020 und dem ersten Quartal 2021 gab es in den 65 analy­sierten Märkten einen durch­schnitt­lichen Anstieg der monat­lichen mobilen Daten­nut­zung von 1,3 GB pro Smart­phone-Nutzer (17,2 Prozent), der aller­dings etwas geringer ausfiel als der Anstieg von 2,1 GB im Vorjahr. In Deutsch­land betrug der durch­schnitt­liche monat­liche mobile Daten­ver­brauch im ersten Quartal 2019 2,6 GB pro Monat, in Q1 2020 stieg er auf 4,6 GB pro Monat und in Q1 2021 auf 6,3 GB pro Monat.

Zuneh­mender Anteil der „Heavy User“ und „Light User“

In 89 Prozent der unter­suchten Märkte gab es zwischen den ersten Quar­talen 2021 und 2020 einen Anstieg des Anteils der „Heavy User“, die mehr als 1 GB pro Tag nutzten. 54 Prozent der Märkte verzeich­neten aber auch einen Anstieg des Anteils der „Light User“, die weniger als 50 MB pro Tag verbrau­chen.

In Deutsch­land gab es einen Zuwachs von 1,5 Prozent der Heavy User und einen Anstieg von 0,2 Prozent der Light User.

5G-Nutzer verbrau­chen im Durch­schnitt bis zu 2,7 mal mehr mobile Daten als 4G-User

In den 20 führenden 5G-Märkten wurde eine deut­lich höhere mobile Daten­nut­zung bei 5G-Smart­phone-Nutzern als bei 4G-Usern gemessen. Die größten Stei­gerungen gab es in Japan (2,7 mal mehr mobile Daten­nut­zung), Kanada (2,2 mal mehr), Deutsch­land (2,1 mal mehr Daten­nut­zung von 5G mit 12,8 GB/Monat als von 4G mit 6,1 GB/Monat) und Südkorea (2,1 mal mehr). Die drei Märkte mit dem größten 5G-Daten­ver­brauch sind Taiwan (47,3 GB/Monat), Saudi-Arabien (42,0 GB/Monat) und Südkorea (37,9 GB/Monat).

Keine Anzei­chen für eine 5G-Netz­über­las­tung, selbst in Märkten mit hoher 5G-Nutzung

In der Vergan­gen­heit hatte der hohe Daten­ver­brauch von Mobil­funk­nut­zern zu Netz­werk­über­las­tungen geführt, welche die Geschwin­dig­keiten sinken ließen. Es gebe jedoch keine Anzei­chen für 5G-Netz­über­las­tungen in Märkten mit hohem 5G-Daten­ver­brauch. 5G-User könnten also schnel­lere Down­load-Geschwin­dig­keiten genießen und gleich­zeitig mehr Daten konsu­mieren, stellen die Markt­for­scher fest.

Wenn Senioren verstärkt ins Internet gehen werden, muss Open­signal seine Statistik anpassen.