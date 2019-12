o2: Rekordwerte bei Datennutzung an Silvester erwartet

Same Proce­dure as Every Year? Ja: Die Leute feiern und schi­cken sich Gruß­botschaften. Nein: Immer aufwän­digere Videos werden zu Silvester verschickt. Das bedeutet, die Netz­last wird extrem steigen.

Trotz aller Diskus­sionen über Klima und Fein­staub: Deut­sche Verbrau­cher lassen es zu Silvester tradi­tionell richtig krachen. Im ganzen Land wird es große Silves­terpartys und buntes Feuer­werk geben. Auch die Mobil­funk­netze werden in der Silves­ternacht gut durch­wärmt sein, wenn sich Millionen Menschen über ihr Mobil­telefon glück­liche Neujahrs­grüße senden – per Anruf, SMS, Messenger-Nach­richt oder einem Posting auf Face­book, Insta­gram oder einem anderen Social-Media-Online-Dienst.

Silves­terpro­gnose: So viele Daten wie nie zuvor

An Silvester "glühen" die Netze an Hotspots wie dem Brandenburger Tor in Berlin gewaltig. Eine Mobil­funk-Prognose von Telefónica Deutsch­land sagt voraus: In der Silves­ternacht 2019/20 werden voraus­sicht­lich so viele Daten alleine durch das o2-Netz gesendet wie nie zuvor. o2 sieht sich in seinem Netz auf alles vorbe­reitet, "für einen groß­artigen Start ins Jahr 2020 und das Jahr­zehnt des Mobil­funks“. Eins ist klar: Künftig wird die digi­tale Vernet­zung eine noch zentra­lere Rolle im Alltag von Verbrau­chern und Unter­nehmen spielen.

„Für die Silves­ternacht erwarten wir neue Rekord­werte bei der Daten­nutzung“, sagt Michael Häberle, Director Network Opera­tions & Quality von Telefónica Deutsch­land. „Wir gehen davon aus, dass unsere Kunden allein in der ersten Stunde des neuen Jahres 2020 über 50 Prozent mehr Daten­volumen verbrau­chen werden als noch im Vorjahr. Wir spre­chen hier von fast 200.000 Giga­byte, die dann nur binnen einer einzigen Stunde durch unser o2-Netz fließen werden. Das sind riesige Daten­ströme.“

Erfolg der Messa­ging-Apps sorgt für enormen Daten­anstieg

Mit dem prognos­tizierten Daten­anstieg wird die kommende Silves­ternacht bei der Mobil­funk­nutzung deut­scher Verbrau­cher alle bishe­rigen Jahres­wechsel über­treffen. Es werden andert­halb Mal so viele Daten durch das Netz fließen wie im Vorjah­reszeit­raum. Zum Vergleich: Zum Jahres­wechsel 2018/19 haben Mobil­funk­kunden im o2-Netz zwischen 0 und 1 Uhr rund 125.000 Giga­byte (GB) an Daten genutzt.

Ein Groß­teil davon ging auf lustige Neujahrs­fotos und Videos von Silvester-Feuer­werken zurück, die an Familie und Freunde verschickt wurden. Um Mitter­nacht herum nutzten o2-Kunden dafür vor allem Messenger-Apps, wobei WhatsApp am häufigsten zum Einsatz kam. Dicht darauf folgte die App Snap­chat, mit der sich kurze Videos erstellen lassen. Die klas­sische SMS wird zwar weiterhin fleißig von deut­schen Verbrau­chern für Neujahrs­grüße genutzt, verliert aber gegen­über dem Siegeszug der Messa­ging-Dienste immer mehr an Boden.

Das meiste Daten­volumen wird stan­desgemäß in deut­schen Groß­städten verbraucht, da hier hundert­tausende Menschen gemeinsam in das neue Jahr feiern. In der ersten Stunde des Jahres 2019 rangierte bei der Daten­nutzung die Haupt­stadt Berlin (11.000 GB, Vorjahr: 6.800 GB) deut­lich vor Hamburg (4.780 GB, Vorjahr: 3.100 GB) und München (3.800 GB, Vorjahr: 2.700 GB), gefolgt von Köln (3.310 GB), Frank­furt (2.170 GB), Düssel­dorf (1.650 GB) und Stutt­gart (1.560 GB). Rechnet man den bundes­weiten Daten­verbrauch an Silvester (31.12.) und Neujahr (1.1.) zusammen, dann betrug das über­tragene Daten­volumen zuletzt knapp 3,4 Millionen Giga­byte.

1 Jahr früher ein Drittel weniger

Zum Jahres­wechsel 2017/18 waren es noch 2,3 Millionen Giga­byte gewesen. Die Daten­nutzung im o2-Mobil­funk­netz hat damit in den vergan­genen Jahren konti­nuier­lich zuge­nommen – was o2 als Zeichen für die stetig wach­sende Bedeu­tung von Mobil­funk sieht. Die Kunden buchen größerer Daten­pakete in den Tarifen und nutzen neu geschaf­fene Kapa­zitäten (mehr Kapa­zität, neue Stand­orte mit LTE) sofort für ihre Zwecke aus.

Neujahrs­grüße per Mobil­telefon liegen weiterhin im Trend

"Ja", sagt o2, "der klas­sische Neujahrs­gruß per Anruf erfreut sich bei deut­schen Verbrau­chern weiterhin hoher Beliebt­heit." Während des letzten Jahres­wech­sels zählte Telefónica Deutsch­land in der Zeit von 0 bis 1 Uhr knapp 16 Millionen Tele­fonate über das o2-Netz. Ein einzelner Mensch müsste dafür mehr als 30 Jahre lang durch­gehend tele­fonieren.

Zum Jahres­wechsel 2017/18 waren es „nur“ 14 Millionen Tele­fonate. Das Beson­dere daran: Die durch­schnitt­liche Gesprächs­dauer betrug nur etwas mehr als eine Minute. Denn erwar­tungs­gemäß ist der Silves­terabend nicht die Zeit für lange Tele­fonate, sondern eher für kurze Glück­wünsche für das neue Jahr – bevor ausgiebig weiter­gefeiert wird.

Hoch­betrieb für Mobil­funk­netz und Netz­tech­niker

Während Millionen Menschen gebüh­rend das neue Jahr feiern, arbeiten o2-Netz und die Netz­tech­niker im Hoch­betrieb, um für alle eine reibungs­lose Netz­verfüg­barkeit zu gewähr­leisten. Darum sind die Netz­spezia­listen von Telefónica Deutsch­land in der Neujahrs­nacht rund um die Uhr im Einsatz, um das Mobil­funk­netz konti­nuier­lich zu über­wachen und im Falle von lokalen Einschrän­kungen schnellst­möglich Hilfe orga­nisieren zu können – damit Neujahrs­grüße und Anrufe problemlos über­mittelt werden. Für ein "hervor­ragendes Netz­erlebnis an Silvester" habe der Tele­kommu­nika­tions­anbieter schon die 364 Tage davor "intensiv genutzt", um sein Netz gezielt mit weiteren LTE-Kapa­zitäten auszu­statten und die Netz­verfüg­barkeit in der Fläche zu verbes­sern. Das sollte feiernden Kunden in allen 16 Bundes­ländern zugute kommen, teilte das Unter­nehmen heute mit.

Will­kommen 2020 – auf dem Weg ins „Jahr­zehnt des Mobil­funks“

Wie schon berichtet, wird in der Silves­ternacht das Jahr­zehnt des Mobil­funks beginnen. Bereits heute ist das Smart­phone für die Nutzer nicht mehr wegzu­denken und längst zu einem zentralen Element des tägli­chen Lebens geworden. Es ist Infor­mati­onsquelle, Foto­kamera, Enter­tain­ment-System für Videos, Musik und Spiele sowie der zentrale Kontakt­kanal zu Fami­lien, Freunden und Commu­nities. Außerdem dient es der Orga­nisa­tion der eigenen Mobi­lität mittels Bahn, Carsha­ring, Taxi oder viel­leicht sogar einem E-Scooter. Wer zur Neujahrs­nacht noch nicht die große Liebe gefunden hat, der findet sie even­tuell über diverse Dating-Apps im neuen Jahr.

Mobile Vernet­zung wird noch wich­tiger

Die mobile Vernet­zung wird im kommenden Jahr­zehnt noch viel wich­tiger – für den privaten Alltag, neue Geschäfts­felder und indus­trielle Anwen­dungen. Das Mobil­funk­netz wird die "zentrale Grund­lage sein, um den digi­talen Fort­schritt in Deutsch­land zu ermög­lichen". Telefónica Deutsch­land kündigt für die kommende Jahren "noch mehr Ausbau" um eine "bessere und flächen­deckende LTE-Versor­gung" zu errei­chen. In den nächsten Jahren werden o2-Kunden "in das 5G-Zeit­alter" starten können, sofern sie im Versor­gungs­bereich eines 5G-Senders leben und ein passendes Endgerät haben.

Der neue Mobil­funk­stan­dard habe das Poten­zial, "das digi­tale Leben weiter zu revo­lutio­nieren", etwa durch Echt­zeit­anwen­dungen und die intel­ligente Vernet­zung unzäh­liger Geräte – für moderne Produk­tions- und Logis­tikpro­zesse, vernetztes Fahren und deut­lich mehr Daten­nutzung.

Prak­tische Tipps gegen Über­last

Und wenn es mit dem Tele­fonieren um Mitter­nacht nicht gleich klappt, 5 bis 10 Minuten später kann es schon besser sein. Statt Nach­richten über WhatsApp kann (zur Not) auch eine gute alte SMS helfen.

Unser Tipp: Wenn Sie SIM-Karten aus verschie­denen Netzen besitzen, die noch aktiv sind (z.B. bei Prepaid), nehmen Sie am Silves­terabend mindes­tens ein Zweit-Netz mit. Viel­leicht unter­stützt Ihr Smart­phone den Dual-SIM-Betrieb. Viel­leicht brau­chen Sie das Zweit-Netz gar nicht. Aber es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man es nutzen könnte.

