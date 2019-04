netzclub startet neue werbefinanzierte Prepaid-Tarife

netzclub mit neuen Tarifen Die Telefónica-Marke netz­club stellt ihre zum Teil durch Werbung finan­zierten Prepaid­ta­rife neu auf. Bereits Ende Januar hatte das Unter­nehmen den Tarif Spon­sored Surf 2.0 ins Leben gerufen, mit dem Inter­es­senten 200 MB unge­dros­seltes Daten­vo­lumen für jeweils vier Wochen zur Verfü­gung haben. Das Daten­paket ist kostenlos und werbe­fi­nan­ziert. Für Tele­fo­nate und den SMS-Versand in alle Netze werden 9 Cent pro Minute und Kurz­nach­richt berechnet.

Kunden, die den Tarif, der ohne Fixkosten auskommt, gebucht haben und mehr High­speed-Volumen benö­tigen, haben die Möglich­keit, ein 150 MB-Speed­ti­cket zum Preis von 1,50 Euro oder ein 500 MB-Paket für 3 Euro zu kaufen. Ansonsten wird nach Verbrauch der Inklu­siv­leis­tung die Perfor­mance des mobilen Internet-Zugangs auf maximal 64 kBit/s redu­ziert.

Hero-Tarif mit 2,5 GB High­speed-Daten

Als zweites Preis­mo­dell bietet netz­club jetzt den Hero-Tarif an, der mit 9,99 Euro für vier Wochen zu Buche schlägt und 2,5 GB unge­dros­seltes Daten­vo­lumen bietet. Darin enthalten ist laut Anbieter ein durch Werbe­fi­nan­zie­rung mögli­ches 1 GB-Paket. Eben­falls zum Tarif gehören in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 300 Einheiten, die für Tele­fo­nate und den SMS-Versand genutzt werden können.

Auch für den Hero-Tarif gibt es die Daten-Upgrades mit 150 MB für 1,50 Euro bzw. 500 MB für 3 Euro. Als weitere Option steht ein 1 GB-Speed­ti­cket zum Preis von 5 Euro zur Verfü­gung, um die Daten­drossel nach Verbrauch des zum Tarif gehö­renden Inklu­siv­vo­lu­mens aufzu­heben.

Weitere Tarife gibt es bei netz­club für Neukunden nicht mehr. Die Marke sieht den Kunden­wunsch nach Tarifen mit möglichst großem Daten­paket zu güns­tigen Preisen, sodass sich das Unter­nehmen auf diese Ange­bote konzen­triert habe. Bestands­kunden, die die bishe­rigen Tarife Allnet Clever und Allnet Flat gebucht haben, können diese Preis­mo­delle weiter nutzen. Eine Neubu­chung oder ein Wechsel in die Altta­rife ist aber nicht mehr möglich.

Diese Optionen können gebucht werden

Weiter im Angebot bleiben verschie­dene Optionen, die wahl­weise zum Basic- oder Hero-Tarif hinzu­ge­bucht werden können. Ein 500 MB-Paket ist für 6,95 Euro zu bekommen, ein 1 GB-Paket für 9,95 Euro, eine 2 GB-Option für 14,95 Euro und ein 3 GB-Bouquet für derzeit eben­falls 14,95 Euro, sodass das 2 GB-Paket eigent­lich über­flüssig ist. Eben­falls verfügbar ist das Allnet Pack 100 mit 100 Einheiten für Anrufe und SMS für 3,95 Euro.

Die Kunden haben Zugriff auf das LTE-Netz der Telefónica und surfen mit maximal 21,6 MBit/s im Down­stream. Auch Voice over LTE und WiFi Calling stehen zur Verfü­gung. Die Star­ter­sets sind kostenlos auf der Webseite des Discoun­ters erhält­lich. In unserem Tarif­ver­gleich können Sie die netz­club-Ange­bote den Tarifen anderer Provider in allen Netzen gegen­über­stellen, um sich schluss­end­lich für einen Vertrag oder eine Prepaid­karte zu entscheiden, die ihrem Nutzungs­ver­halten am ehesten entspricht.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)