Umstellung auf LTE-Netz bundesweit abgeschlossen

Wie die Pressestelle von netzclub gegenüber teltarif.de bestätigt, ist die LTE-Umstellung im Bundes­gebiet abge­schlossen. Damit sollte jeder netzclub-Kunde nun mit bis zu 7,2 MBit/s im LTE-Netz von Telefónica Deutschland surfen können. Zudem wurde bestätigt, dass alle Zusatz­optionen auch im EU-Ausland gelten. Davon ausgenommen ist allerdings LTE im EU-Ausland, dessen Freischaltung zu einem späteren Zeitpunkt geplant ist.

Sollte noch kein LTE in der Status­leiste auf­tauchen, kann ein Neu­start des Gerätes mit erneutem Einbuchen in das Mobil­funk­netz Abhilfe schaffen. Bei wem das nicht funktioniert, könnte laut Presse­stelle eine alte SIM-Karte ohne LTE-Unterstützung besitzen. In diesem Fall sollen sich Kunden an den Kunden­service wenden und eine Ersatz-SIM zukommen lassen.